Записи Друзья Комментарии
Guten appetit
Аватар Guten_appetit

 -Рубрики

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 06.12.2019
Записей: 6346
Комментариев: 7415
Написано: 14371


Быстрый и вкусный заливной яблочный пирог

Понедельник, 31 Июля 2023 г. 15:26 + в цитатник

100 (450x300, 203Kb)

Ингредиенты:
1 ст. муки ( ст. объемом 250 мл. )
2/3 ст. сахара
3 яйца
2-3 яблока
1 ст.л. сметаны
1 ч.л. ванильного сахара
1/2 ч.л. разрыхлителя
1/3 ч.л. соли
цедра лимона или апельсина (корица) по желанию
сахарная пудра (для украшения)

Пошаговый рецепт приготовления

Предлагаю рецепт вкусного и пышного яблочного пирога под названием "Заливные яблочки". Такой пирог идеально подойдет для уютного семейного чаепития)

1. Первым делом яблоки очищаем от кожицы, удаляем сердцевину, нарезаем кубиком и перекладываем в миску. Сбрызгиваем лимонным соком, по желанию натираем цедру лимона. Перемешав, отставляем в сторону.

2. Яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром до пышности и побеления массы около 3 -х минут. Добавляем сметану и соль. Перемешиваем. Просеиваем муку, следом всыпаем разрыхлитель и замешиваем тесто.

3. Форму для выпечки смазываем маслом и выкладываем яблоки. Сверху заливаем тестом. Выпекаем в разогретой до 180 град. духовке до красивого румяного цвета, время выпекания 30-40 минут в зависимости от толщины слоя теста. Даем горячему пирогу немного остыть и перекладываем на блюдо кверху дном. Когда он полностью остынет, посыпаем сахарной пудрой. Приятного чаепития!

Подробный пошаговый рецепт смотрите в моем коротком видео ниже!




Мягкий и пушистый яблочный пирог на кефире!
Для уютного семейного чаепития! Apple pie!
Ингредиенты:
Мука - 400 г
Кефир - 250 мл
Сахар - 150 г
Сливочное масло (маргарин) - 100 г
Яйца - 3 шт
Растительное масло - 3 ст.л
Ванильный сахар - 15 г
Разрыхлитель - 15 г
Соль - небольшая щепотка
Цедра лимона (апельсина)
Лимонный сок (немного) по желанию
Яблоки - 2-3 шт

Рубрики:  Сладкая выпечка/сладкие пироги, рулеты
Видиорецепты/про выпечку


Процитировано 10 раз
Понравилось: 9 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте