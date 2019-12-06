



Этот замечательный пирог с капустой может стать отличной идеей завтрака, дополнением обеда, самостоятельным перекусом. Готовится он просто и быстро,

без утомительного замешивания теста, а нравится даже тем, кто к овощу

(и из него начинке) равнодушен. Этот пирог - идеальный вариант для лета, когда начинается сезон молодой капусты.

Для теста на этот пирог нам понадобятся:

3 яйца;

густая сметана – 5 ст.ложек;

майонез -3 ст.ложки;

мука – 4 ст.ложки с горкой пшеничной + 2 ст.ложки кукурузной (если её не окажется, то можно обходиться и одной пшеничной);

маленький пакет разрыхлителя;

соль.

Для начинки:

молодая капуста весом до 500 грамм;

пучок зелени.

Сначала сделаем заготовку начинки. Мелко нашинкуем капусту, измельчим зелень, подсолим, слегка примнём и перемешаем.

Теперь приступаем к тесту.

В миску вбиваем 3 яйца, к ним добавляем щепотку соли и перемешиваем венчиком до смешивания в одну массу желтков и белков. Затем сюда же вводим сметану и майонез, перемешиваем.

Добавляем просеянную через сито муку с разрыхлителем и хорошо перемешиваем. Сначала вводим на 1 ложку меньше, т.к. нам нужно получить тесто густоты домашней сметаны.

Форму для выпекания смазываем маслом, немного посыпаем мукой или манкой, затем выкладываем половину теста, и на него – начинку, распределяя по поверхности и слегка прижав. Далее начинку равномерно поливаем оставшимся тестом.

Выпекаем около 25-30 минут при 1800.

Подаём слегка теплым, можно со сметаной.



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