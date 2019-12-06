



Творожная шарлотка с грушами получается просто восхитительной по вкусу!

Сочетание творога и груш делает готовую выпечку нежной и ароматной.

Такой десерт просто тает во рту! Благодаря использованию творога тесто

получается мягким и влажным, что значительно улучшает вкус готовой выпечки.

Понадобится:

Груша 500 гр.

Творог 350 - 400 гр.

Яйцо 5 шт.

Мука 400 - 450 гр.

Сахар - песок 250 гр.

Масло сливочное 200 гр.

Разрыхлитель теста 2 ч.л.

Масло растительное для смазывания

Сахарная пудра для посыпки

Что же нужно для приготовления творожной шарлотки с грушами в духовке?

В подходящей емкости взбейте яйца с сахаром.

Растопите в микроволновой печи или на водяной бане сливочное масло.

Добавьте его вместе с творогом в яично - сахарную смесь.

Все ингредиенты тщательно перемешайте.

Пшеничную муку просеиваем.

Далее добавляем в рабочую емкость разрыхлитель и просеянную муку.

Все вымешиваем до образования густого и однородного теста.

Груши промойте, очистите и порежьте небольшими ломтиками.

Творожное тесто выкладываем в предварительно смазанную

растительным маслом форму.

Распределяем по его поверхности нарезанные груши.

Помещаем будущую шарлотку в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

В готовности выпечки удостоверьтесь с помощью зубочистки – на ней не

должно остаться налипшего теста.