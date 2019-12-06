



Оригинальная закуска, которая украсит праздничный стол.

Но ингредиенты настолько доступные, а рецептура простая,

что можно готовить хоть каждый день.

Ингредиенты

1 крупный кабачок;

1 чайная ложка соли;

3 столовые ложки муки;

3 столовые ложки манки;

2 яйца;

подсолнечное масло для жарки;

1 луковица;

1 морковь;

2 зубчика чеснока;

1 пучок зелени;

200 г натурального йогурта.

Приготовление

Кабачок помойте, очистите от кожуры и семян, натрите на крупной тёрке. Посолите и дайте постоять 10–15 минут. Слейте выделившуюся жидкость, добавьте муку, манную крупу и яйца.

Из получившегося теста пожарьте блины: должно получиться 5–6 штук.

Сковороду перед жаркой смажьте подсолнечным маслом.

Почистите и мелко нашинкуйте лук и морковь.

Их также обжарьте в небольшом количестве масла.

В конце добавьте пропущенный через пресс чеснок и измельчённую зелень.

Соберите торт, пропитывая каждый кабачковый блин йогуртом и выкладывая морковно - луковый слой.



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