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Быстрый и вкусный заливной яблочный пирог
Ингредиенты:
1 ст. муки ( ст. объемом 250 мл. )
2/3 ст. сахара
3 яйца
2-3 яблока
1 ст.л. сметаны
1 ч.л. ванильного сахара
1/2 ч.л. разрыхлителя
1/3 ч.л. соли
цедра лимона или апельсина (корица) по желанию
сахарная пудра (для украшения)
Предлагаю рецепт вкусного и пышного яблочного пирога под названием "Заливные яблочки". Такой пирог идеально подойдет для уютного семейного чаепития)
1. Первым делом яблоки очищаем от кожицы, удаляем сердцевину, нарезаем кубиком и перекладываем в миску. Сбрызгиваем лимонным соком, по желанию натираем цедру лимона. Перемешав, отставляем в сторону.
2. Яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром до пышности и побеления массы около 3 -х минут. Добавляем сметану и соль. Перемешиваем. Просеиваем муку, следом всыпаем разрыхлитель и замешиваем тесто.
3. Форму для выпечки смазываем маслом и выкладываем яблоки. Сверху заливаем тестом. Выпекаем в разогретой до 180 град. духовке до красивого румяного цвета, время выпекания 30-40 минут в зависимости от толщины слоя теста. Даем горячему пирогу немного остыть и перекладываем на блюдо кверху дном. Когда он полностью остынет, посыпаем сахарной пудрой. Приятного чаепития!
Подробный пошаговый рецепт смотрите в моем коротком видео ниже!
Мягкий и пушистый яблочный пирог на кефире!
Для уютного семейного чаепития! Apple pie!
Ингредиенты:
Мука - 400 г
Кефир - 250 мл
Сахар - 150 г
Сливочное масло (маргарин) - 100 г
Яйца - 3 шт
Растительное масло - 3 ст.л
Ванильный сахар - 15 г
Разрыхлитель - 15 г
Соль - небольшая щепотка
Цедра лимона (апельсина)
Лимонный сок (немного) по желанию
Яблоки - 2-3 шт
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|Сладкая выпечка/сладкие пироги, рулеты
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