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Лучший рецепт простейшего яблочного пирога

Вторник, 13 Декабря 2022 г. 15:43 + в цитатник

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 Самый лучший яблочный пирог. Невероятно вкусно и быстро!
  Этот торт даже вкуснее знаменитого Королевского торта и торта Наполеон!
 Рецепт торта:
Натереть кожуру 1 лимона.
2 яйца. 120 граммов сахара (4,2 унции).
1 щепотка соли.
90 грамм сливочного масла (3,2 унции).
Добавьте цедру лимона.
150 мл молока (5,3 жидких унции).
Мука 260 грамм (9,2 унции).
1 столовая ложка разрыхлителя.
Форма 27 х 18 см (10,5 х 7 дюймов).
3 яблока. 1 ложка сахара.
1 чайная ложка молотой корицы.
сок 1 лимона. 50 г муки (1,8 унции).
50 граммов сахара (1,8 унции).
40 грамм сливочного масла (1,4 унции).
Выпекать 35-40 минут при температуре 180 С (356 F) градусов.



Рубрики:  Сладкая выпечка/сладкие пироги, рулеты
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