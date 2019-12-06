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Создан: 06.12.2019
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Сегодня приготовим замечательный классический десерт - яблоки, запеченные в духовке (5 лучших рецептов)

Среда, 16 Августа 2023 г. 14:52 + в цитатник

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  Это очень полезное и вкусное лакомство, а рецептов его приготовления великое множество, от самых простых до изысканных. Запекать яблоки очень просто, это можно делать как в духовке, так и в микроволновке, в натуральном виде или с различными начинками. В качестве начинки идеально подходят: творог, орехи, сухофрукты, мед, джем и корица. Сегодня приготовим запеченные яблоки с двумя самыми популярными начинками, это будет творожная начинка, а также с орехами, медом и сухофруктами. Будем запекать по 5 яблок с каждой начинкой.
Список ингредиентов:
  10 яблок
Для творожной начинки:
  150 гр. творога
 50 гр. сахара или меда
  1 желток
 30 гр. сливочного масла
  ванилин
Для ореховой начинки:
  100 гр. орехов (фундук, арахис, миндаль, кешью)
  50 гр. изюма
  50 гр. сушеной вишни или клюквы
  25 гр. сливочного масла
 2 ст. л. меда
Для украшения
  сахарная пудра



Вкусный и Полезный Десерт из Яблок с Творогом - Запеченные Яблочки!
Попробуйте, Вам точно Понравится!)
Ингредиенты на 4 порции
4 крупных яблока;
200 грамм творога;
1 ст. ложка меда;
1 горсть гр. орехов;
корица по вкусу
Калорийность 1 запеченного яблока (170 грамм) - 150 ккал


Яблоки, запеченные в духовке с корицей, очень полезный и вкусный десерт.
Легко усваивается организмом.
Их можно есть и на завтрак, и на обед, и на ужин.
К тому же его очень просто готовить!



Запеченные яблоки очень легко приготовить, я даже не ожидала,
что так будет вкусно с орехами и изюмом.
Рецепт:
Яблоки, Сахар, Масло сливочное
Изюм, Клюква сушёная , Орехи



Приготовьте яблоки в духовке с орехами, изюмом и корицей к праздничному
столу, семейному обеду или ужину, на детский праздник.
Подавайте вкусные запеченные яблоки в качестве десерта.
Ингредиенты

Яблоки - 4 шт 600 г
Сахар коричневый или белый - 50 г
Корица молотая - 1 ч.л.
Сливочное масло - 20 г
Изюм - 40 г
Орехи пекан - 25 г
Вода - 180 мл
Мороженое - по вкусу

Как приготовить запеченные яблоки с орехами

  1. Орехи и изюм измельчить ножом.
  2. В небольшую миску добавить измельченные орехи, изюм,
    корицу, сахар и перемешать.
  3. В яблоках со стороны плодоножки вырезать сердцевину, оставив вторую часть яблока целой. Получившееся в яблоке углубление, наполнить подготовленной начинкой из орехов и изюма.
  4. Яблоки поместить в форму для запекания, в каждое яблоко на орехи положить кусочек сливочного масла.
  5. На дно формы налить 180 мл кипящей воды.
  6. Отправить яблоки в духовку, разогретую до 180°С и выпекать 30 минут.
  7. Подавать запеченные яблоки с орехами горячими или холодными, при желании добавьте шарик мороженого.
Рубрики:  Десерты/с выпечкой
Видиорецепты/к праздникам


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