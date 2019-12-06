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Простой рецепт вкусного лимонного пирога с безе
Очень лёгкий пирог, вкус которого покажется вам чем-то неземным.
Это настоящее наслаждение для сладкоежек! Лимонная начинка идеально сочетается с хрустящим тестом и воздушным безе.
Ингредиенты для теста:
150 г муки
90 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками
30 г холодного маргарина
1/4 ч. л. соли
2-4 ст. л. холодной воды
Продукты для начинки:
200 г сахара
5 ст. л. кукурузного крахмала
1/4 ч. л. соли
1 стакан воды
1/2 стакана молока
4 яичных желтка
15 г сливочного масла
1/2 стакана лимонного сока
2 ч. л. цедры лимона
Для безе:
4 яичных белка
Щепотка лимонной кислоты
1/2 стакана сахара
Приготовление:
Сначала необходимо приготовить тесто. Для этого в блендере перебейте муку
со сливочным маслом, маргарином и солью до однородности.
Затем добавьте 2 столовые ложки очень холодной воды. Если тесто плохо
замешивается, добавьте ещё воды. Теперь присыпьте тесто мукой, заверните
в пищевую плёнку и положите в холодильник на 1 час. Слегка присыпьте вашу
рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в круг диаметром 33 см
и толщиной 0,3 см. Выложите тесто в форму для пирога (в рецепте используется
22-сантиметровая форма). Излишки теста необходимо обрезать.
Сделайте проколы вилкой в нескольких местах. Снова накройте тесто и
поставьте в холодильник на 30 минут. Разогрейте духовку до 200 градусов.
Застелите тесто пергаментом, а на него положите груз (например, сырую фасоль).
Выпекайте основу 10 минут, затем уберите груз и поставьте в духовку ещё на
12 минут. Достаньте основу, после чего убавьте температуру духовки до
180 градусов. Далее приготовьте начинку. Для этого в кастрюльке соедините
сахар, кукурузный крахмал и соль, затем введите воду и молоко, взбивая смесь
при этом. Крахмал должен полностью раствориться. В отдельной ёмкости
взбейте желтки венчиком. Доведите молочную смесь до кипения на умеренном
огне, часто помешивая. Аккуратно влейте примерно 1 стакан этой смеси в
миску с желтками и взбейте венчиком. Затем содержимое миски перелейте
в кастрюлю и размешайте. Подержите будущую начинку на огне ещё
3 минуты, не забывая помешивать. Снимите кастрюлю с огня, добавьте
масло, лимонный сок и цедру. Взбейте начинку венчиком — масло должно
полностью растопиться. Когда начинка немного остынет, накройте её
пищевой плёнкой. Сделайте безе: электро венчиком взбейте яичные белки со
сливками, лимонной кислотой и щепоткой соли до мягких пиков.
Медленно введите сахар, продолжая взбивать безе до жёстких пиков.
Вылейте начинку в основу, сверху выложите безе.
Выпекайте пирог примерно 15 минут — безе должно приобрести
золотистую корочку. Наслаждайтесь!
|Рубрики:
|Сладкая выпечка/сладкие пироги, рулеты
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