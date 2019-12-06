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Заливной пирог с капустой – нереально вкусно и полезно

Вторник, 15 Августа 2023 г. 16:00 + в цитатник

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Этот замечательный пирог с капустой может стать отличной идеей завтрака, дополнением обеда, самостоятельным перекусом. Готовится он просто и быстро,
без утомительного замешивания теста, а нравится даже тем, кто к овощу
(и из него начинке) равнодушен. Этот пирог - идеальный вариант для лета, когда начинается сезон молодой капусты.

Для теста на этот пирог нам понадобятся:
3 яйца;
густая сметана – 5 ст.ложек;
майонез -3 ст.ложки;
мука – 4 ст.ложки с горкой пшеничной + 2 ст.ложки кукурузной (если её не окажется, то можно обходиться и одной пшеничной);
маленький пакет разрыхлителя;
соль.
Для начинки:
молодая капуста весом до 500 грамм;
пучок зелени.

Сначала сделаем заготовку начинки. Мелко нашинкуем капусту, измельчим зелень, подсолим, слегка примнём и перемешаем.
Теперь приступаем к тесту.
В миску вбиваем 3 яйца, к ним добавляем щепотку соли и перемешиваем венчиком до смешивания в одну массу желтков и белков. Затем сюда же вводим сметану и майонез, перемешиваем.
Добавляем просеянную через сито муку с разрыхлителем и хорошо перемешиваем. Сначала вводим на 1 ложку меньше, т.к. нам нужно получить тесто густоты домашней сметаны.
Форму для выпекания смазываем маслом, немного посыпаем мукой или манкой, затем выкладываем половину теста, и на него – начинку, распределяя по поверхности и слегка прижав. Далее начинку равномерно поливаем оставшимся тестом.

Выпекаем около 25-30 минут при 1800.

Подаём слегка теплым, можно со сметаной.

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Рубрики:  Не сладкая выпечка/пироги овощные, мясные, рыбные


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