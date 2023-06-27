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В чем польза лимонных напитков

Вторник, 27 Июня 2023 г. 08:04 + в цитатник

Лимон – недорогой, доступный и самый популярный цитрусовый, богатый витаминами и минералами. Характерный аромат и освежающий запах делает его популярным ингредиентом для напитков. Он используется в лимонадах, безалкогольных напитках, коктейлях и чаях.

Рассмотрим, какие напитки приносят самую большую пользу для здоровья.

Теплая лимонная вода:

1. Пищеварение

Этот напиток заводит работу ЖКТ, как часы, поэтому лимонную воду лучше всего пить с утра натощак. Ежедневное потребление лечит расстройство желудка, запор, вздутие живота, отрыжку, изжогу, и т.д.

2. Иммунная система

Лимонная вода обладает антибактериальными и антивирусными свойствами, которые борются с вредными бактериями, грибками и вирусами. Его свойство антиоксиданта способствует выведению токсинов из организма.



3. Гигиена полости рта

Чашка лимонной воды устраняет бактерии, которые причиняют неприятный запах изо рта. Она успокаивает зубную боль и предотвращает гингивит. Но после лимонной воды прополощите полость рта обычной, чтобы не повредить эмаль.

5. Мочегонное средство

Лимонная вода предотвращает инфекции мочевых путей, а также является эффективной в профилактике и лечении почечных камней, поскольку она содержит лимонную кислоту, которая не позволяет образоваться камням путем «дробления».

Лимонная вода с медом:

1. Лечение простуды

Здесь ничего нового, все мы знаем об этом средстве и пользуемся им. Лимон помогает иммунной системе сопротивляться, мед – смягчает больное горло.

2. Похудение

Гораздо интереснее это свойство, известное далеко не всем. Казалось бы, как сладкий мед может помочь в потере веса? Тем не менее, это так. Возьмите стакан теплой воды, добавьте 1 чайную ложку меда, выжмите 1 лимон и пейте напиток на голодный желудок ежедневно в первой половине дня. Это увеличивает скорость метаболизма, который сжигает калории. Пектиновые волокна в лимоне притупляют голод.

Лимонная вода с солью:

1. Детокс

Лимон в сочетании с солью отлично прогоняет токсину по организму и способствует их быстрому выведению. Вместе с этим омолаживается и кожа и улучшается пищеварение.

2. Поддержание рН-баланса

Лимонная вода с солью является эффективным способом восстановления кислотно-щелочного уровня вашего тела. Лимон, безусловно, кислый, но когда он попадает внутрь организма вместе с щелочной солью, баланс выравнивается. Это способствует налаженной работе ЖКТ.

3. Усвоение минеральных веществ

Наш организм, к сожалению, сам минералы не вырабатывает, так что мы должны получать эти вещества из пищи. Лимонная вода с солью помогает усвоению мнерадов. Таким образом, это предотвращает проблемы со здоровьем: остеопороз (недостаток кальция), анемия (дефицит железа), мышечная слабость и нарушения сердечного ритма (дефицит магния).

Лимонный сок:

1. Сердце

Витамин С снижает уровень холестерина в крови и предотвращает свертывание крови в сосудах. Лимон обладает антиоксидантным свойством, которое уничтожает вредные токсины и очищает кровь. Он также предупреждает инсульты, инфаркты и другие серьезные проблемы с сердцем.

Лимонад:

1. Кожа

Большое количество витамина С в лимонаде устраняет свободные радикалы, которые создают морщины на лице. Лимон также лечит поврежденные ткани, осветляет пигментные пятна и предотвращает появление прыщей.

2. Волосы:

Лимон помогает в лечении и профилактике секущихся кончиков, сухих волос, перхоти и т.д. Его антибактериальные свойства устраняют бактерии, влияющие на структуру волос.

Лимонная вода или сок – это больше, чем просто освежающие напитки. Их употребление предотвращает целый букет заболеваний и помогает вылечить уже проявившиеся.





С.Пошехонка

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Рубрики:  КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ


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mari_tais   обратиться по имени Вторник, 27 Июня 2023 г. 09:35 (ссылка)
ЗДОРОВЬЯ И МУДРОСТИ!
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