









Самые вкусные творожные без дрожжевые куличи!

Мягкие, ароматные и очень пышные! Готовятся быстро и просто.

Приятного аппетита и с наступающим праздником Светлой Пасхи!

Ингредиенты на 4 шт 9*9 см

160 г сливочного масла

300 г сахара,

соль, ваниль

4 средних яйца

300 г творога

20 г лим. сока (по жел.),

цедра 200 г сухофруктов/цукатов

+/- 300 г муки

1 ч.л. разрыхлителя,

0,5 ч.л. соды

1,5 кг теста,

выход - 4 штуки по 375 г



