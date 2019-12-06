









Блюда, которые выглядят не только вкусно, но и невероятно красиво – это удел профессионалов. Но всё же существуют рецепты, которые просты в

использовании и радуют глаз своей оригинальностью. Именно таким рецептом

поделилась итальянский блогер и фотограф Мануэла.

«Не обязательно быть профессионалом, чтобы испечь вкусный и красивый десерт, – говорит Мануэла. – И эти элегантные яблочные розы – прекрасное тому подтверждение».

Все, что вам нужно для приготовления:

2 яблока (лучше красных),

сок половины лимона,

3 столовых ложки абрикосового джема,

2 столовых ложки воды,

корица,

сахарная пудра и слоеное тесто.

Чтобы ломтики яблок были мягче и сворачивались легче, замочите их в соке лимона и поставьте в микроволновку на 3 минуты. А если джем густой, его можно разбавить водой и тоже разогреть минуту в микроволновке.



Раскатайте тесто и разрежь его на полоски. Смажьте джемом.

Разложите яблоки и присыпьте корицей.

Сложите полоски и сверните в виде розы.





Положите розочки в формы для кексов и запекайте в духовке

около 45 минут при температуре 180 градусов.

Сверху посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита! Этот восхитительный и нежный десерт, сочетающий сладкие ароматные яблоки в тонком хрустящем слоеном тесте, никого не оставит равнодушным!





