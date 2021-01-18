Дыхание, на котором я похудела на 16 кг. Помогает убрать живот и морщинки под глазами и на шее





Доброго всем дня)

В моих попытках похудеть после Нового года вспомнила еще об одном эффективном способе, который помогает не только подтянуть живот, но и убрать морщинки под глазами и на шее. Это выполнение упражнений на особом способе дыхания. Времени на них требуется 15-30 минут в день.

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В Штатах бодифлекс пропагандировала Грир Чайлдерс. У нас – Марина Корпан. Мне лично он помог похудеть на 16 кг. Расскажу, как у меня это получилось.

Главное – овладеть самим принципом дыхания. Оно выполняется на 4 счета. Как раз на этот 4-й счет живот и уходит.

Счет 1

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