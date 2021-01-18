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Дыхание, на котором я похудела на 16 кг. Помогает убрать живот и морщинки под глазами и на шее

Суббота, 16 Января 2021 г. 21:15 + в цитатник

Дыхание, на котором я похудела на 16 кг. Помогает убрать живот и морщинки под глазами и на шее


 
 

Доброго всем дня)

В моих попытках похудеть после Нового года вспомнила еще об одном эффективном способе, который помогает не только подтянуть живот, но и убрать морщинки под глазами и на шее. Это выполнение упражнений на особом способе дыхания. Времени на них требуется 15-30 минут в день.

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В Штатах бодифлекс пропагандировала Грир Чайлдерс. У нас – Марина Корпан. Мне лично он помог похудеть на 16 кг. Расскажу, как у меня это получилось.

Главное – овладеть самим принципом дыхания. Оно выполняется на 4 счета. Как раз на этот 4-й счет живот и уходит.

Счет 1

Далее : https://zen.yandex.ru/media/id/5eb819273d23d611ec0...-shee-5ffabc86fe4e686f6aa0bd8e

Рубрики:  Для тела/похудение
Для тела/Упражнения для похудения
Для тела/дыхательные практики


Процитировано 47 раз
Понравилось: 25 пользователям
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Воскресенье, 17 Января 2021 г. 15:25 (ссылка)
Спасибо ,дорогая! Отличного воскресного дня!
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Понедельник, 18 Января 2021 г. 21:35ссылка
Enigmatica
Всегда пожалуйста, Людочка!И тебе всего самого Светлого!
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Рыбка_63   обратиться по имени Понедельник, 18 Января 2021 г. 08:00 (ссылка)
Спасибо, за какой период времени Вам удалось скинуть 16 кг?
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Понедельник, 18 Января 2021 г. 21:38ссылка
Enigmatica
Девочки,я сохранила для себя статью.все вопросы к автору.Но Бодифлекс хорошая дыхательная гимнастика.Когда то занимались с дочкой...помогает...
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Natigva   обратиться по имени Понедельник, 18 Января 2021 г. 12:52 (ссылка)
На втором фото просто живот втянут "до упора"
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Понедельник, 18 Января 2021 г. 21:40ссылка
Enigmatica
Такой живот сильно не втянешь...Она действительно помогает...
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