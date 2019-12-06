Сильно зажаривать овощи не надо, достаточно просто их слегка подрумянить.

Тебе понадобится:

800 г филе горбуши, 3 картофеля,

2 баклажана, 100 г помидоров черри,

100 г сочной моркови, 1 болгарский перец,

половина лимон, 4 ст.л. растительного масла,

молотый черный перец, соль.

Приготовление:

Нарежь овощи на кусочки примерно одинакового размера, помидоры черри

можно оставить целыми. Баклажаны, картофель, морковь и болгарский перец

обжарь на растительном масле по отдельности.

Филе горбуши нарежь порционным кусочками. Смажь противень оливковым

маслом, выложи горбушу, овощи и нарезанный кружочками лимон.

Присыпь солью, перцем и запекай все вместе 20 минут при температуре

180 градусов.