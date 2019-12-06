Сильно зажаривать овощи не надо, достаточно просто их слегка подрумянить.
Тебе понадобится:
800 г филе горбуши, 3 картофеля,
2 баклажана, 100 г помидоров черри,
100 г сочной моркови, 1 болгарский перец,
половина лимон, 4 ст.л. растительного масла,
молотый черный перец, соль.
Приготовление:
Нарежь овощи на кусочки примерно одинакового размера, помидоры черри
можно оставить целыми. Баклажаны, картофель, морковь и болгарский перец
обжарь на растительном масле по отдельности.
Филе горбуши нарежь порционным кусочками. Смажь противень оливковым
маслом, выложи горбушу, овощи и нарезанный кружочками лимон.
Присыпь солью, перцем и запекай все вместе 20 минут при температуре
180 градусов.