Змея

Иногда, узнав, что 2025 год по китайскому гороскопу будет временем змеи, мы пугаемся: ведь это животное часто считают опасным, коварным и враждебным. Но что на самом деле скрывается за ее блестящей чешуей?



Острый ум. Быстро оценивать обстановку, анализировать, находить оптимальное решение, решать головоломки, придумывать остроумные эпиграммы — это все о нашей госпоже.

Хитрость. Надо отдать ей должное: змея — не самый высокоморальный знак. Ею движет рациональность, поэтому она может при необходимости умолчать, приукрасить, найти изящный способ склонить человека на свою сторону.

Прозорливость. Это магическое животное, спутник оракулов и ведьм. Во все времена змеям приписывался дар предсказывать будущее.

Природный эстетизм и чувство прекрасного. Этот символ года призывает видеть красоту во всем, сглаживать несовершенства мира, добиваться идеальной гармонии.

Чувственность. Царственные рептилии умеют получать удовольствие от жизни: нежиться на солнышке, плавать, танцевать, менять наряды. Рожденные в год змеи обаятельны, сексуальны и умеют всех заражать своим жизнелюбием.

Скрытая сила. Тот самый случай, когда человеку стоит только бровью повести — и его все слушаются.

Теперь мы знаем, в честь какого животного 2025 год будет мудрым, гармоничным, созидательным и призывающим скорее к прощению, чем к мести и соревновательности. Кроме того, нужно понимать, что год змеи — 2025 передает характеристики царственной рептилии всем, кто родился в эпоху ее правления.