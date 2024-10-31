Записи Друзья Комментарии
Emiliaa
Аватар Emiliaa

 -Рубрики

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Дети
Дети
13:17 12.10.2013
Фотографий: 5
Посмотреть все фотографии серии Цветы моего сада...
Цветы моего сада...
21:17 09.10.2013
Фотографий: 16
Посмотреть все фотографии серии Мой чудный Северск
Мой чудный Северск
17:06 07.10.2013
Фотографий: 25

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Emiliaa

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Photoshopia Только_для_женщин
Читатель сообществ (Всего в списке: 3) New_Photoshopinka Photoshopinka Мир_клипарта

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 17.09.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 150554


Возьми на заметку | Рецепты для новогоднего стола...

Четверг, 31 Октября 2024 г. 21:10 + в цитатник

Разделитель 26 (150x119, 56Kb)

Волшебный праздник Новый год приближается!
Новый год -это чудесный праздник, который с нетерпением ждут и взрослые, и дети, готовятся к нему. Ожидание чуда, сказочные подарки от доброго Дедушки Мороза, нарядная елка, запах хвои и мандаринов, вкусные конфеты….Как все это можно не любить? Скоро постучится в двери Новый год и наш дом оживет волшебством!

И это будет самое время для изысканных кушаний: минимум термической обработки и маскировки вкусов, максимум свежести и чистоты. Мадам обрадуется небольшим порциям и незатейливым деликатесам: ставьте на стол устрицы, лангуста, говяжьи щечки, запеченную перепелку или мраморный стейк. Змеи обожают молоко, поэтому на десерт можно предложить рисовый пудинг или домашний пломбир.

Конкретно 2025 год хорош тем, что Деревянная Змея — самая спокойная и мягкая среди своих сородичей. В целом же змея в двенадцатилетнем цикле — символ мудрости, дружбы, справедливости, остроумия и изящества.







Тарталетки «Котята»
Закуска «Новогодняя»
Заливное мясо
Холодец

Паштет с куриной печенью и сыром
Рулетики из лаваша с семгой и ветчиной
Тарталетки с салатом из куриной печени
Яйца, фаршированные сельдью и свеклой


Закусочные пирожные из слоеного теста, форели и авокадо
Паштет под брусничным желе
Брускетта с тунцом и помидорами
Паштет из курицы

Тарталетки с печеночным паштетом и гранатовым желе
Маринованный язык
Эклеры с семгой, авокадо и моцареллой
Лаваш, запеченный с фаршем и сыром

Волованы «Капрезе»
Мясной батон с грибами
Паштет из утиной печени
Тарталетки с салатом из тунца

Хот-дог
Вяленые томаты
Сырная закуска на чипсах
Булочки с куриным филе и помидорами

Язык заливной
Паштет из куриной печени с паприкой и яйцами
Лаваш, запеченный с куриным филе и грибами
Гавайские тостики

Брускетта с вялеными томатами, авокадо и моцареллой
Крекеры с авокадо и помидорами черри
Морковь по‑ корейски
Яйца, фаршированные семгой

Рулетики из форели с огурцами и творожным сыром
Бутерброды с паштетом из куриной печени
Закуска с авокадо, помидорами, маслинами и пармезаном
Тортильяс с начинкой

Помидоры с сыром и чесноком
Профитроли с тремя вариантами начинки
Фаршированные шампиньоны
Рулетики из баклажанов

Тарталетки с сыром и помидорами
Канапе
Фаршированные помидоры «Веселые ребята»
Фаршированные крабовые палочки

Брускетта с семгой и песто
Помидоры заливные
Тарталетки с печеночным муссом, перепелиными яйцами и помидорами черри
Фаршированные черри

Закуска «Морская раковина»
Рулет из печени с творожным сыром
Помидоры, маринованные по‑ быстрому
Язык запеченный

Булочки с рыбой
Заливные яйца
Перец, фаршированный сыром и яйцами
Фаршированные яйца

Фаршированные помидоры
Куриный холодец
Шампиньоны, фаршированные беконом
Салат в корзинках из пармезана

Яйца, фаршированные грибами
Черри, огурцы, болгарский перец маринованные по‑ быстрому
Маринованные шампиньоны
Закуска «Дракончики»

Фаршированные яйца «Крысята»
Тарталетки «Поросята»
Фаршированные кальмары «Поросята»
Фаршированные яйца «Цыплята»


Как здорово в пространстве Интернета -
Сказать Вам пару добрых, тёплых слов!
Пусть в жизни Вашей будет мир и лето,
Гармония и вечная любовь!

