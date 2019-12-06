









Ингредиенты лимонного крема:

1 яйцо

50 г сахара

40 г кукурузного крахмала

Сок 1 лимона

Лимонная кожура

300мл молока

Ингредиенты для теста:

2 яйца

100 г сахара

Ванильный сахар

120 мл масла семян

120 мл молока

220 г муки

15 г разрыхлителя

Первая часть теста в духовке при 190 градусах на 15 минут

Второй в духовке при 190 градусах 25 минут

Кисть с джемом и кокосовой стружкой

Вкусно, сытно и красиво

😍😍Приготовление лимонного торта:

В сотейник разбиваем яйцо, высыпаем сахарный песок, цедру и крахмал, выливаем сок лимона и тщательно перемешиваем компоненты между собой. В смесь выливаем молоко, на медленном огне доводим массу до загустения.

Далее надо дать крему остыть, при этом обязательно накрыть пищевой пленкой в контакт.

Необходимо, чтобы крем остыл, но не заветрился.

Для приготовления теста надо смешать яйца с классическим и ванильным сахаром, а затем вылить растительное масло. В смесь добавляем молоко, продолжаем перемешивать компоненты.

Просеиваем в молочную смесь муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. Застилаем форму для выпечки пергаментом, выкладываем на поверхность ½ часть теста.

Выпекать бисквит нужно при температуре 190 градусов примерно 20 минут. Далее, на горячий бисквит кладем остывший крем, выравниваем по поверхности.

Выливаем на крем оставшуюся часть теста, продолжаем выпекать 25 минут.

Данный торт рекомендуется украсить кокосовой стружкой. Получается мягкий нежный торт со сладкой сливочно-лимонной начинкой.