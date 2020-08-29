Настроение сейчас - Отличное

Это было 8 марта я не отмечаю праздники, даже своё др), 3 часа ночи. Я увидела объявление в эскорт группе о том, что срочно, нужны 4 девушки на Рублевку. Главное требование: в ту же секунду выезжать 40-10 процент менеджеру. На 4 часа. Т.к я живу возле Рублевки и была собрана, я откликнулась и в секунду меня выбрали.

Менеджер быстро связался с заказчиком он просто молил приехать быстрее, парни очень скучали. В телефоне звучит приятный голос, мужчина был вежлив и воспитан, попросил адрес и сразу же прислал майбах (думаю, ну вот,8 марта началось). Ехала я около 40 минут. Чем дальше от города тем больше сугробов и снега.

Неожиданный заказ на рублевку

Мы подъехали к адресу и водитель остановился перед шлагбаумом, это была частная территория на которой находился «населенный пункт» из 6/8 домов. Я позвонила по номеру телефона, мне вежливо открыли шлагбаум. Мы подъехали к одному из домов, это был дом в стиле хайтек...

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Сугробы с меня ростом, вековые и снег шёл чуть слышно. Было ощущение, что эти домики раскидали, как прямоугольные коробки по заснеженному лесу.

Меня встретил парень лет 30-35 лет на вид. Похож на европейца, подумала я. Знаете, вот есть что-то другое в русских, которые живут в Европе или Америке ?? Он предложил войти, почти все стены в доме были из дерева или из стекла от потолка к полу. Создавалось впечатление зимней сказки. Не хватало Санта-Клауса и подарочков.

Но подарки меня уже ждали, в виде 6 парней, примерно одинакового возраста и вероисповедания. Ребятам на вид было 30/40 лет. Я бросила сумку в прихожей, быстро узнала где «bathroom» и почти побежала. Открываю резко дверь в туалет и вижу картину как полураздетый, накаченный, высокий блондин с длинными растрепанными волосами, как в рекламе шампуня на море, (когда откидывают голову и волосы оставляют кучу капель) парень встряхнула своей гривой обернулся и посмотрел на меня. У парня были бездонно голубые глаза. Вы подумаете, ну вот это да! Как в лучших фильмах знакомство. Встретились взглядами и не могли оторваться друг от друга.

Встреча с принцем

Весь момент длился, казалось вечность, пока не поняла, что он умывался что бы хоть немного привести себя в порядок. Принцы в жизни употребляют наркотики и вызывают шлюх.

Принц воскликнул:

- О Боже какая ты красивая!

Потом подошёл ко мне впритык, взял меня рукой за челюсть, развернул мою голову в сторону. Я оказываюсь в профиль повернута к нему. И он приблизился, что бы ещё глубже заглянуть в глаза и сказал:

- У тебя невероятно красивый цвет глаз! Это твои? Тут я понимаю, что это мда говорит, а не Принц.

Я вернулась ко всем гостям этого праздника жизни и начала выяснять, где остальные девочки? И корректно намекнула на расчёт. Утром-деньги, вечером-стулья. Предоплата наше все. Приехали девочки.

Минут через 15 этот блондин подходит ко мне, обнимает сзади и молча гладит меня по рукам и волосам. Я конечно люблю такие темы, где много заказчиков, потому что можно выбрать самой. Но блин, понятно же что он меня хочет уложить в кроватку прямо сейчас !! И конечно же я на работе, но кому кайф отрабатывать 4 часа подряд?

Высокооплачиваемая работа для девушек в сфере досуга требует держать марку

Ведь, эскорт этим и отличается от б индивидуальных проституток и борделей, тем что заказчик хочет поболтать с тобой «за жизнь» перед соитием. В эскорт агентствах и у Индивидуалки все почасовое, по будильнику, поэтому там не болтают с моими коллегами.

Слава Богу, мой Принц был красив как Аполлон и после пары попыток вальсировать меня в танце под 50 оттенков серого(чувствовала себя не на работе, а в фантазиях нежной барышни юных лет), я сдалась. Кстати, компания была из очень интеллигентных и красивых парней, что, впрочем, редкость!

Ребята не виделись давно и встретились на 8 марта после долгой разлуки. Удивительно, парни висели уже сутки, но все равно оставались в адекватные. Ни единого мата!! Подходит Блондин и спрашивает хочу ли я массаж? Я сказала пойти уже, сделаю я тебе и массаж и все остальное! Он начал уточнять, был ли у меня когда-нибудь тантрический массаж? Говорю:- Был конечно! Пойдём покажу!

Поднимаемся на второй этаж... Пытаюсь включить свет в комнате, он не позволяет. Кромешная тьма, ничего не видно, занавески «black out». Он начинает обнимать меня, я совершенно ничего не вижу, даже подумала может стена передо мной, слишком темно. Он шагает одновременно со мной, нога в ногу и обнимает меня сзади...

