









Простые маффины с оригинальным вкусом. В 100 г - 120 ккал.

Ингредиенты:

кабачок - 250-300 г

лук репчатый - 70-80 г

кефир (йогурт, простокваша) - 220 мл

яйцо куриное - 1 штука

мука - 240 г

сода - 1/2 чайной ложки

соль - 2/3 чайной ложки

разрыхлитель - 1 чайная ложка

укроп - 3 столовых ложки







Вместо классических маффинов готовлю сегодня их из кабачка.

Получается вкуснятина. Маффины из кабачка это прекрасная закуска,

перекус и замена хлебу. Сезон кабачков продолжается, а мы продолжаем

пробовать новые блюда.

Маффины из кабачка:

Кабачок - 300 г

Яйца - 2 шт

Творог - 100 г

Мука - 70 г

Разрыхлитель - 1 ч.л

Соль





Воздушные вкусные маффины из цуккини с сыром

Полезный и вкусный перекус.







Ингредиенты:

1 кабачок

2 взбитых яйца

60 мл молока (1/4 стакана)

100 г простой муки,

просеянной (½ стакана + 2 ст. Л.)

2 столовые ложки оливкового масла

2 столовые ложки манной крупы из пшеничной муки

1 столовая ложка разрыхлителя

50 г пекорино или пармезана (1/4 стакана)

Перец