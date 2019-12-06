Куриные ножки моем, высушиваем и натираем перцем, солью и чесноком, пропущенным через пресс. Отставляем на 10 минут, чтобы мясо промариновалось.

В сковороде разогреваем 2 ст. л. оливкового масла и обжариваем подготовленные ножки с двух сторон.

Лук чистим, моем, нарезаем кубиками.

В кастрюле разогреваем 2 ст.л. оливкового и сливочное масло. Обжариваем лук.

Выкладываем ножки в кастрюлю к луку, перемешиваем. Насыпаем муку. Заливаем водой так, чтобы она практически полностью покрыла ножки. Вливаем вино. Солим, перчим. Добавляем розмарин и изюм. Накрываем крышкой и тушим 35 минут.