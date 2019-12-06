Предлагаю рецепт вкусного и пышного яблочного пирога под названием "Заливные яблочки". Такой пирог идеально подойдет для уютного семейного чаепития)

1. Первым делом яблоки очищаем от кожицы, удаляем сердцевину, нарезаем кубиком и перекладываем в миску. Сбрызгиваем лимонным соком, по желанию натираем цедру лимона. Перемешав, отставляем в сторону.

2. Яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром до пышности и побеления массы около 3 -х минут. Добавляем сметану и соль. Перемешиваем. Просеиваем муку, следом всыпаем разрыхлитель и замешиваем тесто.

3. Форму для выпечки смазываем маслом и выкладываем яблоки. Сверху заливаем тестом. Выпекаем в разогретой до 180 град. духовке до красивого румяного цвета, время выпекания 30-40 минут в зависимости от толщины слоя теста. Даем горячему пирогу немного остыть и перекладываем на блюдо кверху дном. Когда он полностью остынет, посыпаем сахарной пудрой. Приятного чаепития!

Подробный пошаговый рецепт смотрите в моем коротком видео ниже!