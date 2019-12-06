Понедельник, 05 Июня 2023 г. 13:39
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Пирог за 5 минут — и это не фантастика
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Классный пирог: хрустящая, но мягкая, корочка, тесто легкое, пружинит.
Если не хотите долго заморачиваться с тестом и при этом удивить
своих родных или друзей испеките им этот пирог.
Этот рецепт станет самым любимым!
Ингредиенты:
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2 яйца;
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сахар — 0,5 стакана;
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щепотка соли;
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мягкий маргарин — 100 гр.;
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0,5 стакана сметаны;
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0,5 стакана сгущенки;
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сода — 1 ч.л. (+1 ч.л. уксуса 9%, что погасить соду).
Если не хотите соду, можно взять две чайные ложки разрыхлителя).
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2 стакана муки (стакан — 250 мл). это примерно 280-300 грамм муки.
Пирог за 5 минут. Пошаговый рецепт
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Яйца взбейте с сахаром до пышности, затем добавьте сметану, сгущенку. размягченный маргарин, щепотку соли. Перемешайте миксером.
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Затем добавьте соду или разрыхлитель, подсыпая муку взбивайте
миксером на маленькой скорости.
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Форму смажьте маслом, выложите туда тесто,
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Выпекайте пирог при температуре 180°С 40-45 минут.
Готовность проверьте спичкой.
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Верх пирога можно украсить сметанным кремом (взбить сметану с сахарной пудрой), или просто полить оставшейся сгущенкой.
Получается ароматный, пышный и нежный домашний пирог к чаю.
Приятного аппетита.
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