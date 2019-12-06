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Так просто, и так вкусно - 14 разнообразных салатов на любой случай
Простой, вкусный и быстрый рецепт не приевшегося салата из сельдерея,
яблок и моркви. Подойдет как на праздничный стол, так и на каждый день. Рекомендую!
Рецепт:
Взять примерно в равных пропорциях сельдерей, яблоки и морковь.
стебли сельдерея - 170 гр
яблоко - 160 гр
морковь - 170 гр.
сок лимона или яблочный уксус - 1 ст.ложка
соль - 1/3 ч.ложки
сметана - 3 ст.ложки
Приятного аппетита!
Рецепт необычного и очень вкусного салата.
Рецепт:
куриная грудка - 200 гр
соль - 1/4 ч.ложки
кориандр молотый - 1/2 ч.ложки
сладкая красная паприка - 1/2 ч.ложки
подсолнечное масло для обжарки курицы - 0,5 ст.ложки
фасоль консервированная или отварная
(красная или белая) - 1 стакан (жидкость слить)
кукуруза консервированная - 1 стакан (жидкость слить)
болгарский перец - 1 шт.
лук - 1 шт.
Заправка:
кетчуп или томатная паста - 2 ст.ложки
майонез - 2 ст.ложки
черный молотый перец - 1/4 ч.ложки
красный молотый перец - 1/4 ч.ложки
Приятного аппетита!
Очень вкусный салат, готовится за считанные минуты
из готовых продуктов. Рекомендую!
Рецепт:
огурец свежий - 1 шт. (200 гр.)
помидоры - 2 шт. (200 гр.)
колбаса варено-копченая или ветчина - 200 гр.
сыр твердый - 100 гр.
лук репчатый (красный или обычный) - 1 шт.
майонез - 4 ст.ложки
Приятного аппетита!
Очень вкусный, сочный, сытный салат с куриной грудкой, фасолью,
помидорами, болгарским перцем. Фасоль можно брать как красную,
так и белую. Можно даже в томатном соке (жидкость предварительно
слить), вкус еще интереснее.
Рецепт:
куриная грудка - 200 гр.
перец болгарский - 1 шт. (250 гр.)
помидор - 1 шт. (150 гр.)
фасоль красная или белая (консервированная или отварная) - 1 стакан
чеснок - 1 зубчик
майонез - 4-5 ст.ложек
Приятного аппетита!
Вкусный сытный салат из капусты. Можно готовить как из молодой,
так и зимней капусты. Просто зимнюю надо слегка помять руками до
появления сока. Отличное сочетание ингредиентов.
Рецепт:
морковь сырая - 1 шт.
лук репчатый - 1 шт.
уксус 9% (столовый или яблочный) или лимонный сок - 1 ч.ложка
капуста белокочанная - полкочана (500 гр.)
колбаса (варено-копченая или другая) - 100 гр.
зеленый горошек консервированный - 1 банка
майонез - 5 ст.ложек
соль - 1/4 ч.ложки (+ щепотка на морковь)
Приятного аппетита!
Рецепт:
фасоль консервированная или вареная - 300 гр
куриная грудка отварная - 180 гр
огурцы маринованные - 2 шт (180 гр)
чеснок - 2 дольки
петрушка свежая - небольшой пучок
майонез - 3-4 ст.ложки
Приятного аппетита!
Рецепт:
отварная куриная грудка - 250 гр.
лук - 1 шт.
масло подсолнечное - 1 ст.ложка
фасоль (красная или белая)
консервированная или отварная - 1 банка (250 гр.)
огурец свежий - 1 шт. (250 гр.)
петрушка - 1 пучок
майонез - 3-4 ст.ложки
соль - на кончике ложки
Приятного аппетита!
Вкусный салат из капусты. Можно готовить как из молодой, так и
из зимней капусты, тогда после шинковки надо слегка помять ее руками.
Молодую мять не нужно. Изюминка этого салата - необычная заправка.
Рецепт:
капуста - 400 гр
огурец - 1 шт.
яйца - 4 шт.
зелень (петрушка, укроп) - 1 пучок
соль - 1/3 ч.ложки
подсолнечное масло - 3 ст.ложки
сметана - 3 ст.ложки
горчица - 1 ч.ложка
Приятного аппетита!
Очень вкусный, сытный, простой в приготовлении салат, достойная замена
Оливье. Рекомендую приготовить!
Рецепт:
пекинская капуста - пол вилка (300 гр.)
куриная грудка или куриное филе - 300 гр.
огурец свежий - 1 шт. (250 гр.)
яйцо - 2 шт.
майонез - 4 ст.ложки
соль - 1/4 ч.ложки
Приятного аппетита!
Очень простой рецепт вкусного салата. Обязательно добавьте кислинку
(лимонный сок или уксус), салат становится в разы вкуснее.
Рецепт:
пекинская капуста - полвилка (300гр)
лимонный сок - 1,5 ст.ложки
(уксус 9% столовый или яблочный - 1 ст.ложка)
крабовые палочки - 1 упаковка (200 гр.)
кукуруза консервированная - 1 банка (200 гр.)
майонез - 4 ст.ложки
соль - на кончике ложки
Приятного аппетита!
В этом салате все продукты отлично сочетаются, готовится он за
считанные минуты, очень вкусный, можно приготовить к праздничному
столу и на каждый день. Обязательно добавьте мелко порезанный лук ,
он значительно улучшает вкус салата.
Рецепт:
яйцо вареное - 3 шт.
тунец (консерва) - 1 шт.
лук репчатый - 0,5 шт.
огурец свежий - 200 гр.
майонез - 3 ст.ложки
соль - на кончике ложки
Приятного аппетита!
Очень вкусный и нежный салат с консервированным ананасом,
курицей и черносливом.
Рецепт:
куриное филе отварное (куриная грудка) - 300 гр.
ананас консервированный - 6 колец (200 гр.)
чернослив - 150 гр.
грецкий орех - 70 гр.
соль - 1/3 ч.ложки в салат;
0,5 ч.ложки - на варку куриного филе
майонез, сметана - по 3 ст.ложки
Приятного аппетита!
Очень вкусный, рекомендую приготовить!
Рецепт салата:
морковь - 500 гр (очищенной)
говядина (свинина) отварная - 200-250 гр.
лук - 1-2 шт (80 гр)
чеснок - 3 дольки
соль - 1 ч.ложка
сахар - 3 ч.ложки
уксус яблочный или столовый 6% - 3 ст.ложки,
9% - 2 ст.ложки
масло подсолнечное для обжарки лука - 5 ст.ложек
кориандр молотый - 0,5 ч.ложки
аджика или перец красный молотый - 0,5 ч.ложки
Приятного аппетита!
Рецепт салата:
мясо курицы (лучше грудка) - 300 гр.
кукуруза консервированная - 250 гр.
огурцы маринованные - 2 шт.(250 гр.)
сыр твердый - 100 гр.
шампиньоны - 200 гр.
лук репчатый - 1 шт.
масло подсолнечное для обжарки лука и грибов - по 0,5 ст.ложки
соль - 1/3 ч.ложки
перец - 1/4 ч.ложки
майонез - 4 ст.ложки
Приятного аппетита!
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