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Оригинальный Кекс на молоке с начинкой для семейного чаепития и на праздничный стол
Сегодня хочу с вами поделиться очень интересным и просто очень вкусным
рецептом кекса на молоке. Кекс у нас с изюминкой, он будет с начинкой.
Начинка сделает кекс еще вкуснее.
Кекс на молоке с начинкой:
Тесто:
Мука - 220 г
Молоко - 200 мл
Сахар - 100 г
Масло сливоч. - 80 г (мягкое)
Яйцо - 1 шт
Разрыхлитель - 2 ч.л
Соль - щепотка
Начинка:
Сметана - 200 г
Сах. пудра - 50 г
Желатин - 8 г
Вода - 50 мл.
Кекс на молоке с начинкой получается очень нежным, рассыпчатым
и просто тает во рту. Этот кекс станет прекрасным вариантом для
семейного чаепития и десертом на праздничный стол.
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