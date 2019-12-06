



Классный пирог: хрустящая, но мягкая, корочка, тесто легкое, пружинит.

Если не хотите долго заморачиваться с тестом и при этом удивить

своих родных или друзей испеките им этот пирог.

Этот рецепт станет самым любимым!

Ингредиенты:

2 яйца;

сахар — 0,5 стакана;

щепотка соли;

мягкий маргарин — 100 гр.;

0,5 стакана сметаны;

0,5 стакана сгущенки;

сода — 1 ч.л. (+1 ч.л. уксуса 9%, что погасить соду).

Если не хотите соду, можно взять две чайные ложки разрыхлителя).

2 стакана муки (стакан — 250 мл). это примерно 280-300 грамм муки.

Пирог за 5 минут. Пошаговый рецепт

Яйца взбейте с сахаром до пышности, затем добавьте сметану, сгущенку. размягченный маргарин, щепотку соли. Перемешайте миксером. Затем добавьте соду или разрыхлитель, подсыпая муку взбивайте

миксером на маленькой скорости. Форму смажьте маслом, выложите туда тесто, Выпекайте пирог при температуре 180°С 40-45 минут.

Готовность проверьте спичкой. Верх пирога можно украсить сметанным кремом (взбить сметану с сахарной пудрой), или просто полить оставшейся сгущенкой.

Получается ароматный, пышный и нежный домашний пирог к чаю.

Приятного аппетита.