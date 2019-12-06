Четверг, 03 Августа 2023 г. 15:03
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Куриные ножки по-французски: шик праздничного стола
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Это блюдо уникально! Потому что идеально подойдет и
к романтическому ужину на двоих, и к праздничному застолью.
Ингредиенты
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Куриные ножки – 8 шт.
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Чеснок – 3 зуб.
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Соль – по вкусу
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Молотый черный перец - по вкусу
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Масло оливковое – 4 ст.л.
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Масло сливочное – 2 ст.л.
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Лук – 2 шт.
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Мука – 4 ст.л.
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Вино (белое сухое) – 150 мл
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Розмарин – 1 ст.л.
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Изюм – 50 г
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Вода
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Куриный желток – 1 шт.
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Сливки – 1 ст.л.
Способ приготовления
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Куриные ножки моем, высушиваем и натираем перцем, солью и чесноком, пропущенным через пресс. Отставляем на 10 минут, чтобы мясо промариновалось.
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В сковороде разогреваем 2 ст. л. оливкового масла и обжариваем подготовленные ножки с двух сторон.
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Лук чистим, моем, нарезаем кубиками.
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В кастрюле разогреваем 2 ст.л. оливкового и сливочное масло. Обжариваем лук.
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Выкладываем ножки в кастрюлю к луку, перемешиваем. Насыпаем муку. Заливаем водой так, чтобы она практически полностью покрыла ножки. Вливаем вино. Солим, перчим. Добавляем розмарин и изюм. Накрываем крышкой и тушим 35 минут.
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Готовим соус: желток растираем со сливками и добавляем несколько ложек по вкусу соуса из кастрюли.
Как подавать
Ножки выкладываем на тарелку, поливаем соусом и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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