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Запеченная горбуша с овощами в духовке

Пятница, 27 Мая 2022 г. 11:54 + в цитатник

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Сильно зажаривать овощи не надо, достаточно просто их слегка подрумянить.
Тебе понадобится:
800 г филе горбуши, 3 картофеля,
2 баклажана, 100 г помидоров черри,
100 г сочной моркови, 1 болгарский перец,
половина лимон, 4 ст.л. растительного масла,
молотый черный перец, соль.
Приготовление:
Нарежь овощи на кусочки примерно одинакового размера, помидоры черри
можно оставить целыми. Баклажаны, картофель, морковь и болгарский перец
обжарь на растительном масле по отдельности.
Филе горбуши нарежь порционным кусочками. Смажь противень оливковым
маслом, выложи горбушу, овощи и нарезанный кружочками лимон.
Присыпь солью, перцем и запекай все вместе 20 минут при температуре
180 градусов.
Рубрики:  Рыбные блюда/с овощами, под соусом


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