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Медики назвали «чудо-продукт», который защищает от рака и сжигает жир

Воскресенье, 08 Сентября 2024 г. 10:09 + в цитатник



Фундук (Лещина) | Интересные факты об орехe
VK Видео
Источник видео


https://rutube.ru/video/6a265600b45994c966755f1195999b37/

Rutube
Источник видео
ФУНДУК (лещина) - вся информация про посадку, уход и размножение
Иконка канала Кулинарная Фантазия
Кулинарная Фантазия

#фундук #лещина #леснойорех

Фундук хоть и кажется необычным растением, его вполне можно выращивать на своем садовом участке. Для его выращивания необходимы некоторые условия, да и уход имеет свои особенности, выполняя которые, можно вырастить большое, здоровое дерево.
Преимущества выращивания фундука:
1.Высокая урожайность. С одного куста можно собрать 5-8 кг ценных орешков. В саду достаточно иметь три-четыре дерева, чтобы обеспечить среднюю семью орехами. Еще не менее важное преимущество – это дороговизна плодов (они пользуются большим спросом у кондитеров).
2.Простота выращивания. Основной уход за фундуковыми деревьями заключается в вырезании корневой поросли, сборе урожая, ну и поливе в сильную засуху. Фундук не прихотлив, к почве не предъявляет никаких требований; не подойдут ему только сухие песчаные и глинистые почвы. Фундук хорошо растет даже там, где другие растения отказываются расти.
3.Питательность и полезность. В орешках фундука содержится огромное количество макро- и микроэлементов, аминокислоты, витамины. Лечебными свойствами обладают не только орешки, но и скорлупа, листья и даже кора.
4.Длительный срок хранения. Орешки можно хранить год-два без потери вкусовых качеств. Главное хорошо высушить и правильно хранить. Главное положить орешки в сухое место.
5.Декоративность дерева. Дерево фундука обладает высокой декоративностью во все времена года. В зимне-весенний период дерево украшают серьги, летом широкие листья, зеленые или с оттенком красного, осенью орешки. Пыльца соцветий фундука является ценным кормом для пчел ранней весной.

Как правильно посадить лещину, как размножить фундук и как за ним ухаживать смотрите в этом видео.

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7 июл 2023

14:00, 19 августа 2024, автор: Майя Б.

Медики назвали «чудо-продукт», который защищает от рака и сжигает жир

Врачи и диетологи настоятельно рекомендуют включать этот продукт в ежедневный рацион в качестве действенной «страховки» от многих недугов.

В мире медицины и диетологии появилось громкое открытие, которое может оказать значительное влияние на профилактику многих серьезных заболеваний, а также поддержание здоровья и активного долголетия. Речь идет о всем известном и привычном для нас фундуке — орехе, скрывающем в себе целый кладезь целебных свойств.



Исследование, проведенное учеными из одной из ведущих клиник Турции, выявило удивительные оздоровительные эффекты этого продукта. Оказалось, что регулярное включение фундука в рацион может существенно снизить риск развития онкологических патологий, укрепить сердечно-сосудистую и костную системы, а также обеспечить ряд других ценных для здоровья преимуществ.

Согласно данным экспертов, секрет целебной силы фундука кроется в его уникальном химическом составе. В орехе содержится сбалансированный комплекс белков, клетчатки, ненасыщенных жирных кислот, а также различных витаминов, минералов и биологически активных веществ. Именно это сочетание позволяет фундуку оказывать системное оздоровляющее воздействие на организм.

Одно из ключевых преимуществ этого ореха — способность защищать костную систему и предотвращать появление остеопороза. Ученые объясняют это высоким содержанием в фундуке таких микроэлементов, как кальций, железо и магний. Регулярное употребление ореха помогает укреплять кости, замедляя процессы их разрушения.

Не менее значима роль фундука в профилактике онкологических заболеваний. Благодаря высокому уровню антиоксидантов, в частности витамина Е, он способствует защите клеток от повреждений и снижению риска возникновения злокачественных новообразований. По мнению специалистов, это делает фундук весьма ценным продуктом для предотвращения рака.

Кроме того, ученые связывают употребление этого ореха с улучшением работы системы ЖКТ. Благотворное влияние на пищеварения оказывают волокна и полифенольные соединения. Это позволяет рассматривать его как эффективное средство профилактики желудочно-кишечных расстройств.

Стоит отметить и способность фундука к регуляции липидного обмена. Он богат ненасыщенными жирными кислотами, помогающими снижать уровень «плохого» холестерина, тем самым уменьшая риск развития сердечно-сосудистых патологий. Кроме того, этот орех дает длительное чувство сытости. Это помогает следить за весом и похудением.

Помимо перечисленных свойств, фундук также укрепляет иммунитет, благотворно сказывается на состоянии кожи и волос. Эти качества делают его настоящим «эликсиром долголетия», способным поддерживать здоровье и жизненные силы организма на протяжении многих лет.

Что примечательно, ученые не просто установили уникальные оздоровительные эффекты фундука, но и выявили оптимальные способы его употребления для извлечения максимальной пользы. Выяснилось, что наиболее действенным является употребление ореха в сыром, необработанном виде. Только в этом случае сохраняется весь комплекс биологически активных веществ во всей их полноте.

Таким образом, данное открытие в мире медицины и диетологии может стать настоящим прорывом в вопросах профилактики многих серьезных заболеваний и продления активного долголетия. Специалисты рекомендуют регулярно включать фундук в рацион в качестве действенной «страховки» здоровья. Возможно, именно в этом простом и привычном орехе кроется один из «секретов» долголетия, проверенных веками.


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