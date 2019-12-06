









Нежнейшее мясо, которое буквально тает во рту. Очень просто приготовить и какую бы часть мяса вы не взяли, по этому рецепту, любая получится нежной и мягкой. Мясо получается нежное, мягкое, сочное в вкуснейшем соусе. Такое мясо прекрасно подойдет к любому гарниру, салату, на праздничный стол и на каждый день. Универсальный рецепт, который легко и просто приготовить и от которого будут в восторге все. Обязательно попробуйте приготовить

Ингредиенты:

1 кг говядины

(любая часть, я использовала лопаточную)

350-400 г репчатого лука

100 г сливочного масла

100 г воды

3-4 зуб. чеснока

1 ч.л. сахара

1 ч.л уксуса 9%

1 ч.л. соли

7-8 горошин перца

(у меня смесь из белого, черного, красного)



Многие из любителей готовить дома, не очень любят говядину – этот вид мяса не всегда получается мягким из-за своей структуры волокон. Но я хочу поделиться с вами рецептом говядины, благодаря которому, вы сделаете сочную, мягкую и ароматную мясную закуску.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

говядина, 1кг;

лук, около 400 г;

масло сливочное, 100 г;

вода, 100 г;

чеснок, 4 зубчика;

сахар и соль по 1 ч.л;

уксус, 1 ч.л;

смесь перцев, специи.

Процесс приготовления

Я взяла лопаточную часть говядины, вы можете взять что-то другое.

Промываем мясо и режем порционными кусочками поперек волокон – именно та всегда следует резать мясо, особенно говядину, чтобы она стала мягкой при готовке.

Лук режем полукольцами, масло сливочное кусочками.

Выкладываем мясо в кастрюлю и заливаем его водой.

На мясо выкладываем слой лука и на него раскладываем кусочки сливочного масла.

Доводим до кипения, уменьшаем огонь и тушим под крышкой в течение 1 часа.

Не мешаем!

Мелко режем чеснок и вместе с солью и сахаром, смесью перцев и прочими специями по вашему вкусу, добавляем в мясо и уже можно перемешивать.

Снова накрываем крышкой и тушим уже в течение 1.5 часа.