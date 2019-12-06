









Яблочный пирог, который тает во рту, все ищут этот рецепт,

его легко и вкусно приготовить в домашних условиях. Готовится очень быстро и легко,

все перемешано и готово. Вкусный и простой в приготовлении яблочный пирог.

Ингредиенты:(форма 25х17 см)

Яйца - 3 шт

Сахар - 100 грамм

Щепотка соли

Масло сливочное - 60 грамм

Молоко - 180 мл

Мука - 300 грамм

Разрыхлитель для теста - 1 ч.л.

Яблоки - 4 шт (300 гр)



