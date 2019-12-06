Суббота, 28 Мая 2022 г. 11:41
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Семга на луковой подушке в духовке
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Лук можно замариновать с любимыми специями.
Тебе понадобится:
500 г семги, 2 луковицы,
половина лимона,
2 ст.л. оливкового масла,
молотый черный перец,
0,5 ч.л. кориандра в зернах, соль.
Приготовление:
Лук нарежь полукольцами, смешай с 1 ст.л. масла и кориандром.
Семгу присыпь солью, перцем и сбрызни лимонным соком.
Смажь противень остатками масла, выложи лук толстым слоем,
сверху выложи семгу.
Запекай рыбу в духовке 20 минут при температуре 190 градусов.
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