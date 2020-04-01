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Создан: 06.12.2019
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Фасоль с мясом и овощами в горшочках - не только сытное блюдо, но и очень вкусное, полезное, ароматное!!!

Среда, 01 Апреля 2020 г. 05:12 + в цитатник

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 Попробуйте приготовить!
Ингредиенты:
Фасоль, отвар. до готовности - 400 гр.
Мясо - 400 гр.
Лук - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Перец сладкий - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Сок томатный 400 мл.
Чеснок - 2 зубчика,
Приправа хмели-сунели - 1 ч.л.
Лавровый лист - 2 шт.
Соль, перец черный молотый - по вкусу,
Масло растительное - для жарки.

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Рубрики:  Готовим в горшочках/мясо, рыбу
Видиорецепты/повседневное


Процитировано 52 раз
Понравилось: 30 пользователям
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Ella_123   обратиться по имени Среда, 01 Апреля 2020 г. 07:43 (ссылка)
Спасибо!!!
Сегодня приготовлю.Увидела какой аппетитный.
Побегу готовить.
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Среда, 01 Апреля 2020 г. 08:08ссылка
Guten_appetit
Мои горшочки давно уже в духовке не были ...
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svet-lana51   обратиться по имени Среда, 01 Апреля 2020 г. 21:29 (ссылка)
Люблю готовить таким образом, в горшочках, еду))) Спасибо, Людочка, за рецепт!!!
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Четверг, 02 Апреля 2020 г. 02:21ссылка
Guten_appetit
Всегда пожалуйста, дорогулечка ты моя)))
Готовь на радость себе и мужу с внуком
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