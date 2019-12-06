|
Воздушные маффины из кабачка. Фавориты этого сезона
Простые маффины с оригинальным вкусом. В 100 г - 120 ккал.
Ингредиенты:
кабачок - 250-300 г
лук репчатый - 70-80 г
кефир (йогурт, простокваша) - 220 мл
яйцо куриное - 1 штука
мука - 240 г
сода - 1/2 чайной ложки
соль - 2/3 чайной ложки
разрыхлитель - 1 чайная ложка
укроп - 3 столовых ложки
Вместо классических маффинов готовлю сегодня их из кабачка.
Получается вкуснятина. Маффины из кабачка это прекрасная закуска,
перекус и замена хлебу. Сезон кабачков продолжается, а мы продолжаем
пробовать новые блюда.
Маффины из кабачка:
Кабачок - 300 г
Яйца - 2 шт
Творог - 100 г
Мука - 70 г
Разрыхлитель - 1 ч.л
Соль
Воздушные вкусные маффины из цуккини с сыром
Полезный и вкусный перекус.
Ингредиенты:
1 кабачок
2 взбитых яйца
60 мл молока (1/4 стакана)
100 г простой муки,
просеянной (½ стакана + 2 ст. Л.)
2 столовые ложки оливкового масла
2 столовые ложки манной крупы из пшеничной муки
1 столовая ложка разрыхлителя
50 г пекорино или пармезана (1/4 стакана)
Перец
|Рубрики:
|Не сладкая выпечка/овощи с выпечкой
Видиорецепты/про выпечку
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]