









Простой, вкусный и быстрый рецепт не приевшегося салата из сельдерея,

яблок и моркви. Подойдет как на праздничный стол, так и на каждый день. Рекомендую!

Рецепт:

Взять примерно в равных пропорциях сельдерей, яблоки и морковь.

стебли сельдерея - 170 гр

яблоко - 160 гр

морковь - 170 гр.

сок лимона или яблочный уксус - 1 ст.ложка

соль - 1/3 ч.ложки

сметана - 3 ст.ложки

Приятного аппетита!







Рецепт необычного и очень вкусного салата.

Рецепт:

куриная грудка - 200 гр

соль - 1/4 ч.ложки

кориандр молотый - 1/2 ч.ложки

сладкая красная паприка - 1/2 ч.ложки

подсолнечное масло для обжарки курицы - 0,5 ст.ложки

фасоль консервированная или отварная

(красная или белая) - 1 стакан (жидкость слить)

кукуруза консервированная - 1 стакан (жидкость слить)

болгарский перец - 1 шт.

лук - 1 шт.

Заправка:

кетчуп или томатная паста - 2 ст.ложки

майонез - 2 ст.ложки

черный молотый перец - 1/4 ч.ложки

красный молотый перец - 1/4 ч.ложки

Приятного аппетита!







Очень вкусный салат, готовится за считанные минуты

из готовых продуктов. Рекомендую!

Рецепт:

огурец свежий - 1 шт. (200 гр.)

помидоры - 2 шт. (200 гр.)

колбаса варено-копченая или ветчина - 200 гр.

сыр твердый - 100 гр.

лук репчатый (красный или обычный) - 1 шт.

майонез - 4 ст.ложки

Приятного аппетита!







Очень вкусный, сочный, сытный салат с куриной грудкой, фасолью,

помидорами, болгарским перцем. Фасоль можно брать как красную,

так и белую. Можно даже в томатном соке (жидкость предварительно

слить), вкус еще интереснее.

Рецепт:

куриная грудка - 200 гр.

перец болгарский - 1 шт. (250 гр.)

помидор - 1 шт. (150 гр.)

фасоль красная или белая (консервированная или отварная) - 1 стакан

чеснок - 1 зубчик

майонез - 4-5 ст.ложек

Приятного аппетита!







Вкусный сытный салат из капусты. Можно готовить как из молодой,

так и зимней капусты. Просто зимнюю надо слегка помять руками до

появления сока. Отличное сочетание ингредиентов.

Рецепт:

морковь сырая - 1 шт.

лук репчатый - 1 шт.

уксус 9% (столовый или яблочный) или лимонный сок - 1 ч.ложка

капуста белокочанная - полкочана (500 гр.)

колбаса (варено-копченая или другая) - 100 гр.

зеленый горошек консервированный - 1 банка

майонез - 5 ст.ложек

соль - 1/4 ч.ложки (+ щепотка на морковь)

Приятного аппетита!







Рецепт:

фасоль консервированная или вареная - 300 гр

куриная грудка отварная - 180 гр

огурцы маринованные - 2 шт (180 гр)

чеснок - 2 дольки

петрушка свежая - небольшой пучок

майонез - 3-4 ст.ложки

Приятного аппетита!







Рецепт:

отварная куриная грудка - 250 гр.

лук - 1 шт.

масло подсолнечное - 1 ст.ложка

фасоль (красная или белая)

консервированная или отварная - 1 банка (250 гр.)

огурец свежий - 1 шт. (250 гр.)

петрушка - 1 пучок

майонез - 3-4 ст.ложки

соль - на кончике ложки

Приятного аппетита!







Вкусный салат из капусты. Можно готовить как из молодой, так и

из зимней капусты, тогда после шинковки надо слегка помять ее руками.

Молодую мять не нужно. Изюминка этого салата - необычная заправка.

Рецепт:

капуста - 400 гр

огурец - 1 шт.

яйца - 4 шт.

зелень (петрушка, укроп) - 1 пучок

соль - 1/3 ч.ложки

подсолнечное масло - 3 ст.ложки

сметана - 3 ст.ложки

горчица - 1 ч.ложка

Приятного аппетита!







Очень вкусный, сытный, простой в приготовлении салат, достойная замена

Оливье. Рекомендую приготовить!

Рецепт:

пекинская капуста - пол вилка (300 гр.)

куриная грудка или куриное филе - 300 гр.

огурец свежий - 1 шт. (250 гр.)

яйцо - 2 шт.

майонез - 4 ст.ложки

соль - 1/4 ч.ложки

Приятного аппетита!







Очень простой рецепт вкусного салата. Обязательно добавьте кислинку

(лимонный сок или уксус), салат становится в разы вкуснее.

Рецепт:

пекинская капуста - полвилка (300гр)

лимонный сок - 1,5 ст.ложки

(уксус 9% столовый или яблочный - 1 ст.ложка)

крабовые палочки - 1 упаковка (200 гр.)

кукуруза консервированная - 1 банка (200 гр.)

майонез - 4 ст.ложки

соль - на кончике ложки

Приятного аппетита!







В этом салате все продукты отлично сочетаются, готовится он за

считанные минуты, очень вкусный, можно приготовить к праздничному

столу и на каждый день. Обязательно добавьте мелко порезанный лук ,

он значительно улучшает вкус салата.

Рецепт:

яйцо вареное - 3 шт.

тунец (консерва) - 1 шт.

лук репчатый - 0,5 шт.

огурец свежий - 200 гр.

майонез - 3 ст.ложки

соль - на кончике ложки

Приятного аппетита!







Очень вкусный и нежный салат с консервированным ананасом,

курицей и черносливом.

Рецепт:

куриное филе отварное (куриная грудка) - 300 гр.

ананас консервированный - 6 колец (200 гр.)

чернослив - 150 гр.

грецкий орех - 70 гр.

соль - 1/3 ч.ложки в салат;

0,5 ч.ложки - на варку куриного филе

майонез, сметана - по 3 ст.ложки

Приятного аппетита!







Очень вкусный, рекомендую приготовить!

Рецепт салата:

морковь - 500 гр (очищенной)

говядина (свинина) отварная - 200-250 гр.

лук - 1-2 шт (80 гр)

чеснок - 3 дольки

соль - 1 ч.ложка

сахар - 3 ч.ложки

уксус яблочный или столовый 6% - 3 ст.ложки,

9% - 2 ст.ложки

масло подсолнечное для обжарки лука - 5 ст.ложек

кориандр молотый - 0,5 ч.ложки

аджика или перец красный молотый - 0,5 ч.ложки

Приятного аппетита!







Рецепт салата:

мясо курицы (лучше грудка) - 300 гр.

кукуруза консервированная - 250 гр.

огурцы маринованные - 2 шт.(250 гр.)

сыр твердый - 100 гр.

шампиньоны - 200 гр.

лук репчатый - 1 шт.

масло подсолнечное для обжарки лука и грибов - по 0,5 ст.ложки

соль - 1/3 ч.ложки

перец - 1/4 ч.ложки

майонез - 4 ст.ложки

Приятного аппетита!

