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Семга на луковой подушке в духовке

Суббота, 28 Мая 2022 г. 11:41 + в цитатник

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Лук можно замариновать с любимыми специями.
Тебе понадобится:
500 г семги, 2 луковицы,
половина лимона,
2 ст.л. оливкового масла,
молотый черный перец,
0,5 ч.л. кориандра в зернах, соль.
Приготовление:
Лук нарежь полукольцами, смешай с 1 ст.л. масла и кориандром.
Семгу присыпь солью, перцем и сбрызни лимонным соком.
Смажь противень остатками масла, выложи лук толстым слоем,
сверху выложи семгу.
Запекай рыбу в духовке 20 минут при температуре 190 градусов.
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Рубрики:  Рыбные блюда/в духовке


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