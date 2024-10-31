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Возьми на заметку | Рецепты для новогоднего стола...
Волшебный праздник Новый год приближается!
Новый год -это чудесный праздник, который с нетерпением ждут и взрослые, и дети, готовятся к нему. Ожидание чуда, сказочные подарки от доброго Дедушки Мороза, нарядная елка, запах хвои и мандаринов, вкусные конфеты….Как все это можно не любить? Скоро постучится в двери Новый год и наш дом оживет волшебством!
И это будет самое время для изысканных кушаний: минимум термической обработки и маскировки вкусов, максимум свежести и чистоты. Мадам обрадуется небольшим порциям и незатейливым деликатесам: ставьте на стол устрицы, лангуста, говяжьи щечки, запеченную перепелку или мраморный стейк. Змеи обожают молоко, поэтому на десерт можно предложить рисовый пудинг или домашний пломбир.
Конкретно 2025 год хорош тем, что Деревянная Змея — самая спокойная и мягкая среди своих сородичей. В целом же змея в двенадцатилетнем цикле — символ мудрости, дружбы, справедливости, остроумия и изящества.
Как здорово в пространстве Интернета -
Сказать Вам пару добрых, тёплых слов!
Пусть в жизни Вашей будет мир и лето,
Гармония и вечная любовь!
Бегала по всему Интернету,
оформляла и украшала я- Эмилия...
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