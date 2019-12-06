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Как запечь по-настоящему сочный фаршированный сладкий перец в духовке

Вторник, 08 Августа 2023 г. 15:50 + в цитатник

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Любимый многими фаршированный сладкий перец, казалось бы, что может быть нового в этом, много раз приготовленном блюде. Однако, у нас есть, что вам предложить. Начинка из мясного фарша с рисом который, кстати, прежде не нужно отваривать, приправленные свежей зеленью и сладкие перцы приготовленные в красном соусе. Аппетитно и очень вкусно!

Ингредиенты
Фарш мясной - 850 г
Рис промытый - 150 г
Лук репчатый - 450 г
Помидоры - 900 г
Перец сладкий - 1750 г
Соль - 3 ч.л.
Сахар - 2 ст.л.
Паприка сладкая - 1 ст.л.
Лавровый лист - 1 шт
Перец черный - 1 ч.л.
Петрушка свежая - 20 г
Кинза свежая - 20 г

Как приготовить фаршированный сладкий перец в красном соусе

  1. У каждого помидора надрезать сверху кожицу и залить кипятком, оставить на 3 минуты, затем очистить от кожицы, нарезать мелкими кусочками и опустить в миксер.
  2. Перец очистить семян и внутренних прожилок, два крупных перца, примерно 300 г, нарезать небольшими кусочками. Один репчатый лук, примерно 150 г, нарезать мелким кубиком, остальной лук нарезать крупными кусочками.
  3. В блендер к помидорам добавить, нарезанные крупными кусочками лук, два сладких перца и измельчить.
  4. В мясной фарш добавить репчатый лук нарезанный мелким кубиком, промытый рис, соль 1 ч.л. и черный перец ½ ч.л., мелко нарезанную зелень петрушки и кинзы, все тщательно перемешать.
  5. Очищенные перцы наполнить подготовленным фаршем.
  6. В кастрюлю выложить нафаршированные перцы и залить подготовленным соусом, затем добавить воду, чтобы верхние перцы выглядывали выше соуса на 2-3 см.
  7. Довести до кипения и добавить 2 ч.л. соли, 2 ст.л. сахара, ½ ч.л. черного перца, 1 ст.л. паприки и лавровый лист, закрыть крышкой и тушить 1 час на слабом огне. Готовые фаршированные перцы подавать с соусом, сметаной и посыпать  зеленью.

Советы

Фаршированные перцы хорошо готовить впрок, нафаршировать и заморозить.




⭐Обязательно приготовьте на ужин это невероятно красивое и очень вкусное блюдо! Запекаю в духовке под мокрым пергаментом и фольгой. Фарш не пересыхает, очень сочный, ароматный. Перец не распадается и держит форму. Но в то же время мягкий и нежный! Вкус - ПРЕВОСХОДНЫЙ! Готовьте и Наслаждайтесь!
Это Вкусно! Очень!😍
Понадобится:
3 сладких перца /700 гр./
300 гр. куриного филе / или филе бедра/
1 луковица / 130 гр./
1 сладкий перец / для фарша/
70-100 гр. копченого бекона
50 гр. риса
50 гр. сыра - по желанию
Петрушка, Кинза, Соль, Молотый черный перец
Паприка, Тимьян ,Оливковое масло.
 

Рубрики:  Из фарша/фаршированные блюда
Видиорецепты/к праздникам


Процитировано 8 раз
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