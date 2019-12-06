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Творожные пасхальные куличи за один час !!!
Самые вкусные творожные без дрожжевые куличи!
Мягкие, ароматные и очень пышные! Готовятся быстро и просто.
Приятного аппетита и с наступающим праздником Светлой Пасхи!
Ингредиенты на 4 шт 9*9 см
160 г сливочного масла
300 г сахара,
соль, ваниль
4 средних яйца
300 г творога
20 г лим. сока (по жел.),
цедра 200 г сухофруктов/цукатов
+/- 300 г муки
1 ч.л. разрыхлителя,
0,5 ч.л. соды
1,5 кг теста,
выход - 4 штуки по 375 г
|Рубрики:
|Сладкая выпечка/куличи, паски
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