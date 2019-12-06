









Очень лёгкий пирог, вкус которого покажется вам чем-то неземным.

Это настоящее наслаждение для сладкоежек! Лимонная начинка идеально сочетается с хрустящим тестом и воздушным безе.

Ингредиенты для теста:

150 г муки

90 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками

30 г холодного маргарина

1/4 ч. л. соли

2-4 ст. л. холодной воды

Продукты для начинки:

200 г сахара

5 ст. л. кукурузного крахмала

1/4 ч. л. соли

1 стакан воды

1/2 стакана молока

4 яичных желтка

15 г сливочного масла

1/2 стакана лимонного сока

2 ч. л. цедры лимона

Для безе:

4 яичных белка

Щепотка лимонной кислоты

1/2 стакана сахара

Приготовление:

Сначала необходимо приготовить тесто. Для этого в блендере перебейте муку

со сливочным маслом, маргарином и солью до однородности.

Затем добавьте 2 столовые ложки очень холодной воды. Если тесто плохо

замешивается, добавьте ещё воды. Теперь присыпьте тесто мукой, заверните

в пищевую плёнку и положите в холодильник на 1 час. Слегка присыпьте вашу

рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в круг диаметром 33 см

и толщиной 0,3 см. Выложите тесто в форму для пирога (в рецепте используется

22-сантиметровая форма). Излишки теста необходимо обрезать.

Сделайте проколы вилкой в нескольких местах. Снова накройте тесто и

поставьте в холодильник на 30 минут. Разогрейте духовку до 200 градусов.

Застелите тесто пергаментом, а на него положите груз (например, сырую фасоль).

Выпекайте основу 10 минут, затем уберите груз и поставьте в духовку ещё на

12 минут. Достаньте основу, после чего убавьте температуру духовки до

180 градусов. Далее приготовьте начинку. Для этого в кастрюльке соедините

сахар, кукурузный крахмал и соль, затем введите воду и молоко, взбивая смесь

при этом. Крахмал должен полностью раствориться. В отдельной ёмкости

взбейте желтки венчиком. Доведите молочную смесь до кипения на умеренном

огне, часто помешивая. Аккуратно влейте примерно 1 стакан этой смеси в

миску с желтками и взбейте венчиком. Затем содержимое миски перелейте

в кастрюлю и размешайте. Подержите будущую начинку на огне ещё

3 минуты, не забывая помешивать. Снимите кастрюлю с огня, добавьте

масло, лимонный сок и цедру. Взбейте начинку венчиком — масло должно

полностью растопиться. Когда начинка немного остынет, накройте её

пищевой плёнкой. Сделайте безе: электро венчиком взбейте яичные белки со

сливками, лимонной кислотой и щепоткой соли до мягких пиков.

Медленно введите сахар, продолжая взбивать безе до жёстких пиков.

Вылейте начинку в основу, сверху выложите безе.

Выпекайте пирог примерно 15 минут — безе должно приобрести

золотистую корочку. Наслаждайтесь!

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