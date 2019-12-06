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Создан: 06.12.2019
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Нежнейший яблочный пирог, который готовится очень быстро и просто

Вторник, 11 Января 2022 г. 18:19 + в цитатник

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Яблочный пирог, который тает во рту, все ищут этот рецепт,
его легко и вкусно приготовить в домашних условиях. Готовится очень быстро и легко,
все перемешано и готово. Вкусный и простой в приготовлении яблочный пирог.
Ингредиенты:(форма 25х17 см)
Яйца - 3 шт
Сахар - 100 грамм
Щепотка соли
Масло сливочное - 60 грамм
Молоко - 180 мл
Мука - 300 грамм
Разрыхлитель для теста - 1 ч.л.
Яблоки - 4 шт (300 гр)

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Рубрики:  Сладкая выпечка/сладкие пироги, рулеты
Видиорецепты/про выпечку


Процитировано 12 раз
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