Творожная шарлотка с грушами получается просто восхитительной по вкусу!
Сочетание творога и груш делает готовую выпечку нежной и ароматной.
Такой десерт просто тает во рту! Благодаря использованию творога тесто
получается мягким и влажным, что значительно улучшает вкус готовой выпечки. Понадобится:
Груша500гр.
Что же нужно для приготовления творожной шарлотки с грушами в духовке?
В подходящей емкости взбейте яйца с сахаром.
Растопите в микроволновой печи или на водяной бане сливочное масло.
Добавьте его вместе с творогом в яично - сахарную смесь.
Все ингредиенты тщательно перемешайте.
Пшеничную муку просеиваем.
Далее добавляем в рабочую емкость разрыхлитель и просеянную муку.
Все вымешиваем до образования густого и однородного теста.
Груши промойте, очистите и порежьте небольшими ломтиками.
Творожное тесто выкладываем в предварительно смазанную
растительным маслом форму.
Распределяем по его поверхности нарезанные груши.
Помещаем будущую шарлотку в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
В готовности выпечки удостоверьтесь с помощью зубочистки – на ней не
должно остаться налипшего теста.
Творожная шарлотка с грушами готова!
По желанию украсьте десерт сахарной пудрой. Можно угощаться! Приятного вам чаепития!
Это замечательная идея простой и очень вкусной выпечки на скорую руку!
Попробуйте – оно того стоит! Можно готовить не только с грушами,
но и с яблоками, персиками, сливами и даже с тыквой. Уверена, этот пирог Вы захотите испечь ещё не один раз! Список ингредиентов:
Яйцо куриное – 3 шт
Сахар – 150 г+ 20г на посыпку
Ванильный сахар – 15г
Мука – 150 г
Творог -180 г
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Груши - 3 шт
Выпекать при температуре 170 -180 градусов 40-50 мин