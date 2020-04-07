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Guten appetit
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Закуска из баклажан с сыром фета и томатами - Простой Рецепт (Вкусно и Быстро)

Вторник, 07 Апреля 2020 г. 05:28 + в цитатник

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 В этом видео я вам подробно расскажу и покажу, как приготовить
оригинальную и очень вкусную закуску «Баклажаны с сыром Фета».
Закуска получается красивой, нежной и изумительно вкусной.
Такую закуску можно приготовить как в обычный день,
так и на праздничный стол.
Ингредиенты:
- 2 баклажана (500 г.);
- 2 небольшие помидора;
- 200 г. сыра «Фета»;
- 50 г. сметаны;
- 2 зубчика чеснока;
- 50 г. грецких орехов;
- свежий укроп;
- свежая петрушка
для подачи;
- растительное масло для жарки;
- соль, перец черный молотый по вкусу.

Приятного аппетита!!!

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Рубрики:  Видиорецепты/про салаты
Закуски, перекус/канапе,фуршет,к праздникам


Процитировано 52 раз
Понравилось: 31 пользователям
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Ella_123   обратиться по имени Вторник, 07 Апреля 2020 г. 08:05 (ссылка)
Спасибо!!!
Я раньше жарила и сверху жареные помидоры.Тоже вкусно.
Но этот рецепт на праздничный стол самое то.
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Вторник, 07 Апреля 2020 г. 08:27ссылка
Guten_appetit
Да хоть куда его, на даче и на пикнике хорошо,
и дома повседневно, да и на праздник стол не испортят,
скорее наоборот
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Radeia   обратиться по имени Вторник, 07 Апреля 2020 г. 08:45 (ссылка)
Благодарю!
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Вторник, 07 Апреля 2020 г. 08:51ссылка
Guten_appetit
Доброе утро, Надюша, рада видеть тебя
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Skirano   обратиться по имени Вторник, 07 Апреля 2020 г. 09:35 (ссылка)
одобрям-с и забирам-с! спасибо!
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Вторник, 07 Апреля 2020 г. 15:07ссылка
Guten_appetit
Для меня любой жареный баклажан с чесночком и укропом -
уже закусочка за милу душу, добавить можно что угодно.
Чаще всего это майонез (для намазки), помидорка тонко порезанная,
посыпать сыром на тёрочке (у нас готовый) любого сорта всегда есть запасом.
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Пчелиха   обратиться по имени Среда, 08 Апреля 2020 г. 03:44 (ссылка)
Ням-ням.....вкусно.....Людочка я так как ты и кабачок делаю....
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Среда, 08 Апреля 2020 г. 08:02ссылка
Guten_appetit
Приятно, что понравилось, Танюша.
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dachnin   обратиться по имени Среда, 08 Апреля 2020 г. 07:03 (ссылка)
А баклаженчик положить на, слегка поджаренный, ломтик багета!
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Среда, 08 Апреля 2020 г. 08:00ссылка
Guten_appetit
Так мы делаем бутербродики:
сухарик, майонез, баклажан с чесночком,
томат, сыром посыпать и сверху укропчик)))
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dachnin   обратиться по имени Среда, 08 Апреля 2020 г. 15:54 (ссылка)
Эх! Скорей бы свеженькие пошли! А то только в рассаде наблюдаем!
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Среда, 08 Апреля 2020 г. 18:19ссылка
Guten_appetit
Рассада быстро в землю пойдёт, а там уж
процесс не остановишь, потом голова заболит
- как не дать пропасть ни одному плоду,
какую ещё на зиму заготовку сделать???
Как мне всё это знакомо !!!
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dachnin   обратиться по имени Четверг, 09 Апреля 2020 г. 07:04 (ссылка)
Ну, это приятные хлопоты! Лишь бы уродилось!
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Четверг, 09 Апреля 2020 г. 09:57ссылка
Guten_appetit
Дай то Бог, чтобы всё у тебя уродилось на славу)))
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dachnin   обратиться по имени Четверг, 09 Апреля 2020 г. 21:02 (ссылка)
Спасибо, первые огурчики и редисочку уже съели, на баклажанчики приглашу!
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Пятница, 10 Апреля 2020 г. 11:14ссылка
Guten_appetit
Хорошо, буду ждать, своё то оно гораздо
лучше - экологически, без пестицидов
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Alena_Maslennikova   обратиться по имени Вторник, 14 Апреля 2020 г. 11:48 (ссылка)
Спасибо!
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Вторник, 14 Апреля 2020 г. 13:24ссылка
Guten_appetit
Алёна, приятно, что понравился рецепт
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