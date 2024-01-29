Всегда можно просто сбрызнуть салат растительным маслом, но это слишком банально и неинтересно. Куда лучше – приготовить специальную салатную заправку. В этой подборке мы собрали 20 отличных рецептов на любой вкус. Кстати, все очень простые и доступные!...

1. Заправка «Цезарь»

Ингредиенты...

Есть очень много вариаций этой заправки разной степени сложности, но мы рассмотрим более классическую.

● – 1 яйцо,

● – 0,5 ч.л. горчицы,

● – 1 ч.л. лимонного сока,

● – 20 мл оливкового масла,

● – 40 мл растительного масла,

● – 4 анчоуса,

● – 0,5 ч.л. вустерширского соуса,

● – соль,

● – черный перец.



Приготовление :

√ – Отвари яйцо 2-3 минуты в кипящей воде, быстро охлади и разбей в миску.

√ – Добавь лимонный сок и горчицу, и взбей блендером.

√ – Влей смесь масел и продолжай взбивать до загустения.

√ – Мелко нарежь анчоусы и добавь их в заправку с вустерширским соусом и специями, и снова все взбей.

Приятного аппетита!

2. Горчичная заправка...





Ингредиенты:



Советуем использовать дижонскую горчицу, потому что у нее более интересный и пикантный вкус.



● – 6 ст.л. оливкового масла

● – по 1 ст.л. лимонного сока и винного уксуса

● – по 1 ч.л. дижонской горчицы и меда

● – специи.





Приготовление :

√ – Отправь все ингредиенты в банку и перемешай.

√ – Плотно закрути и хорошенько потряси заправку до однородности.

Приятного аппетита!

3. Заправка «1000 островов»...





Ингредиенты:

Популярный американский соус, который используют в том числе и как заправку для салатов.



● – 1 стакан майонеза,

● – 0,25 стакана кетчупа,

● – 2 ст.л. винного уксуса,

● – 0,5 фиолетовой луковицы,

● – 0,5 болгарского перца,

● – специи,

● – зелень.





Приготовление :

√ – Очень мелко нарежь фиолетовый лук, болгарский перец и зелень.

√ – Смешай все ингредиенты до однородности и приправь заправку по вкусу.

Приятного аппетита!

4. Домашний майонез для салатов...





Ингредиенты:

Это облегченная версия майонеза, которая подходит даже для овощных салатов.



● – 100 мл молока,

● – 200 мл растительного масла,

● – 1 ч.л. горчицы,

● – 1 ч.л. сахара,

● – 1 ч.л. соли,

● – 1 ч.л. лимонного сока.





Приготовление :

√ – Смешай все ингредиенты и несколько минут взбивай погружным блендером до желаемой густоты.

√ – Если хочешь сделать майонез еще гуще – добавь немного больше масла и еще ложку лимонного сока.

Приятного аппетита!

5. Соус песто для салатов...





Ингредиенты:



Вариаций соуса песто очень много, и в этот раз предлагаем тебе базиликовый с грецкими орехами.



● –60 мл оливкового масла,

● –50 г базилика,

● –40 г пармезана,

● –50 г жареных грецких орехов,

● –2 зубчика чеснока,

● –1 щепотка соли,

● –1 ст.л. лимонного сока.





Приготовление :

√ – Наруби грецкие орехи, натри пармезан на терке и измельчи чеснок с базиликом.

√ – Отправь все ингредиенты в блендер и взбей песто до однородности.

Приятного аппетита!

6. Сырная заправка...





Ингредиенты:



Хорошая альтернатива майонезу и прекрасное дополнение для овощных салатов.



● – 0,5 лимона,

● – 100 мл йогурта,

● – 30 г твердого сыра,

● – 1 зубчик чеснока,

● – специи.





Приготовление :

√ – Сними с лимона цедру и выдави сок.

√ – Мелко наруби чеснок, натри сыр на мелкой терке и смешай все ингредиенты для заправки.

Приятного аппетита!

7. Чесночная заправка...



Ингредиенты:



Если ты любишь аромат и пикантный привкус чеснока – этот рецепт заправки специально для тебя.





● – 4 зубчика чеснока,

● – 2 ст.л. оливкового масла,

● – 3 ст.л. воды, специи.





Приготовление :

√ – Прогрей оливковое масло до кипения и дай остыть.

√ – Добавь давленый чеснок и специи, тщательно разотри массу и в конце влей воду и перемешай.

Приятного аппетита!

8. Лимонная заправка...





Ингредиенты:



Всего два ингредиента – и уже настолько вкусно. Особенно для салатов из зелени!



● – 1 лимон,

● – 20 мл оливкового масла.





Приготовление :

√ – Выдави из лимона сок, смешай с маслом и вылей в баночку с крышкой.

√ – Плотно закрути и хорошенько потряси до однородности и загустения.

Приятного аппетита!

9. Апельсиновая заправка...



Ингредиенты:



Заправка из апельсинов чуть более оригинальная и не такая кислая, как лимонная.



● – 0,5 стакана апельсинового сока,

● – 0,25 стакана яблочного уксуса,

● – 1 ч.л. апельсиновой цедры,

● – 2 ч.л. орегано,

● – 1 ч.л. дижонской горчицы,

● – 1 ст.л. оливкового масла,

● – специи.





Приготовление :

√ – Мелко нарежь орегано, если используешь свежие листья.

√ – Отправь все ингредиенты в банку, закрути и взболтай до однородности и загустения.

Приятного аппетита!

10. Ягодная заправка для салатов...

Ингредиенты:



Очень необычная кисло-сладкая заправка для твоих кулинарных экспериментов.



● – 3 ст.л. малины,

● – 0,5 ч.л. меда,

● – 1 ст.л. бальзамического уксуса,

● – 2 ст.л. оливкового масла.





