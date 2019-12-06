









Есть ли лучший завтрак, чем теплый, воздушный кекс из яйца?

Эти кексы из яиц с беконом, сыром чеддер и зеленым луком обладают

пикантным вкусом, а добавление густых сливок делает их очень воздушными

и мягкими. Они идеально подходят для быстрого и легкого завтрака или

перекуса, их можно хранить в холодильнике в течение 3–4 дней или

заморозить на срок до 3 месяцев.

Ингредиенты на (6 штук):

Для яичной смеси:

6 яиц ¼ чашки сыра пармезан, натертого

¼ стакана густых сливок

Соль и перец

Для начинки:

4 полоски бекона, приготовленные и нарезанные

Сыр Чеддер, тертый Зеленый лук, нарезанный