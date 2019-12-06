









Сегодня хочу с вами поделиться очень интересным и просто очень вкусным

рецептом кекса на молоке. Кекс у нас с изюминкой, он будет с начинкой.

Начинка сделает кекс еще вкуснее.

Кекс на молоке с начинкой:

Тесто:

Мука - 220 г

Молоко - 200 мл

Сахар - 100 г

Масло сливоч. - 80 г (мягкое)

Яйцо - 1 шт

Разрыхлитель - 2 ч.л

Соль - щепотка

Начинка:

Сметана - 200 г

Сах. пудра - 50 г

Желатин - 8 г

Вода - 50 мл.

Кекс на молоке с начинкой получается очень нежным, рассыпчатым

и просто тает во рту. Этот кекс станет прекрасным вариантом для

семейного чаепития и десертом на праздничный стол.