Погружение в темноту

МЫ идём через всю комнату на ощупь. Из-за кромешной тьмы органы чувств перестраивают свою работу и полагаются на чутье и предположения... У меня присутствует некий страх, необычная обстановка. Мысли мелькают в голове. Почему он хочет в темноте? Почему он обращается со мной как со своей любимой девушкой, которой задолжал сексуально свидание ? Да, черт возьми, что это за комната? Надеюсь не детская ?!

Мы подходим к окну, он убирает шторы, и я вижу ещё два дома в окно. Дома одинаковые. Чьи это дома? Есть ли в них люди? Впрочем, все равно, это же ночь, и не горит свет в нашей комнате, нас не увидят... Наверное, не видят, перебираю в голове мысли. На улице идёт снег, темнота, нет освещения. Я чувствую только его горячее тело.

Я чувствую его твёрдый член, который стоит уже несколько минут. Он не пристает грязно, просто поглаживает мои руки, проводит по талии вверх-вниз. Как-будто рисует мои контуры. Целует волосы. Все это продолжается минут 20... я сильно завелась и намокла. Я хочу его каждой своей клеточкой. Он трогает меня около получаса и все это в полнейшей тишине.

Огромную роль сыграла темнота, я начала заводится, потому что не помнила как он выглядит и уже фантазировала. Я чувствовала его огромное накаченное тело. Я помнила, что у него длинные блондинистые волосы. Голубые глаза. Я слышала только его сбитое дыхание. Наконец-то он снимает штаны!! Но не позволяет трогать член! Я уже мечтала надеть презерватив и чтобы он вошёл в меня. Он сделал такую шикарную прелюдию, наверное, ту о которой, мечтают все женщины мира. Все мужчины (поверьте у меня их было очень много) снимают свои трусы, вываливают член и начинают лизать. Это ни капли не заводит, а только усугубляет женские мысли в голове.

По сути мы готовы к сексу спонтанному только, если у нас химия с партнером, тогда можно и начать лизать или сосать. Но если химии нет...? А если тебе уже не 14 лет, а твои подростковые гормоны не правят твоей головой. И если у тебя есть обязательства перед родителями/детьми/работой/коллегами/друзьями, то упасть в мир возбуждения почти невозможно. В этом случае поможет только долгая прелюдия.

Работа эскортницей часто совмещает в себе приятное с полезным

Ох, если бы все мужчины в мире потратили бы 20-30 минут на качественную подготовку только к тому, чтобы раздеть женщину, то мужчины бы устали трахаться. Качественно возбужденная женщина это находка для искушенных. Уж поверьте опыту бывалой проститутки. Если даже меня, смог возбудить заказчик, то возможно возбудить любую женщину.

Уговорами я одела на него презерватив, он сопротивлялся и говорил что секса не будет. Я оставила его и пошла в душ. Думаю, пока выделывается, искупаюсь. Он сказал, что пойдёт со мной. Когда мы зашли в душ, он опять не позволил включить свет. Раздел меня лично и разделся сам. Сам завязал мне волосы (у меня достаточно длинные волосы и приходится собирать в пучок при принятии душа).

Кажется, это был первый раз когда мужчина завязал мне волосы. Далее нам приходится на ощупь находить душевой шланг и гели для душа. Все это время, он не отпускает меня из своих объятий, одной рукой ищет все. Другой сжимает меня и прижимает к себе. Все это время он ничего не позволял мне делать самой. Прижав меня к стене, я облокачиваюсь на неё руками и он начинает меня мыть, от кончиков пальцев ног, заканчивая шеей. Когда он опустился на колени и стал мыть мои ножки я обомлела.

И тут неожиданно для самой себя я начинаю стонать и скулить. Это возбуждение достигло пика. Он делал это около часа. Прижима к себе, гладил мое тело, дышал, то прерывистости, то глубоко, дотрагивался губами до мочек моих ушей. Он сменял темп интенсивности на более медленный. Я чувствовала каждым сантиметром тела, что он хочет меня безумно. Его член ещё так ещё и не упал.

Неожиданный облом

С момента как мы зашли в комнату он стоял и был твёрдый как камень. Кстати, что еще подкупило меня, он не снял презерватив в душе. А это значит что я находилась в безопасности и могла полностью поддаться импульсу. Я молила его войти в меня. Я шла на разные уловки. Но было бесполезно, он просто еле касался меня, то рукой, то членом, то сильным горячим телом. Единственное, что он сказал, за этот час в душе, прижав мое лицо к стене своей рукой:

- СЕГОДНЯ СЕКСА НЕ БУДЕТ!

Сказать что у меня был шок? Да я просто была потрясена! Ладно. Отпустила я ситуацию... Не будет, так не будет. Предлагаю сделать ему массаж (с мыслью: хоть потрогаю его, потом дома помастурбирую). Из-за кромешной тьмы ничего не видно. Обостряется осязание и обоняние. Я перестала оценивающе судить партнера. Я смогла максимально расслабиться. Я массировала его накачано тело.

