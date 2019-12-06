









Знаменитый грушевый пирог Невидимка очень прост в приготовлении и очень

необычен на вкус. Непременно попробуйте приготовить этот грушевый пирог,

если вы любите необычные рецепты.

Рецепт грушевого пирога:

140 г пшеничная мука

10 г морская соль (или крупная поваренная.

Не очень смелые могут взять 7 г))

4 г разрыхлитель

50 г сливочное масло

50 г растительное масло

80 г молоко

2 яйца

80 г сахар

~ 700 г очищенных груш







Классический французский пирог «Невидимый», в котором максимальное количество начинки и совсем масло теста. Более того, тесто при выпечке стает нежным и ароматным ванильным кремом. Пирог делается очень просто, все ингредиенты доступные. Пирог влажный, сочный и очень ароматный!

Чтобы приготовить пирог «Невидимка» с яблоками и грушами:

Яблоки и груши – 800 гр (вес неочищенных;

можно использовать только яблоки, или только груши)

Молоко – 100 гр.

Растопленное сливочное масло – 30 гр

Мука – 70 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 50 гр.

Ванильный сахар – 10 гр.

Соль – 1 щепотка

Штрейзель:

Мука – 80 гр

Сахар – 30 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Мягкое сливочное масло – 40 гр

Соль – 1 щепотка

1. Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли.

Добавить молоко, сливочное масло, муку и разрыхлитель.

2. Груши и яблоки очистить от кожи и сердцевины.

Нарезать очень тонкими ломтиками.

3. Окунуть ломтики в тесто, чтобы каждый ломтик был

покрыт тестом со всех сторон.

4. Форму смазать сливочным маслом, выстелить пергаментом.

Можно брать круглую, квадратную или прямоугольную форму.

Размер моей формы 10 на 22 см.

5. Выложить яблоки и груши в форму, вылить сверху оставшееся тесто.

Выпекать 30 минут при температуре 180-190 градусов.

6. Для штрейзеля смешать муку, сахар, ванильный сахар, соль, растереть

в крошку. Посыпать пирог этой крошкой, выпекать еще 20 минут.





Очень вкусный пирог на молоке с грушами. Готовится быстро и легко.

Яйца - 3 шт

Сахар - 150 гр

Молоко - 250гр

Мука - 300гр

Подс. масло - 3ст.л

Ванильный сахар - 1ч л

Разрыхлитель - 1ч.л

Соль - щепотка

Груши - 2шт







Вкусный нежнейший сочный пирог из груш!

Попробуйте приготовить, вам понравится!

Для приготовления необходимо:

груши - 2 шт.

масло сливочное - 50 гр.

мука - 180-200 гр.

яйцо (желтки) - 2 шт.

сахар - 3/4 ст.

молоко - 125 мл.

щепотка соли

разрыхлитель теста - 1 ч. л.







350 гр муки

30 гр крахмала или ванильный пудинг с ванилью

200 гр сахара можно меньше

3 яйца

1 пачку разрылителя 15гр

200 гр сметаны 24 процентной

200 гр масла сл или маргарина

Выпекать в форме 30 см ..на 185гр 45 до 50 мин

