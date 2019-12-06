









Тонкие блины на молоке и воде

Тонкие блины на молоке и воде — самый простой и всегда удачный рецепт. Эти блинчики можно готовить даже без весов, просто используя 250 г стакан. Такие блины ещё называют «Блины 3 стакана». По этому рецепту блины получаются всегда нежными, эластичными, тонкими, идеально подходят к соленой или сладкой начинке.

Ингредиенты

Яйцо куриное 2 шт

Мука пшеничная 160-170 гр

Вода 250 мл

Молоко 2.5% 250 мл

Соль ½ ч.л

Сахар-песок 1 ст.л

Масло растительное 10 мл

Как приготовить тонкие блины на молоке и воде

Соединяем в миске яйца, соль и сахар. Взбалтываем вилкой.

В отдельную миску всыпаем муку и частями в нее добавляем воду комнатной температуры, каждый раз хорошо перемешивая венчиком. Благодаря этому тесто для блинов получится однородное и без комочков.

Добавляем яичную массу, вливаем 1 столовую ложку растительного масла и снова хорошо перемешиваем.

В самом конце добавляем молоко и еще раз перемешиваем. По консистенции тесто должно получиться как жидкий йогурт, однородное и без комочков.

Разогретую сковороду смазываем капелькой масла, выливаем неполный черпачок теста и распределяем его по всей сковороде.

Жарим блины на среднем огне до румяности с двух сторон.

Точно также жарим все блины, каждый раз перемешивая тесто.

В зависимости от муки, бывают случаи, когда тесто может получиться более густое или наоборот более жидкое. Ориентируйтесь по первому блину. Если поймете, что тесто жидковато, то просто добавьте еще муки, если густовато, то добавьте воды.

Подаем блины так, как вам нравится. Они идеально подходят для заворачивания соленой или сладкой начинки, а также прекрасно сочетаются с топпингами или соусами по вкусу.







Лучшие кружевные тонкие блинчики без соды, разрыхлителя и дрожжей!

Рецепт:

Мука - 1 стакан (180 гр),

Вода кипяток - 1 стакан (250 мл),

Молоко холодное - 1 стакан (250 мл),

Яйцо 1 с - 2 шт,

Масло растительное - 2 ст. ложки,

Сахар - 1 ч. ложка,

Соль - 1 ч. ложка.

Приятного аппетита!







Диаметр сковороды 20 см

Ингредиенты:

Яйца - 2 шт.

Сахар - 40 г

Кефир (йогурт) - 500 г

Вода горячая - 250-300 мл

Масло растительное - 30 г

Сода - ½ ч.л.

Соль - щепотка

Экстракт ванили - 1 ч.л.

Мука - 300 г

Сливочное масло для смазывания







Идеальное соотношение ингредиентов для французских блинов!

Нужно только в правильной последовательности смешать все ингредиенты

и у вас получатся идеальные блины.

Наслаждайтесь ими просто со сметаной или вареньем

или фаршируйте мясом или творогом.

Рецепт идеальных французских блинов:

Молоко - 500 мл

Мука - 225 г

Яйца - 3 шт.

Сахар - 40 г

Сливочное масло - 40 г

Соль - щепотка

Экстракт ванили







Блины "Шестьсот"

РЕЦЕПТ

ЯЙЦА 3 ШТУКИ

СОЛЬ 1 ЧАЙНАЯ ЛОЖКА

САХАР 1,5 СТОЛОВАЯ ЛОЖКА

МОЛОКО 500 МЛ

МУКА 250 ГРАММ

КИПЯТОК 150 МЛ

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО 3 СТ.Л

ДЛЯ НАЧИНКИ

ТВОРОГ 400 ГРАММ (9% ЖИРНОСТИ)

ЯЙЦО 1 ШТУК

САХАР 90 ГРАММ ИЛИ ПО ВКУСУ

КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ 1 СТ.Л.

ИЗЮМ ПО ЖЕЛАНИЮ

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО 40 ГРАММ

ВЫПЕКАТЬ ПРИ t 180°C 25-30 МИН

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА МОИ ЛЮБИМЫЕ!🥰