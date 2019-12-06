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Лучший рецепт яичных кексов на завтрак
Есть ли лучший завтрак, чем теплый, воздушный кекс из яйца?
Эти кексы из яиц с беконом, сыром чеддер и зеленым луком обладают
пикантным вкусом, а добавление густых сливок делает их очень воздушными
и мягкими. Они идеально подходят для быстрого и легкого завтрака или
перекуса, их можно хранить в холодильнике в течение 3–4 дней или
заморозить на срок до 3 месяцев.
Ингредиенты на (6 штук):
Для яичной смеси:
6 яиц ¼ чашки сыра пармезан, натертого
¼ стакана густых сливок
Соль и перец
Для начинки:
4 полоски бекона, приготовленные и нарезанные
Сыр Чеддер, тертый Зеленый лук, нарезанный
|Рубрики:
|Завтраки/омлет, яичница
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