Предлагаем рецепт очень вкусного блюда на праздничный стол — фаршированные шампиньоны фаршем. Шампиньоны с фаршем получаются очень вкусными и сочными, это блюдо 2 в 1, может быть как закуска, так и горячее блюдо.

Продукты:

Шампиньоны — 10 шт



Фарш — 250 г



Сыр — 50 г



Соль



Специи



Приготовление:

Подготавливаем совсем простой набор продуктов и давайте готовить это вкусное праздничное блюдо.

10 крупных шампиньонов промываем (не очищаем), убираем аккуратно ножку. Ножки от шампиньона измельчаем.

Мелко нарезаем луковицу. Обжариваем на разогретой сковороде пару минут и добавляем к луку грибы. Жарим до готовности.

Добавляем готовые грибы с луком к фаршу. Соль, специи по вкусу и хорошо перемешиваем.

Очень плотно фаршируем шампиньоны смесью с фаршем. Сверху должна получиться шапочка.

Шампиньоны перекладываем в форму смазанную маслом. Сверху шампиньоны с фаршем посыпаем тертым сыром. Ставим запекаться в разогретую духовку до 180 С на 30-35 минут.

Наши вкусные, сочные, ароматные и аппетитные шампиньоны с фаршем готовы.

Очень красиво это блюдо смотрится на праздничном столе. Обязательно попробуйте приготовить на Новый Год.