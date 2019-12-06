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Самая вкусная закуска из баклажан

Воскресенье, 20 Августа 2023 г. 14:25 + в цитатник

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Сколько по времени нужно жарить баклажаны, нужно ли замачивать баклажаны
и как приготовить баклажаны все в одном простом рецепте!
Салат из баклажана, под маринадом можно подать как закуску или гарнир
к жареному или запеченному мясу! Очень вкусный рецепт из баклажан с чесноком.
Баклажаны можно приготовить на сковороде или порезать на кружочки, посолить,
смазать растительным маслом с обеих сторон и запечь в духовке при 220С
примерно 20-25 минут. Но мне для этого рецепта нравятся именно жареные
баклажаны.
Баклажаны рецепт:
Баклажаны 700 грамм
Подсолнечное масло для обжаривания
Соль по вкусу
Маринад:
Подсолнечное масло 60 мл.
Вода 60 мл.
Яблочный уксус 5% 60 мл.
Паприка 1/4 чайной ложки
Перец 1/4 чайной ложки
Мед 1 чайная ложка
Соль 1 чайная ложка
Лимонный сок 1 столовая ложка и цедра лимона
Чеснок 3 зубчика
Петрушка 1/2 стакана
  Приятного всем аппетита!





Рецепт
Баклажан - 2 шт крупный
Перец сладкий - 1 крупный
Перец острый - 1 шт
Морковь - 1 крупный
Лимон - половина
Лук репчатый - 1 шт
Зелень ассорти - ( ваши любимые)
Масло раст. - 50 мл для обжарки перца и лука
Хмели Сунели - 1 ч ложку
Маринад
Масло раст. - 50 мл
Уксус 9% - 2 ст ложки
Сахар - 1 ст ложку
Соль - 1.5 ч ложки
Перец горошек - 10-12 шт
Чеснок - 2 зубчика
Вода - 2 ст ложки
Лист лавровый по желанию.

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Рубрики:  Заготовки/быстрые, для закуски
Видиорецепты/про салаты


Процитировано 5 раз
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