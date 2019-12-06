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Так просто, и так вкусно - 14 разнообразных салатов на любой случай

Среда, 09 Августа 2023 г. 15:31 + в цитатник

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Простой, вкусный и быстрый рецепт не приевшегося салата из сельдерея,
яблок и моркви. Подойдет как на праздничный стол, так и на каждый день. Рекомендую!
Рецепт:
Взять примерно в равных пропорциях сельдерей, яблоки и морковь.
  стебли сельдерея - 170 гр
 яблоко - 160 гр
 морковь - 170 гр.
  сок лимона или яблочный уксус - 1 ст.ложка
  соль - 1/3 ч.ложки
  сметана - 3 ст.ложки
Приятного аппетита!



Рецепт необычного и очень вкусного салата.
Рецепт:
  куриная грудка - 200 гр
 соль - 1/4 ч.ложки
 кориандр молотый - 1/2 ч.ложки
  сладкая красная паприка - 1/2 ч.ложки
 подсолнечное масло для обжарки курицы - 0,5 ст.ложки
 фасоль консервированная или отварная
(красная или белая) - 1 стакан (жидкость слить)
  кукуруза консервированная - 1 стакан (жидкость слить)
  болгарский перец - 1 шт.
  лук - 1 шт.
Заправка:
  кетчуп или томатная паста - 2 ст.ложки
  майонез - 2 ст.ложки
  черный молотый перец - 1/4 ч.ложки
  красный молотый перец - 1/4 ч.ложки
Приятного аппетита!



Очень вкусный салат, готовится за считанные минуты
из готовых продуктов. Рекомендую!
Рецепт:
 огурец свежий - 1 шт. (200 гр.)
 помидоры - 2 шт. (200 гр.)
  колбаса варено-копченая или ветчина - 200 гр.
  сыр твердый - 100 гр.
  лук репчатый (красный или обычный) - 1 шт.
  майонез - 4 ст.ложки
Приятного аппетита!




Очень вкусный, сочный, сытный салат с куриной грудкой, фасолью,
помидорами, болгарским перцем. Фасоль можно брать как красную,
так и белую. Можно даже в томатном соке (жидкость предварительно
слить), вкус еще интереснее.
Рецепт:
  куриная грудка - 200 гр.
  перец болгарский - 1 шт. (250 гр.)
 помидор - 1 шт. (150 гр.)
 фасоль красная или белая (консервированная или отварная) - 1 стакан
 чеснок - 1 зубчик
  майонез - 4-5 ст.ложек
Приятного аппетита!



Вкусный сытный салат из капусты. Можно готовить как из молодой,
так и зимней капусты. Просто зимнюю надо слегка помять руками до
появления сока. Отличное сочетание ингредиентов. 
Рецепт:
  морковь сырая - 1 шт.
  лук репчатый - 1 шт.
  уксус 9% (столовый или яблочный) или лимонный сок - 1 ч.ложка
 капуста белокочанная - полкочана (500 гр.)
 колбаса (варено-копченая или другая) - 100 гр.
  зеленый горошек консервированный - 1 банка
  майонез - 5 ст.ложек
  соль - 1/4 ч.ложки (+ щепотка на морковь)
Приятного аппетита!



Рецепт:
  фасоль консервированная или вареная - 300 гр
 куриная грудка отварная - 180 гр
 огурцы маринованные - 2 шт (180 гр)
  чеснок - 2 дольки
  петрушка свежая - небольшой пучок
 майонез - 3-4 ст.ложки
Приятного аппетита!



Рецепт:
 отварная куриная грудка - 250 гр.
  лук - 1 шт.
  масло подсолнечное - 1 ст.ложка
  фасоль (красная или белая)
консервированная или отварная - 1 банка (250 гр.)
  огурец свежий - 1 шт. (250 гр.)
  петрушка - 1 пучок
 майонез - 3-4 ст.ложки
 соль - на кончике ложки
Приятного аппетита!



Вкусный салат из капусты. Можно готовить как из молодой, так и
из зимней капусты, тогда после шинковки надо слегка помять ее руками.
Молодую мять не нужно. Изюминка этого салата - необычная заправка.
Рецепт:
  капуста - 400 гр
 огурец - 1 шт.
 яйца - 4 шт.
  зелень (петрушка, укроп) - 1 пучок
 соль - 1/3 ч.ложки
  подсолнечное масло - 3 ст.ложки
  сметана - 3 ст.ложки
  горчица - 1 ч.ложка
Приятного аппетита!



Очень вкусный, сытный, простой в приготовлении салат, достойная замена
Оливье. Рекомендую приготовить!
Рецепт:
 пекинская капуста - пол вилка (300 гр.)
  куриная грудка или куриное филе - 300 гр.
  огурец свежий - 1 шт. (250 гр.)
  яйцо - 2 шт.
 майонез - 4 ст.ложки
  соль - 1/4 ч.ложки
Приятного аппетита!



Очень простой рецепт вкусного салата. Обязательно добавьте кислинку
(лимонный сок или уксус), салат становится в разы вкуснее.
Рецепт:
  пекинская капуста - полвилка (300гр)
  лимонный сок - 1,5 ст.ложки
(уксус 9% столовый или яблочный - 1 ст.ложка)
 крабовые палочки - 1 упаковка (200 гр.)
  кукуруза консервированная - 1 банка (200 гр.)
  майонез - 4 ст.ложки
  соль - на кончике ложки
Приятного аппетита!



В этом салате все продукты отлично сочетаются, готовится он за
считанные минуты, очень вкусный, можно приготовить к праздничному
столу и на каждый день. Обязательно добавьте мелко порезанный лук ,
он значительно улучшает вкус салата.
Рецепт:
  яйцо вареное - 3 шт.
  тунец (консерва) - 1 шт.
 лук репчатый - 0,5 шт.
 огурец свежий - 200 гр.
  майонез - 3 ст.ложки
  соль - на кончике ложки
Приятного аппетита!



Очень вкусный и нежный салат с консервированным ананасом,
курицей и черносливом.
Рецепт:
  куриное филе отварное (куриная грудка) - 300 гр.
  ананас консервированный - 6 колец (200 гр.)
 чернослив - 150 гр.
 грецкий орех - 70 гр.
  соль - 1/3 ч.ложки в салат;
0,5 ч.ложки - на варку куриного филе
  майонез, сметана - по 3 ст.ложки
Приятного аппетита!



Очень вкусный, рекомендую приготовить!
Рецепт салата:
  морковь - 500 гр (очищенной)
  говядина (свинина) отварная - 200-250 гр.
  лук - 1-2 шт (80 гр)
  чеснок - 3 дольки
 соль - 1 ч.ложка
 сахар - 3 ч.ложки
 уксус яблочный или столовый 6% - 3 ст.ложки,
9% - 2 ст.ложки
  масло подсолнечное для обжарки лука - 5 ст.ложек
 кориандр молотый - 0,5 ч.ложки
 аджика или перец красный молотый - 0,5 ч.ложки
Приятного аппетита!



Рецепт салата:
  мясо курицы (лучше грудка) - 300 гр.
  кукуруза консервированная - 250 гр.
 огурцы маринованные - 2 шт.(250 гр.)
  сыр твердый - 100 гр.
  шампиньоны - 200 гр.
  лук репчатый - 1 шт.
  масло подсолнечное для обжарки лука и грибов - по 0,5 ст.ложки
  соль - 1/3 ч.ложки
 перец - 1/4 ч.ложки
 майонез - 4 ст.ложки
Приятного аппетита!
 

Рубрики:  Салаты/простые
Видиорецепты/про салаты


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