









Любимый многими фаршированный сладкий перец, казалось бы, что может быть нового в этом, много раз приготовленном блюде. Однако, у нас есть, что вам предложить. Начинка из мясного фарша с рисом который, кстати, прежде не нужно отваривать, приправленные свежей зеленью и сладкие перцы приготовленные в красном соусе. Аппетитно и очень вкусно!

Ингредиенты

Фарш мясной - 850 г

Рис промытый - 150 г

Лук репчатый - 450 г

Помидоры - 900 г

Перец сладкий - 1750 г

Соль - 3 ч.л.

Сахар - 2 ст.л.

Паприка сладкая - 1 ст.л.

Лавровый лист - 1 шт

Перец черный - 1 ч.л.

Петрушка свежая - 20 г

Кинза свежая - 20 г

Как приготовить фаршированный сладкий перец в красном соусе У каждого помидора надрезать сверху кожицу и залить кипятком, оставить на 3 минуты, затем очистить от кожицы, нарезать мелкими кусочками и опустить в миксер. Перец очистить семян и внутренних прожилок, два крупных перца, примерно 300 г, нарезать небольшими кусочками. Один репчатый лук, примерно 150 г, нарезать мелким кубиком, остальной лук нарезать крупными кусочками. В блендер к помидорам добавить, нарезанные крупными кусочками лук, два сладких перца и измельчить. В мясной фарш добавить репчатый лук нарезанный мелким кубиком, промытый рис, соль 1 ч.л. и черный перец ½ ч.л., мелко нарезанную зелень петрушки и кинзы, все тщательно перемешать. Очищенные перцы наполнить подготовленным фаршем. В кастрюлю выложить нафаршированные перцы и залить подготовленным соусом, затем добавить воду, чтобы верхние перцы выглядывали выше соуса на 2-3 см. Довести до кипения и добавить 2 ч.л. соли, 2 ст.л. сахара, ½ ч.л. черного перца, 1 ст.л. паприки и лавровый лист, закрыть крышкой и тушить 1 час на слабом огне. Готовые фаршированные перцы подавать с соусом, сметаной и посыпать зеленью.

Советы Фаршированные перцы хорошо готовить впрок, нафаршировать и заморозить.







⭐Обязательно приготовьте на ужин это невероятно красивое и очень вкусное блюдо! Запекаю в духовке под мокрым пергаментом и фольгой. Фарш не пересыхает, очень сочный, ароматный. Перец не распадается и держит форму. Но в то же время мягкий и нежный! Вкус - ПРЕВОСХОДНЫЙ! Готовьте и Наслаждайтесь!

Это Вкусно! Очень!😍

✅Понадобится:

3 сладких перца /700 гр./

300 гр. куриного филе / или филе бедра/

1 луковица / 130 гр./

1 сладкий перец / для фарша/

70-100 гр. копченого бекона

50 гр. риса

50 гр. сыра - по желанию

Петрушка, Кинза, Соль, Молотый черный перец

Паприка, Тимьян ,Оливковое масло.

