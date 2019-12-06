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Торт из кабачков

Воскресенье, 02 Июля 2023 г. 15:28 + в цитатник

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Оригинальная закуска, которая украсит праздничный стол.
Но ингредиенты настолько доступные, а рецептура простая,
что можно готовить хоть каждый день.

Ингредиенты

  • 1 крупный кабачок;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 3 столовые ложки муки;
  • 3 столовые ложки манки;
  • 2 яйца;
  • подсолнечное масло для жарки;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 пучок зелени;
  • 200 г натурального йогурта.

Приготовление

Кабачок помойте, очистите от кожуры и семян, натрите на крупной тёрке. Посолите и дайте постоять 10–15 минут. Слейте выделившуюся жидкость, добавьте муку, манную крупу и яйца.
Из получившегося теста пожарьте блины: должно получиться 5–6 штук.
Сковороду перед жаркой смажьте подсолнечным маслом.

Почистите и мелко нашинкуйте лук и морковь.
Их также обжарьте в небольшом количестве масла.
В конце добавьте пропущенный через пресс чеснок и измельчённую зелень.

Соберите торт, пропитывая каждый кабачковый блин йогуртом и выкладывая морковно - луковый слой.

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Рубрики:  Салаты/закусочные торты


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