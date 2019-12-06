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Куриные ножки по-французски: шик праздничного стола

Четверг, 03 Августа 2023 г. 15:03 + в цитатник

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Это блюдо уникально! Потому что идеально подойдет и
к романтическому ужину на двоих, и к праздничному застолью.

Ингредиенты

  • Куриные ножки – 8 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Соль – по вкусу
  • Молотый черный перец - по вкусу
  • Масло оливковое – 4 ст.л.
  • Масло сливочное – 2 ст.л.
  • Лук – 2 шт.
  • Мука – 4 ст.л.
  • Вино (белое сухое) – 150 мл
  • Розмарин – 1 ст.л.
  • Изюм – 50 г
  • Вода
  • Куриный желток – 1 шт.
  • Сливки – 1 ст.л.

Способ приготовления

  1. Куриные ножки моем, высушиваем и натираем перцем, солью и чесноком, пропущенным через пресс. Отставляем на 10 минут, чтобы мясо промариновалось.
  2. В сковороде разогреваем 2 ст. л. оливкового масла и обжариваем подготовленные ножки с двух сторон.
  3. Лук чистим, моем, нарезаем кубиками.
  4. В кастрюле разогреваем 2 ст.л. оливкового и сливочное масло. Обжариваем лук.
  5. Выкладываем ножки в кастрюлю к луку, перемешиваем. Насыпаем муку. Заливаем водой так, чтобы она практически полностью покрыла ножки. Вливаем вино. Солим, перчим. Добавляем розмарин и изюм. Накрываем крышкой и тушим 35 минут.
  6. Готовим соус: желток растираем со сливками и добавляем несколько ложек по вкусу соуса из кастрюли.

Как подавать

Ножки выкладываем на тарелку, поливаем соусом и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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Рубрики:  Мясные блюда/куриная грудка


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