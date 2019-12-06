









Сколько по времени нужно жарить баклажаны, нужно ли замачивать баклажаны

и как приготовить баклажаны все в одном простом рецепте!

Салат из баклажана, под маринадом можно подать как закуску или гарнир

к жареному или запеченному мясу! Очень вкусный рецепт из баклажан с чесноком.

Баклажаны можно приготовить на сковороде или порезать на кружочки, посолить,

смазать растительным маслом с обеих сторон и запечь в духовке при 220С

примерно 20-25 минут. Но мне для этого рецепта нравятся именно жареные

баклажаны.

Баклажаны рецепт:

Баклажаны 700 грамм

Подсолнечное масло для обжаривания

Соль по вкусу

Маринад:

Подсолнечное масло 60 мл.

Вода 60 мл.

Яблочный уксус 5% 60 мл.

Паприка 1/4 чайной ложки

Перец 1/4 чайной ложки

Мед 1 чайная ложка

Соль 1 чайная ложка

Лимонный сок 1 столовая ложка и цедра лимона

Чеснок 3 зубчика

Петрушка 1/2 стакана

Приятного всем аппетита!











Рецепт

Баклажан - 2 шт крупный

Перец сладкий - 1 крупный

Перец острый - 1 шт

Морковь - 1 крупный

Лимон - половина

Лук репчатый - 1 шт

Зелень ассорти - ( ваши любимые)

Масло раст. - 50 мл для обжарки перца и лука

Хмели Сунели - 1 ч ложку

Маринад

Масло раст. - 50 мл

Уксус 9% - 2 ст ложки

Сахар - 1 ст ложку

Соль - 1.5 ч ложки

Перец горошек - 10-12 шт

Чеснок - 2 зубчика

Вода - 2 ст ложки

Лист лавровый по желанию.



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