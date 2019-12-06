



Перец фаршированный легко приготовить из привычных ингредиентов.

Из перца можно приготовить не только быстрые закуски - засолить или замариновать, но и простое, но вкусное основное блюдо - фаршированный перец.

Такое блюдо выгодно готовить, поскольку его можно подавать и без гарнира. Также зафаршированный перец можно приготовить в качестве домашнего полуфабриката - его морозят.

Для приготовления фарша используют мясо, овощи и рис. Готовят блюдо не только в духовке, но и на плите, и в мультиварке.

Журналисты решили узнать, как готовить перец, фаршированный овощами, мясом и без риса, и собрать самые простые и аппетитные рецепты.



Фаршированный перец с грибами на плите



Ингредиенты:



12-15 перцев свежих или замороженных;

200 г риса;

300 г свежих шампиньонов;

1 луковица;

Около 300 г помидоров в собственном соку;

Около 50 г растительного масла;

Соль, перец - по вкусу.



Фаршированный перец, рецепт пошаговый



Поставьте кастрюлю с толстым дном или сковороду на медленный огонь и влейте растительное масло. Нарежьте лук мелким кубиком, бросьте в разогретое растительное масло и жарьте на протяжении 2-3 минут.

Порежьте шампиньоны соломкой, отправьте жариться вместе с луком, все перемешайте и подождите, пока грибы пустят сок. Когда шампиньоны пустят сок, всыпьте в емкость промытый рис и все перемешайте.

Сцедите с измельченных помидоров сок, добавьте в емкость кусочки мякоти, всыпьте соль и перец и снова все перемешайте. После этого обжарьте ингредиенты на протяжении 3-4 минут, постоянно помешивая. Потом залейте ингредиенты холодной водой (вода должна быть на палец выше уровня риса). Накройте все крышкой, сделайте минимальный огонь и все варите до готовности риса.

Приготовленную начинку тщательно перемешайте. Срежьте плодоножки помытых перцев, достаньте сердцевину и наполните овощи начинкой.

Перец, фаршированный овощами, переложите в кастрюлю с толстым дном.

Приготовьте соус - в оставшийся сок из помидоров добавьте соль, немного растительного масла и все перемешайте.

Залейте перцы приготовленным соусом, закройте кастрюлю крышкой, доведите перцы до кипения и оставьте под закрытой крышкой на 10 минут. Перец можно подавать со сметаной или соусами, приготовленными на ее основе.



Перец, фаршированный мясом и рисом, в мультиварке



Ингредиенты:



14 средних болгарских перцев;

Фарш - 800 г (свинина и говядина);

1 луковица;

1 мультистакан длиннозерного риса;

0,5 столовой ложки соли в фарш, а в соус - 3 чайные ложки;

Черный перец - по вкусу;

2 столовые ложки томатной пасты;

3 столовые ложки сметаны;

Смесь трав (например, итальянские);

Около 1,5 литра воды.



Как приготовить фаршированный перец в мультиварке

Промойте рис в холодной воде и залейте кипятком на 10 минут, чтобы он немного распарился. Подготовьте перец - отрежьте плодоножку, вытащите сердцевину, уберите косточки, и порежьте лук мелким кубиком. Включите мультиварку на режим "Жарка" и влейте в чашу немного растительного масла.

Положите в разогретое растительное масло лук и обжарьте на протяжении 7 минут.

Выключите мультиварку. Пересыпьте в миску лук, добавьте фарш, рис, 0,5 столовой ложки соли, черный перец и все тщательно перемешайте. Не очень плотно нафаршируйте начинкой перцы. Уложите перец, фаршированный мясом, в мультиварку.

Потом приготовьте соус для перцев. Смешайте томатную пасту со сметаной, солью, перцем, смесью трав, добавьте 0,5 литра воды и все перемешайте. Залейте перцы водой и влейте в чашу еще около 1 литра воды. Включите режим "Тушение" и готовьте овощи 1 час 30 минут.



Фаршированный перец в духовке без риса



Ингредиенты:



Болгарский перец – 3 штуки;

1 куриное филе;

85 г твердого сыра;

Небольшой пучок зелени - немного укропа, петрушки и зеленого лука;

1 помидор;

1 столовая ложка сметаны или йогурта;

1/3 чайной ложки сухого чеснока;

Соль, перец, хмели-сунели - по вкусу.



Перец фаршированный, рецепт пошаговый



Разрежьте перцы пополам, удалите сердцевину и отрежьте часть плодоножки. Нарежьте филе и помидоры мелким кубиком, порубите зелень и все смешайте. Натрите сыр на мелкой терке, немного отложите, чтобы посыпать перец фаршированный в духовке, а большую часть - отправьте к остальным ингредиентам.

Добавьте в начинку сметану, соль, сушеный чеснок, хмели-сунели и все тщательно перемешайте.Нафаршируйте начинкой половинки перца. Смажьте форму для выпекания растительным маслом и положите в нее начиненные перцы.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Фаршированный перец без риса в духовке готовится около 40 минут. Через 30 минут выпекания достаньте перцы, присыпьте их натертым сыром и поставьте в духовку доготавливаться на 5-7 минут.

Через 7 минут сыр покроет поверхность перцев. Приготовленные таким способом перцы получаются не только красивыми, но и нежными и сочными.



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