Приготовление :

√ – Разомни малину вилкой или перетри через сито по желанию.

√ – Смешай все ингредиенты до растворения меда и однородности.

Приятного аппетита!

11. Заправка с гранатовым соком...





Ингредиенты:



Такая заправка идеально подходит для теплых салатов с мясом или печенью.



● – 100 мл гранатового сока,

● – 100 мл красного вина,

● – 1 ч.л. крахмала,

● – 1 ч.л. сахара,

● – 0,5 ч.л. базилика,

● – 0,5 ч.л. соли,

● – 2 щепотки черного перца.





Приготовление :

√ – Смешай сок и половину вина, добавь сахар и все специи, и доведи до кипения.

√ – Раствори крахмал в оставшемся вине, влей в соус, помешивая, и провари еще полминуты.

Приятного аппетита!

12. Медово-горчичная заправка...



Ингредиенты:



Классика, перед которой невозможно устоять!



● – 2 ч.л. меда,

● – 2 ч.л. дижонской горчицы,

● – 1 ч.л. острой горчицы,

● – 2,5 ст.л. лимонного сока,

● – 7 ст.л. оливкового масла,

● – специи.





Приготовление :

√ – Отправь все ингредиенты в банку, закрути и встряхни до однородности.

√ – Следи, чтобы мед полностью растворился.

Приятного аппетита!

13. Кисло-сладкая заправка для салатов...



Ингредиенты:



Чудесно подходит для любых салатов в азиатском стиле.



● – 2 ст.л. оливкового масла,

● – 1 ст.л. бальзамического уксуса,

● – 1 ч.л. меда,

● – 1 ч.л. дижонской горчицы,

● – 1 ст.л. соевого соуса,

● – специи.





Приготовление :

√ – Смешай все ингредиенты в одной банке и закрой ее крышкой.

√ – Встряхивай заправку, пока она не перемешается до однородности.

Приятного аппетита!

14. Томатная заправка...



Ингредиенты:



Хороший выбор для теплых овощных или мясных салатов.



● – 2 луковицы,

● – 50 мл воды,

● – 2 помидора,

● – специи,

● – 2 ст.л. растительного масла.





Приготовление :

√ – Мелко нарежь лук и обжарь на масле до мягкости.

√ – Очисти помидоры, натри на терке и отправь к луку.

√ – Приправь заправку, влей воду и протуши все 15 минут на слабом огне.

Приятного аппетита!

15. Кунжутная заправка...





Ингредиенты:



Густой пикантный соус в лучших традициях японской кухни.



● – 2 ст.л. кунжута,

● – 3 ст.л. растительного масла,

● – 1 ст.л. тертого имбиря,

● – 2 зубчика чеснока,

● – 2 ст.л. соевого соуса.





Приготовление :

√ – Обжарь кунжут до румяности и измельчи в блендере.

√ – Добавь тертый имбирь, давленый чеснок и остальные ингредиенты, и измельчи снова до однородности.

Приятного аппетита!

16. Соевая заправка для салатов...





Ингредиенты:



Соевый соус может быть и самостоятельной заправкой. Но и его можно немного разнообразить!



● – 1 ст.л. рисового уксуса,

● – 2 ст.л. соевого соуса,

● – 2 ч.л. растительного масла,

● – 1 щепотка острого красного перца.





Приготовление :

√ – Отправь все ингредиенты в небольшую банку, плотно ее закрути и встряхни.

√ – Продолжай встряхивать до однородности заправки.

Приятного аппетита!

17. Заправка на основе уксуса...





Ингредиенты:



Выбирай яблочный или винный уксус по вкусу.



● – 0,25 стакана уксуса,

√ – 2 ст.л. оливкового масла,

√ – 0,5 ч.л. сахарной пудры,

√ – специи.





Приготовление :

√ – Смешай уксус с сахарной пудрой и специями.

√ – Добавь масло и еще раз перемешай заправку до однородности.

Приятного аппетита!

18. Винная заправка для салатов...



Ингредиенты:



В зависимости от того, какое вино ты выберешь, заправка каждый раз получается другой.



● – 10 ст.л. вина,

● – 10 ст.л. оливкового масла,

● – 1 ч.л. итальянских трав,

● – специи,

● – 50 г феты.





Приготовление :

√ – Разомни фету вилкой и смешай с оливковым маслом до кремообразной консистенции.

√ – Добавь специи и травы, и постепенно вливай вино, продолжая помешивать.

Приятного аппетита!

19. Заправка с икрой мойвы...



Ингредиенты:



Отличный рецепт заправки для рыбных салатов или салатов из крабовых палочек.



● – 50 г майонеза,

● – 50 г йогурта,

● – 0,5 лимона,

● – 2 веточки зелени,

● – 100 г икры мойвы,

● – 1 зубчик чеснока.





Приготовление :

√ – Измельчи чеснок, зелень и немного цедры.

√ – Смешай майонез, сметану и лимонный сок.

√ – Соедини обе массы, добавь икру мойвы и снова все перемешай.

Приятного аппетита!

20. Заправка с йогуртом...



Ингредиенты:



Йогурт – беспроигрышная основа для салатной заправки, в которую можно добавить что угодно.



● – 150 мл йогурта,

● – 4 веточки зелени,

● – 0,5 перца чили,

● – 20 г болгарского перца,

● – 2 зубчика чеснока,

● – щепотка цедры,

● – специи,

● – 1 ч.л. лимонного сока.





Приготовление :

√ –Очень мелко наруби зелень, чили, болгарский перец и чеснок, смешай с цедрой и приправь. √ – Смешай всю эту массу с густым йогуртом и сбрызни лимонным соком.

Приятного аппетита!