Бегала по всему Интернету,
оформляла и украшала я- Эмилия...
Emiliaa
Рубрики:  Мир вокруг кухни...
Метки:  

Процитировано 18 раз
Понравилось: 13 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
Emiliaa   обратиться по имени Четверг, 31 Октября 2024 г. 21:10 (ссылка)
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Четверг, 31 Октября 2024 г. 21:14ссылка
Emiliaa
Итак, грядущий 2025 — год кого? В китайском 12-летнем цикле последовательность символов года не меняется: после Дракона всегда идет Змея. Но с точки зрения ожиданий и пророчеств интересен не столько сам факт, каким будет 2025 год по знаку (животного вычислить ничего не стоит), а его особые характеристики, цвет и стихия. Именно от них зависит, какой будет год 2025 по гороскопу: спокойный или напряженный, созидательный или разрушительный.

Поэтому главный вопрос: 2025 — год какой Змеи? Тут нас ждут хорошие новости: в китайской традиции змея считается величественным, мудрым, но при этом опасным и непредсказуемым животным. Но нам выпала самая миролюбивая змея — Зеленая Деревянная. Ей присущи следующие характеристики: мудрость, остроумие, харизма, чувственность, магнетизм. Но поскольку это год Деревянной Змеи, 2025 лишен злопамятности, хитрости, агрессии, которая бывает свойственна чешуйчатой госпоже.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Характеристика знака...

Четверг, 31 Октября 2024 г. 21:15ссылка
Emiliaa
Змея
Иногда, узнав, что 2025 год по китайскому гороскопу будет временем змеи, мы пугаемся: ведь это животное часто считают опасным, коварным и враждебным. Но что на самом деле скрывается за ее блестящей чешуей?

Острый ум. Быстро оценивать обстановку, анализировать, находить оптимальное решение, решать головоломки, придумывать остроумные эпиграммы — это все о нашей госпоже.
Хитрость. Надо отдать ей должное: змея — не самый высокоморальный знак. Ею движет рациональность, поэтому она может при необходимости умолчать, приукрасить, найти изящный способ склонить человека на свою сторону.
Прозорливость. Это магическое животное, спутник оракулов и ведьм. Во все времена змеям приписывался дар предсказывать будущее.
Природный эстетизм и чувство прекрасного. Этот символ года призывает видеть красоту во всем, сглаживать несовершенства мира, добиваться идеальной гармонии.
Чувственность. Царственные рептилии умеют получать удовольствие от жизни: нежиться на солнышке, плавать, танцевать, менять наряды. Рожденные в год змеи обаятельны, сексуальны и умеют всех заражать своим жизнелюбием.
Скрытая сила. Тот самый случай, когда человеку стоит только бровью повести — и его все слушаются.
Теперь мы знаем, в честь какого животного 2025 год будет мудрым, гармоничным, созидательным и призывающим скорее к прощению, чем к мести и соревновательности. Кроме того, нужно понимать, что год змеи — 2025 передает характеристики царственной рептилии всем, кто родился в эпоху ее правления.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Чего ожидать в Новом, 2025 году?

Четверг, 31 Октября 2024 г. 21:16ссылка
Emiliaa
Астрологи давно говорят о великой мутации и небесном тригоне, который начал образовываться в 2020 году и завершится как раз в эпоху правления царственной рептилии. Год Змеи — судьбоносный, переломный, завершающий ключевые процессы в мире.

В 2025 году завершится переход Нептуна в созвездие Овна, а Урана — в Близнецов. Скоро три отдаленных небесных тела — Нептун, Уран и Плутон — образуют тригон, очень позитивный и мощный аспект. Это означает завершение всего старого и надоевшего, сильные вызовы и решения, а в следующие десятилетия — процветание и гармонию.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Четверг, 31 Октября 2024 г. 21:17ссылка
Emiliaa
Кого порадует год Деревянной Змеи?

Фразу «чей год будет 2025» можно понять двояко: с одной стороны, какой символ будет хозяином нашей судьбы, с другой — кому он принесет удачу.

Как привлечь удачу в дом?

