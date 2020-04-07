









В этом видео я вам подробно расскажу и покажу, как приготовить

оригинальную и очень вкусную закуску «Баклажаны с сыром Фета».

Закуска получается красивой, нежной и изумительно вкусной.

Такую закуску можно приготовить как в обычный день,

так и на праздничный стол.

Ингредиенты:

- 2 баклажана (500 г.);

- 2 небольшие помидора;

- 200 г. сыра «Фета»;

- 50 г. сметаны;

- 2 зубчика чеснока;

- 50 г. грецких орехов;

- свежий укроп;

- свежая петрушка

для подачи;

- растительное масло для жарки;

- соль, перец черный молотый по вкусу.



Приятного аппетита!!!







