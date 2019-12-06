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Восхитительный яблочный десерт в виде роз

Суббота, 19 Августа 2023 г. 10:55 + в цитатник

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Блюда, которые выглядят не только вкусно, но и невероятно красиво – это удел профессионалов. Но всё же существуют рецепты, которые просты в
использовании и радуют глаз своей оригинальностью. Именно таким рецептом
поделилась итальянский блогер и фотограф Мануэла.

«Не обязательно быть профессионалом, чтобы испечь вкусный и красивый десерт, – говорит Мануэла. – И эти элегантные яблочные розы – прекрасное тому подтверждение».

Все, что вам нужно для приготовления:
2 яблока (лучше красных),
сок половины лимона,
3 столовых ложки абрикосового джема,
2 столовых ложки воды,
корица,
сахарная пудра и слоеное тесто.

Чтобы ломтики яблок были мягче и сворачивались легче, замочите их в соке лимона и поставьте в микроволновку на 3 минуты. А если джем густой, его можно разбавить водой и тоже разогреть минуту в микроволновке.
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Раскатайте тесто и разрежь его на полоски. Смажьте джемом.

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Разложите яблоки и присыпьте корицей.

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Сложите полоски и сверните в виде розы.

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Положите розочки в формы для кексов и запекайте в духовке
около 45 минут при температуре 180 градусов.

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Сверху посыпьте сахарной пудрой.

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Приятного аппетита! Этот восхитительный и нежный десерт, сочетающий сладкие ароматные яблоки в тонком хрустящем слоеном тесте, никого не оставит равнодушным!



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Рубрики:  Десерты/тартинки
Видиорецепты/про выпечку


Процитировано 4 раз
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