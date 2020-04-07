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Закуска из баклажан с сыром фета и томатами - Простой Рецепт (Вкусно и Быстро)
В этом видео я вам подробно расскажу и покажу, как приготовить
оригинальную и очень вкусную закуску «Баклажаны с сыром Фета».
Закуска получается красивой, нежной и изумительно вкусной.
Такую закуску можно приготовить как в обычный день,
так и на праздничный стол.
Ингредиенты:
- 2 баклажана (500 г.);
- 2 небольшие помидора;
- 200 г. сыра «Фета»;
- 50 г. сметаны;
- 2 зубчика чеснока;
- 50 г. грецких орехов;
- свежий укроп;
- свежая петрушка
для подачи;
- растительное масло для жарки;
- соль, перец черный молотый по вкусу.
Приятного аппетита!!!
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|Видиорецепты/про салаты
Закуски, перекус/канапе,фуршет,к праздникам
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