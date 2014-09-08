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Фаршированные шампиньоны на Новогодний праздничный стол. Закуска и горячее 2 в 1
Предлагаем рецепт очень вкусного блюда на праздничный стол — фаршированные шампиньоны фаршем. Шампиньоны с фаршем получаются очень вкусными и сочными, это блюдо 2 в 1, может быть как закуска, так и горячее блюдо.
Продукты:
Приготовление:
Подготавливаем совсем простой набор продуктов и давайте готовить это вкусное праздничное блюдо.
10 крупных шампиньонов промываем (не очищаем), убираем аккуратно ножку. Ножки от шампиньона измельчаем.
Мелко нарезаем луковицу. Обжариваем на разогретой сковороде пару минут и добавляем к луку грибы. Жарим до готовности.
Добавляем готовые грибы с луком к фаршу. Соль, специи по вкусу и хорошо перемешиваем.
Очень плотно фаршируем шампиньоны смесью с фаршем. Сверху должна получиться шапочка.
Шампиньоны перекладываем в форму смазанную маслом. Сверху шампиньоны с фаршем посыпаем тертым сыром. Ставим запекаться в разогретую духовку до 180 С на 30-35 минут.
Наши вкусные, сочные, ароматные и аппетитные шампиньоны с фаршем готовы.
Очень красиво это блюдо смотрится на праздничном столе. Обязательно попробуйте приготовить на Новый Год.
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