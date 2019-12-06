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Сегодня приготовим замечательный классический десерт - яблоки, запеченные в духовке (5 лучших рецептов)
Это очень полезное и вкусное лакомство, а рецептов его приготовления великое множество, от самых простых до изысканных. Запекать яблоки очень просто, это можно делать как в духовке, так и в микроволновке, в натуральном виде или с различными начинками. В качестве начинки идеально подходят: творог, орехи, сухофрукты, мед, джем и корица. Сегодня приготовим запеченные яблоки с двумя самыми популярными начинками, это будет творожная начинка, а также с орехами, медом и сухофруктами. Будем запекать по 5 яблок с каждой начинкой.
✅ Список ингредиентов:
10 яблок
Для творожной начинки:
150 гр. творога
50 гр. сахара или меда
1 желток
30 гр. сливочного масла
ванилин
Для ореховой начинки:
100 гр. орехов (фундук, арахис, миндаль, кешью)
50 гр. изюма
50 гр. сушеной вишни или клюквы
25 гр. сливочного масла
2 ст. л. меда
Для украшения
сахарная пудра
Вкусный и Полезный Десерт из Яблок с Творогом - Запеченные Яблочки!
Попробуйте, Вам точно Понравится!)
Ингредиенты на 4 порции
4 крупных яблока;
200 грамм творога;
1 ст. ложка меда;
1 горсть гр. орехов;
корица по вкусу
Калорийность 1 запеченного яблока (170 грамм) - 150 ккал
Яблоки, запеченные в духовке с корицей, очень полезный и вкусный десерт.
Легко усваивается организмом.
Их можно есть и на завтрак, и на обед, и на ужин.
К тому же его очень просто готовить!
Запеченные яблоки очень легко приготовить, я даже не ожидала,
что так будет вкусно с орехами и изюмом.
Рецепт:
Яблоки, Сахар, Масло сливочное
Изюм, Клюква сушёная , Орехи
Приготовьте яблоки в духовке с орехами, изюмом и корицей к праздничному
столу, семейному обеду или ужину, на детский праздник.
Подавайте вкусные запеченные яблоки в качестве десерта.
Ингредиенты
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