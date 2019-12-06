



Лук можно замариновать с любимыми специями.

Тебе понадобится:

500 г семги, 2 луковицы,

половина лимона,

2 ст.л. оливкового масла,

молотый черный перец,

0,5 ч.л. кориандра в зернах, соль.

Приготовление:

Лук нарежь полукольцами, смешай с 1 ст.л. масла и кориандром.

Семгу присыпь солью, перцем и сбрызни лимонным соком.

Смажь противень остатками масла, выложи лук толстым слоем,

сверху выложи семгу.

Запекай рыбу в духовке 20 минут при температуре 190 градусов.

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