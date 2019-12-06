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Восхитительный яблочный десерт в виде роз
Блюда, которые выглядят не только вкусно, но и невероятно красиво – это удел профессионалов. Но всё же существуют рецепты, которые просты в
использовании и радуют глаз своей оригинальностью. Именно таким рецептом
поделилась итальянский блогер и фотограф Мануэла.
«Не обязательно быть профессионалом, чтобы испечь вкусный и красивый десерт, – говорит Мануэла. – И эти элегантные яблочные розы – прекрасное тому подтверждение».
Чтобы ломтики яблок были мягче и сворачивались легче, замочите их в соке лимона и поставьте в микроволновку на 3 минуты. А если джем густой, его можно разбавить водой и тоже разогреть минуту в микроволновке.
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