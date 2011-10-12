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Создан: 12.10.2011
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Комментариев: 52
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Ажурный жакет

Понедельник, 10 Декабря 2012 г. 08:44 + в цитатник
Цитата сообщения ESTRELLA_ESTRELLA
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Ажурный жакет

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Рубрики:  крючок жакет летний

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простомудрец   обратиться по имени Воскресенье, 18 Мая 2014 г. 20:10 (ссылка)
Очень интересная модель!
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