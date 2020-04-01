Среда, 01 Апреля 2020 г. 05:12
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Фасоль с мясом и овощами в горшочках - не только сытное блюдо, но и очень вкусное, полезное, ароматное!!!
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Попробуйте приготовить!
Ингредиенты:
Фасоль, отвар. до готовности - 400 гр.
Мясо - 400 гр.
Лук - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Перец сладкий - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Сок томатный 400 мл.
Чеснок - 2 зубчика,
Приправа хмели-сунели - 1 ч.л.
Лавровый лист - 2 шт.
Соль, перец черный молотый - по вкусу,
Масло растительное - для жарки.
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