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Фаршированные шампиньоны на Новогодний праздничный стол. Закуска и горячее 2 в 1

Пятница, 01 Декабря 2023 г. 14:41 + в цитатник

 

 

Предлагаем рецепт очень вкусного блюда на праздничный стол — фаршированные шампиньоны фаршем. Шампиньоны с фаршем получаются очень вкусными и сочными, это блюдо 2 в 1, может быть как закуска, так и горячее блюдо.

 Продукты:

  • Шампиньоны — 10 шт
  •  
  • Фарш — 250 г
  •  
  • Сыр — 50 г
  •  
  • Соль
  •  
  • Специи
  •  

Приготовление:

Подготавливаем совсем простой набор продуктов и давайте готовить это вкусное праздничное блюдо.

10 крупных шампиньонов промываем (не очищаем), убираем аккуратно ножку. Ножки от шампиньона измельчаем.

Мелко нарезаем луковицу. Обжариваем на разогретой сковороде пару минут и добавляем к луку грибы. Жарим до готовности.

Добавляем готовые грибы с луком к фаршу. Соль, специи по вкусу и хорошо перемешиваем.

Очень плотно фаршируем шампиньоны смесью с фаршем. Сверху должна получиться шапочка.

 

 

 

Шампиньоны перекладываем в форму смазанную маслом. Сверху шампиньоны с фаршем посыпаем тертым сыром. Ставим запекаться в разогретую духовку до 180 С на 30-35 минут.

Наши вкусные, сочные, ароматные и аппетитные шампиньоны с фаршем готовы.

Очень красиво это блюдо смотрится на праздничном столе. Обязательно попробуйте приготовить на Новый Год.

 

 

 

 

 

 

 

 



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