



Самый лучший яблочный пирог. Невероятно вкусно и быстро!

Этот торт даже вкуснее знаменитого Королевского торта и торта Наполеон!

Рецепт торта:

Натереть кожуру 1 лимона.

2 яйца. 120 граммов сахара (4,2 унции).

1 щепотка соли.

90 грамм сливочного масла (3,2 унции).

Добавьте цедру лимона.

150 мл молока (5,3 жидких унции).

Мука 260 грамм (9,2 унции).

1 столовая ложка разрыхлителя.

Форма 27 х 18 см (10,5 х 7 дюймов).

3 яблока. 1 ложка сахара.

1 чайная ложка молотой корицы.

сок 1 лимона. 50 г муки (1,8 унции).

50 граммов сахара (1,8 унции).

40 грамм сливочного масла (1,4 унции).

Выпекать 35-40 минут при температуре 180 С (356 F) градусов.





