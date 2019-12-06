Для теста на этот пирог нам понадобятся:
3 яйца;
густая сметана – 5 ст.ложек;
майонез -3 ст.ложки;
мука – 4 ст.ложки с горкой пшеничной + 2 ст.ложки кукурузной (если её не окажется, то можно обходиться и одной пшеничной);
маленький пакет разрыхлителя;
соль.
Для начинки:
молодая капуста весом до 500 грамм;
пучок зелени.
Сначала сделаем заготовку начинки. Мелко нашинкуем капусту, измельчим зелень, подсолим, слегка примнём и перемешаем.
Теперь приступаем к тесту.
В миску вбиваем 3 яйца, к ним добавляем щепотку соли и перемешиваем венчиком до смешивания в одну массу желтков и белков. Затем сюда же вводим сметану и майонез, перемешиваем.
Добавляем просеянную через сито муку с разрыхлителем и хорошо перемешиваем. Сначала вводим на 1 ложку меньше, т.к. нам нужно получить тесто густоты домашней сметаны.
Форму для выпекания смазываем маслом, немного посыпаем мукой или манкой, затем выкладываем половину теста, и на него – начинку, распределяя по поверхности и слегка прижав. Далее начинку равномерно поливаем оставшимся тестом.
Выпекаем около 25-30 минут при 1800.
Подаём слегка теплым, можно со сметаной.
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