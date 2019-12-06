









Это очень полезное и вкусное лакомство, а рецептов его приготовления великое множество, от самых простых до изысканных. Запекать яблоки очень просто, это можно делать как в духовке, так и в микроволновке, в натуральном виде или с различными начинками. В качестве начинки идеально подходят: творог, орехи, сухофрукты, мед, джем и корица. Сегодня приготовим запеченные яблоки с двумя самыми популярными начинками, это будет творожная начинка, а также с орехами, медом и сухофруктами. Будем запекать по 5 яблок с каждой начинкой.

✅ Список ингредиентов:

10 яблок

Для творожной начинки:

150 гр. творога

50 гр. сахара или меда

1 желток

30 гр. сливочного масла

ванилин

Для ореховой начинки:

100 гр. орехов (фундук, арахис, миндаль, кешью)

50 гр. изюма

50 гр. сушеной вишни или клюквы

25 гр. сливочного масла

2 ст. л. меда

Для украшения

сахарная пудра







Вкусный и Полезный Десерт из Яблок с Творогом - Запеченные Яблочки!

Попробуйте, Вам точно Понравится!)

Ингредиенты на 4 порции

4 крупных яблока;

200 грамм творога;

1 ст. ложка меда;

1 горсть гр. орехов;

корица по вкусу

Калорийность 1 запеченного яблока (170 грамм) - 150 ккал





Яблоки, запеченные в духовке с корицей, очень полезный и вкусный десерт.

Легко усваивается организмом.

Их можно есть и на завтрак, и на обед, и на ужин.

К тому же его очень просто готовить!







Запеченные яблоки очень легко приготовить, я даже не ожидала,

что так будет вкусно с орехами и изюмом.

Рецепт:

Яблоки, Сахар, Масло сливочное

Изюм, Клюква сушёная , Орехи







Приготовьте яблоки в духовке с орехами, изюмом и корицей к праздничному

столу, семейному обеду или ужину, на детский праздник.

Подавайте вкусные запеченные яблоки в качестве десерта.

Ингредиенты

Яблоки - 4 шт 600 г

Сахар коричневый или белый - 50 г

Корица молотая - 1 ч.л.

Сливочное масло - 20 г

Изюм - 40 г

Орехи пекан - 25 г

Вода - 180 мл

Мороженое - по вкусу

Как приготовить запеченные яблоки с орехами