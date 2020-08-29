Интернет облетели кадры, на которых популярный артист и резидент Comedy Club; Павел Воля был запечатлен в нетрезвом состоянии. Кроме того, в этот дивный вечер ему составляла компанию некая 16 летняя Дарья Иванова которая позиционирует себя как элитная эскортница.

Даша опубликовала компрометирующее фото шоумена в сторис своего Instagram, подписав весьма двусмысленно: И как все закончилось. Снимок тут же разлетелся по соцсетям и пабликам, собрав сотни различных комментариев. Многие откровенно расстроены поведением юмориста, ведь он уже много лет имеет репутацию примерного семьянина.работает в эскорте, несмотря на столь юный возраст.

По некоторым данным, она употребляет наркотики, может вести себя неподобающим образом, скандалить и быть неадекватной. Например, Дашу не пускают в некоторые отели; Другие уверены: фото просто откровенная подстава, артист мог позировать кому угодно. Уже позднее выяснилось, что снимки сделаны много месяцев назад, а всплыли они только сейчас.

Но интересно, почему же кадры оказались в распоряжении Ивановой? И что у нее может быть общего с шоуменом? Отметим, девушка не скрывает, что ели Москвы из-за одного дебоша.

Девушка не стала отрицать, что провела вечер в компании Павла. «Да, я была с ним. Как встретилась? Пришли и познакомились, — отметила Иванова.

Напомним, что Павел Воля счастлив в браке с Ляйсан Утяшевой более восьми лет. Комик не устает говорить, как сильно ему повезло с женой, а также публично признается ей в любви. Ляйсан Утяшева показала квартиру, в которой они живут с Павлом Волей На этом видео ты, маленькая, выигрываешь у всех и все в Берлине. Ты еще ничего не знаешь. Ни про себя, ни про меня, ни про наших будущих детей. Но уже здесь понятно, ты — самая сильная и красивая. Ты такая и сейчас.

Такой и будешь всегда. И при этом всегда будешь той же девчонкой. Можешь больше ничего и никого не побеждать — у тебя есть я. Сделаю это за нас. А ты просто будь. И будь счастлива. Я тебя люблю. Летим дальше, моя птичка! — такие слова посвятил Павел жене на шестилетие брака. Воля и Утяшева воспитывают двоих детей. Старший сын Роберт в этом году отпраздновал семилетие, а дочке Софии исполнилось пять. По материалам Звездача и Курятника Фото: Instagram