Это был не первый спортсмен в моей жизни, но его мышцы были особенно прокачаны. Я чувствовала прорисовку спины и горячее тело. По его строению тела можно было изучить строение мышцы, как на плакате в кабинете биологии в школе. Упругая, круглая и сочная попа его, ну просто произведение искусства. И тут резко он переворачивается, встает с кровати, берет меня на руки, подходит к окну, ставит меня и прижимает к стеклу. Просовывает член между ножек, возле киски и двигается. Получилось как-будто трахает между двух ляжек, я скрестила ноги и взмолилась! Войди, пожалуйста!

На что он сказал:

- Я не занимаюсь сексом. У меня сейчас воздержание.

Я спросила:

- Почему? Я ничего не понимаю что происходит?!

Он ответил:

- Эту энергию можно пустить на бизнес или на Здоровье, или в развитие интеллекта, а мужчины беспорядочно разбрасываются ей и теряют концентрацию. Превращаются в животных, которыми управляет сексуальное желание. Сексом можно заниматься только для рождения детей.

Вся мозаика посыпалась в моей голове. Было довольно странное чувство внутри меня. Вы вообще слышали такое? Да конечно, это нормально услышать на проповеди в храме. Но не на Рублевке в Москве, 8 марта от клиента проститутке.

Не мне вам рассказывать что такое воздержанием и для чего оно... Но было странно ощущение просветления после пары часов сексуальных игр. Спросила, мастурбирует ли он, сказал только поллюции. Воздержание уже 2 месяца. Ответил мастурбация, это тоже секс. (гореть мне в Аду со своим розовым вибратором).

Пока мы разговаривали наступить рассвет. Он продолжил тереться об меня своим шлангом, а мое дыхание и стоны оставались на холодном окне в виде запотевшего пятна. Чуть позже я обманом заставила его войти в мою жутко мокрую киску. Маленькое отступление, от воздержания он даже чувствует легкое прикосновение в презервативе к моей коже и испытывает такие же приятные ощущения, как если бы он был без резинки во мне. Поэтому заманить его в киску было чертовски сложно.

Внезапная страсть

Он входит в меня! Прижимая к стеклу! Рассвет. Высокие Ели. Сугробы. Снег. И мой Монах наконец-то во мне! И он не может остановиться, жадно, твердым болтом погружается все глубже. За несколько часов во мне накопилось столько желания и смазки что я ждала его с «хлебом и солью» в своей девочке.

Он разворачивает меня, посадил к себе «на ручки» и просто натягивает меня на член поднимая и опуская своими лапами накаченными. Из этой позы он становится на колени, кладет меня на пол и продолжает надевать на свой орган. Далее он поднимает меня и кладет на кровать. В этот момент я молниеносно хватаю свой вибратор.

Он уложив меня животиком вниз. Нащупывает своей головкой точку G. И медленно всовывает и попадает в неё!! Четко в неё! Я включаю вибратор и прижимаю к клитору. Вдруг я начала ощущать что он вот-вот кончит. Его кол супер напряжен и пульсирует. Но он не кончает и продолжает входить в меня не сбавляя темп!! Только в кино такое видела! Я подумала что он сейчас разрядиться и максимально отпустила ситуацию. Я была расслаблена и сосредоточена только на его богатыре (ох какая редкость твердый член у мужчин после 25, алкоголь и тяжёлая работа обычно делают из члена тряпку...

И тут просто катарсис!!! Я кончаю подряд 5 или 6 раз. Работал вибратор на клиторе, Монах не останавливался и оргазм получился повторяющимся! Новая волна сильнее предыдущей! Я была в экстазе! Каждые 2-3 минуты я получала порцию оргазма. Последние 2 испытала один за другим. У меня онемело все тело и руки перестали слушаться. Вибратор соскочил с клитора. Я лежала без сил счастливая и тело как-будто пронзила волна тока. Ноги не слушались и по ним пробегали мурашки от сокращений влагалища.

Мой Монах остановился, он гладил руками мое тело и наблюдал за мной. Мы оба были уставшие, мокрые и счастливые как никто на свете. Сакральный смысл был в этой ситуации. Он подарил мне счастье быть женщиной в моменте. Мы приняли душ, спустились вниз, сели в огромном кресле у окна.

Романтическое утро поставило точку в нашей встрече

Я села к нему «на ручки» он обнял меня и мы молча смотрели как падает снег. При этом он включил музыку из «50 оттенков серого» первая часть. Последующая музыка больше напоминала мантры. Мы молчали. Перед уходом я спросила его, о том, как он научился сдерживать оргазм. Он сказал, что жил в лишениях в Индии и проходил разные практики. Молчание, отказ от секса, сон на полу. Практики проходил, чтобы научится управлять своей энергией.

Больше я его не видела. Но этот день я запомню на всю жизнь. Спасибо, за этот прекрасный опыт. Наверное, с таким мужчиной можно и в огонь и в воду. Он позволил мне быть женщиной.