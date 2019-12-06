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Это мясо просто тает во рту! Вкуснейшая томленая говядина
Нежнейшее мясо, которое буквально тает во рту. Очень просто приготовить и какую бы часть мяса вы не взяли, по этому рецепту, любая получится нежной и мягкой. Мясо получается нежное, мягкое, сочное в вкуснейшем соусе. Такое мясо прекрасно подойдет к любому гарниру, салату, на праздничный стол и на каждый день. Универсальный рецепт, который легко и просто приготовить и от которого будут в восторге все. Обязательно попробуйте приготовить
Ингредиенты:
1 кг говядины
(любая часть, я использовала лопаточную)
350-400 г репчатого лука
100 г сливочного масла
100 г воды
3-4 зуб. чеснока
1 ч.л. сахара
1 ч.л уксуса 9%
1 ч.л. соли
7-8 горошин перца
(у меня смесь из белого, черного, красного)
Многие из любителей готовить дома, не очень любят говядину – этот вид мяса не всегда получается мягким из-за своей структуры волокон. Но я хочу поделиться с вами рецептом говядины, благодаря которому, вы сделаете сочную, мягкую и ароматную мясную закуску.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
Процесс приготовления
Я взяла лопаточную часть говядины, вы можете взять что-то другое.
Промываем мясо и режем порционными кусочками поперек волокон – именно та всегда следует резать мясо, особенно говядину, чтобы она стала мягкой при готовке.
Лук режем полукольцами, масло сливочное кусочками.
Выкладываем мясо в кастрюлю и заливаем его водой.
На мясо выкладываем слой лука и на него раскладываем кусочки сливочного масла.
Доводим до кипения, уменьшаем огонь и тушим под крышкой в течение 1 часа.
Не мешаем!
Мелко режем чеснок и вместе с солью и сахаром, смесью перцев и прочими специями по вашему вкусу, добавляем в мясо и уже можно перемешивать.
Снова накрываем крышкой и тушим уже в течение 1.5 часа.
|Рубрики:
|Мясные блюда/говядина
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