Если верить фэн-шуй, теплые и горячие оттенки в декоре и одежде будут привлекать к вам пристальный взгляд символа года, а прохладные — скрывать. У рептилий ведь тепловое зрение. Значит, в моменты, когда вы на коне, окружайте себя красным, желтым, персиковым, коралловым, а когда чувствуете, что быть беде, надевайте мятный, синий, бирюзовый или лазурный. Вас просто не заметят!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Четверг, 31 Октября 2024 г. 21:17ссылка
Emiliaa
Приметы на 2025 год

Вот что говорят нам астрологи:

В новом году полезно открываться для перемен: менять работу, обновлять имидж, переезжать в новый дом или даже в другой город.
Хорошая стратегия — копить силы. Змея часами лежит неподвижно и не двигает ни единым мускулом. А потом она вдруг собирается и — вжух! — делает выпад. Так же и нам нужно экономить силы, рассчитывать момент и смело бить в самую точку.
Отличительная черта госпожи — острый ядовитый язычок. Берегите близких, всегда думайте, прежде чем сказать колкое словцо: оно будет ранить сильнее обычного.
Год Змеи, даже деревянной, считается конфликтным. Все из-за ранимости змей и их завышенной самооценки. Старайтесь не идти на конфронтации с друзьями, берегите личные границы — и свои, и чужие.
Хорошая примета — в новогоднюю ночь сыграть в экономическую игру: «Монополию» или покер. Змея любит звон монет и готова помогать тем, кто хочет разбогатеть.
Как правильно встретить год Зеленой Деревянной Змеи?
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Четверг, 31 Октября 2024 г. 21:18ссылка
Emiliaa
Цвет 2025 года

В каких оттенках пройдет год Змеи — 2025? Какой цвет должен быть на вас, на столе, в вашем доме? Палитра весьма противоречива: с одной стороны, деревянные символы года любят спокойную, умиротворенную цветовую гамму: разные оттенки зеленого коричневого, синего. С другой, не будем забывать, какого животного 2025 год по восточному календарю! Тут нужен роскошный блеск: малахитовые, серебристые оттенки, алмазы, стразы обязательно должны сопровождать вас и в новогоднюю ночь, и затем до окончания змеиного года.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Четверг, 31 Октября 2024 г. 21:18ссылка
Emiliaa
Где праздновать 2025 год

Чешуйчатая госпожа не выносит шума и суеты: лучше встретить год в узком семейном кругу в красивом тихом месте. Небольшой кабинет в шикарном ресторане тоже подойдет: главное — никакой суматохи, как можно больше красоты и спокойствия.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Четверг, 31 Октября 2024 г. 21:19ссылка
Emiliaa
Что надеть на празднование 2025 года

Подойдут струящиеся ткани, одежда, облегающая фигуру и подчеркивающая плавность ваших природных линий. Ткани — только дорогие: шелк, атлас, шифон, жаккард. Можно смело использовать блестящие аксессуары с вышивкой и даже пайетки. Актуальные оттенки — черный, белый, серебристый, зеленый, темно-синий, малахитовый, бирюзовый.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Четверг, 31 Октября 2024 г. 21:20ссылка
Emiliaa
Какое украшение выбрать?

Змеи — не фанаты желтых и красных металлов. Лучше всего выбрать белое золото, серебро, платина, брасс. Хорошо подойдут изящная ковка и кружево из металла.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Четверг, 31 Октября 2024 г. 21:21ссылка
Emiliaa
Что приготовить на стол 2025

Наступает самое время для изысканных кушаний: минимум термической обработки и маскировки вкусов, максимум свежести и чистоты. Мадам обрадуется небольшим порциям и незатейливым деликатесам: ставьте на стол устрицы, лангуста, говяжьи щечки, запеченную перепелку или мраморный стейк. Змеи обожают молоко, поэтому на десерт можно предложить рисовый пудинг или домашний пломбир.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Четверг, 31 Октября 2024 г. 21:21ссылка
Emiliaa
Как украсить дом?

Рептилии любят переплетенные линии, витиеватые узоры, тонкие петли и косы. Для декорирования стен, стола, новогодней елки используйте кельтские вязи, цепи, узлы и гирлянды.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Четверг, 31 Октября 2024 г. 21:22ссылка
Emiliaa
Что дарить?

