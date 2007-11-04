Фундук (Лещина) | Интересные факты об орехeVK ВидеоИсточник видеоRutubeИсточник видеоФУНДУК (лещина) - вся информация про посадку, уход и размножениеИконка канала Кулинарная ФантазияКулинарная Фантазия#фундук #лещина #леснойорехФундук хоть и кажется необычным растением, его вполне можно выращивать на своем садовом участке. Для его выращивания необходимы некоторые условия, да и уход имеет свои особенности, выполняя которые, можно вырастить большое, здоровое дерево.Преимущества выращивания фундука:1.Высокая урожайность. С одного куста можно собрать 5-8 кг ценных орешков. В саду достаточно иметь три-четыре дерева, чтобы обеспечить среднюю семью орехами. Еще не менее важное преимущество – это дороговизна плодов (они пользуются большим спросом у кондитеров).2.Простота выращивания. Основной уход за фундуковыми деревьями заключается в вырезании корневой поросли, сборе урожая, ну и поливе в сильную засуху. Фундук не прихотлив, к почве не предъявляет никаких требований; не подойдут ему только сухие песчаные и глинистые почвы. Фундук хорошо растет даже там, где другие растения отказываются расти.3.Питательность и полезность. В орешках фундука содержится огромное количество макро- и микроэлементов, аминокислоты, витамины. Лечебными свойствами обладают не только орешки, но и скорлупа, листья и даже кора.4.Длительный срок хранения. Орешки можно хранить год-два без потери вкусовых качеств. Главное хорошо высушить и правильно хранить. Главное положить орешки в сухое место.5.Декоративность дерева. Дерево фундука обладает высокой декоративностью во все времена года. В зимне-весенний период дерево украшают серьги, летом широкие листья, зеленые или с оттенком красного, осенью орешки. Пыльца соцветий фундука является ценным кормом для пчел ранней весной.Как правильно посадить лещину, как размножить фундук и как за ним ухаживать смотрите в этом видео.Подписывайтесь на мой канал КОРОЛЕВА КАПУСТЫ и мы будем вместе познавать секреты садоводства, земледелия и кулинарии! Оставляйте свои комментарии, делитесь своим опытом, наблюдениями и открытиями!7 июл 202314:00, 19 августа 2024, автор: Майя Б.Медики назвали «чудо-продукт», который защищает от рака и сжигает жирВрачи и диетологи настоятельно рекомендуют включать этот продукт в ежедневный рацион в качестве действенной «страховки» от многих недугов.В мире медицины и диетологии появилось громкое открытие, которое может оказать значительное влияние на профилактику многих серьезных заболеваний, а также поддержание здоровья и активного долголетия. Речь идет о всем известном и привычном для нас фундуке — орехе, скрывающем в себе целый кладезь целебных свойств.Исследование, проведенное учеными из одной из ведущих клиник Турции, выявило удивительные оздоровительные эффекты этого продукта. Оказалось, что регулярное включение фундука в рацион может существенно снизить риск развития онкологических патологий, укрепить сердечно-сосудистую и костную системы, а также обеспечить ряд других ценных для здоровья преимуществ.Согласно данным экспертов, секрет целебной силы фундука кроется в его уникальном химическом составе. В орехе содержится сбалансированный комплекс белков, клетчатки, ненасыщенных жирных кислот, а также различных витаминов, минералов и биологически активных веществ. Именно это сочетание позволяет фундуку оказывать системное оздоровляющее воздействие на организм.Одно из ключевых преимуществ этого ореха — способность защищать костную систему и предотвращать появление остеопороза. Ученые объясняют это высоким содержанием в фундуке таких микроэлементов, как кальций, железо и магний. Регулярное употребление ореха помогает укреплять кости, замедляя процессы их разрушения.Не менее значима роль фундука в профилактике онкологических заболеваний. Благодаря высокому уровню антиоксидантов, в частности витамина Е, он способствует защите клеток от повреждений и снижению риска возникновения злокачественных новообразований. По мнению специалистов, это делает фундук весьма ценным продуктом для предотвращения рака.Кроме того, ученые связывают употребление этого ореха с улучшением работы системы ЖКТ. Благотворное влияние на пищеварения оказывают волокна и полифенольные соединения. Это позволяет рассматривать его как эффективное средство профилактики желудочно-кишечных расстройств.Стоит отметить и способность фундука к регуляции липидного обмена. Он богат ненасыщенными жирными кислотами, помогающими снижать уровень «плохого» холестерина, тем самым уменьшая риск развития сердечно-сосудистых патологий. Кроме того, этот орех дает длительное чувство сытости. Это помогает следить за весом и похудением.Помимо перечисленных свойств, фундук также укрепляет иммунитет, благотворно сказывается на состоянии кожи и волос. Эти качества делают его настоящим «эликсиром долголетия», способным поддерживать здоровье и жизненные силы организма на протяжении многих лет.Что примечательно, ученые не просто установили уникальные оздоровительные эффекты фундука, но и выявили оптимальные способы его употребления для извлечения максимальной пользы. Выяснилось, что наиболее действенным является употребление ореха в сыром, необработанном виде. Только в этом случае сохраняется весь комплекс биологически активных веществ во всей их полноте.Таким образом, данное открытие в мире медицины и диетологии может стать настоящим прорывом в вопросах профилактики многих серьезных заболеваний и продления активного долголетия. Специалисты рекомендуют регулярно включать фундук в рацион в качестве действенной «страховки» здоровья. Возможно, именно в этом простом и привычном орехе кроется один из «секретов» долголетия, проверенных веками.