Если верить китайским эзотерикам, изделия из змеиной кожи, подаренные на 2025 год, могут оскорбить госпожу. Наступает время дорогих презентов: украшений, статуэток из серебра и фарфора, винтажных аксессуаров, подарочных сертификатов на путешествия и спа-процедур. Все, что связано с удовольствием и заботой о себе, Змею тоже порадует.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Четверг, 31 Октября 2024 г. 21:23ссылка
Emiliaa
Когда наступает Новый год в разных странах?

Поскольку китайский календарь не совпадает с григорианским, нам нужно всякий раз уточнять, когда один символ года сменяет другой. Во всем мире мы встречаем госпожу Змею 29 января. Чтобы понять, когда наступит год Змеи в 2025 году именно в вашем городе, посмотрите на часовые пояса. Например, во Владивостоке он наступит на 2 часа раньше, чем в Пекине, а в Москве — на 5 часов позже.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Четверг, 31 Октября 2024 г. 21:23ссылка
Emiliaa
Характеристика людей, рожденных под знаком Змеи

Характер людей, рожденных под знаком Змеи
Эти люди — прирожденные политики: умны, проницательны, отличные интуиты, они умеют держать язык за зубами и сначала думать, потом говорить (или хранить молчание).

Если в детстве такого человека обижать и недооценивать, он вырастет угрюмым, недоверчивым, излишне расчетливым. Но в теплой, дружеской атмосфере он расцветет, раскроется, станет открытым и милосердным.

Как мужчины, так и женщины-Змеи с детства любят комфорт, знают цену красивой жизни и буквально притягивают к себе деньги. Не зовите их в поход на край света, не просите делать с вами ремонт: бриллианты, лимузин и шампанское им намного ближе.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Четверг, 31 Октября 2024 г. 21:24ссылка
Emiliaa
Интересные факты о змеях

У этих рептилий уникальная анатомия: веки их всегда закрыты, но они прозрачны, так что змея все отлично видит, не раскрывая глаз. Наверное, поэтому ей издавна приписывали дар провидца.
Очень многие змеи, прежде чем атаковать, издают предупреждающий звук. Они могли бы атаковать быстрее, но благородно дают жертве фору.
Змеиная кожа — изысканный материал для аксессуаров. Для изготовления кошельков, сумочек и поясов используют кожу не только питона, но и кобры и гадюки.
У змей очень маленькие плоские головы. Уникальное строение позволяет изящным рептилиям проглатывать добычу в 2 раза больше своей головы.
У змей удивительные органы чувств: ноздри хоть и есть, но почти не позволяют улавливать запах. Вместо нюха работает вкус: раздвоенный язык собирает из воздуха микрочастицы и посылает в ротовую полость. Ушей у змеи вообще нет, да и не нужно: рептилии чрезвычайно чувствительны и слышат всем телом, улавливая звуковые волны.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Четверг, 31 Октября 2024 г. 21:25ссылка
Emiliaa
Кто подходит Змее по гороскопу?

Мужчина-Змея может рассчитывать на успешный брак с Собакой, Лошадью, а также Петухом и Быком, которые считаются наиболее дружественными годами. А вот женщина-Змея часто бывает счастлива в браке с добросердечными Кроликом или Кабаном, которые будут восхищаться ее красотой и умом.
Кто родился в год Змеи?
Это яркие, харизматичные люди, умеющие громко заявить о себе: например, Линда Евангелиста, Сара Джессика Паркер, Опра Уинфри, Пирс Броснан, Роберт Дауни — младший, Джоан Роулинг, Стивен Хокинг, Орландо Блум и другие звезды.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
vit4109   обратиться по имени Пятница, 01 Ноября 2024 г. 01:15 (ссылка)
Привет,Эмилия! Благодарю!
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Пятница, 01 Ноября 2024 г. 07:32ссылка
Emiliaa
Привет, Виталий! Спасибо и тебе!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
ЗИТТА   обратиться по имени Пятница, 01 Ноября 2024 г. 03:16 (ссылка)
Доброе утро,Эмилия! Сколько вкусностей и полезной информации про наступающий 25 год! Будем переваривать Спасибо тебе большое,Эмилия,за твои прекрасные работы!
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Пятница, 01 Ноября 2024 г. 07:33ссылка
Emiliaa
Добрый день, Зитта! Тебе тоже большое спасибо!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Maziy   обратиться по имени Пятница, 01 Ноября 2024 г. 08:00 (ссылка)
Emiliaa, спасибо за рецепты.
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Пятница, 01 Ноября 2024 г. 08:01ссылка
Emiliaa
Спасибо и тебе большое!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте