Всегда можно просто сбрызнуть салат растительным маслом, но это слишком банально и неинтересно. Куда лучше – приготовить специальную салатную заправку. В этой подборке мы собрали 20 отличных рецептов на любой вкус. Кстати, все очень простые и доступные!...
1. Заправка «Цезарь»
Ингредиенты...
Есть очень много вариаций этой заправки разной степени сложности, но мы рассмотрим более классическую.
● – 1 яйцо,
● – 0,5 ч.л. горчицы,
● – 1 ч.л. лимонного сока,
● – 20 мл оливкового масла,
● – 40 мл растительного масла,
● – 4 анчоуса,
● – 0,5 ч.л. вустерширского соуса,
● – соль,
● – черный перец.
Приготовление :
√ – Отвари яйцо 2-3 минуты в кипящей воде, быстро охлади и разбей в миску.
√ – Добавь лимонный сок и горчицу, и взбей блендером.
√ – Влей смесь масел и продолжай взбивать до загустения.
√ – Мелко нарежь анчоусы и добавь их в заправку с вустерширским соусом и специями, и снова все взбей.
Приятного аппетита!
2. Горчичная заправка...
Ингредиенты:
Советуем использовать дижонскую горчицу, потому что у нее более интересный и пикантный вкус.
● – 6 ст.л. оливкового масла
● – по 1 ст.л. лимонного сока и винного уксуса
● – по 1 ч.л. дижонской горчицы и меда
● – специи.
Приготовление :
√ – Отправь все ингредиенты в банку и перемешай.
√ – Плотно закрути и хорошенько потряси заправку до однородности.
Приятного аппетита!
3. Заправка «1000 островов»...
Ингредиенты:
Популярный американский соус, который используют в том числе и как заправку для салатов.
● – 1 стакан майонеза,
● – 0,25 стакана кетчупа,
● – 2 ст.л. винного уксуса,
● – 0,5 фиолетовой луковицы,
● – 0,5 болгарского перца,
● – специи,
● – зелень.
Приготовление :
√ – Очень мелко нарежь фиолетовый лук, болгарский перец и зелень.
√ – Смешай все ингредиенты до однородности и приправь заправку по вкусу.
Приятного аппетита!
4. Домашний майонез для салатов...
Ингредиенты:
Это облегченная версия майонеза, которая подходит даже для овощных салатов.
● – 100 мл молока,
● – 200 мл растительного масла,
● – 1 ч.л. горчицы,
● – 1 ч.л. сахара,
● – 1 ч.л. соли,
● – 1 ч.л. лимонного сока.
Приготовление :
√ – Смешай все ингредиенты и несколько минут взбивай погружным блендером до желаемой густоты.
√ – Если хочешь сделать майонез еще гуще – добавь немного больше масла и еще ложку лимонного сока.
Приятного аппетита!
5. Соус песто для салатов...
Ингредиенты:
Вариаций соуса песто очень много, и в этот раз предлагаем тебе базиликовый с грецкими орехами.
● –60 мл оливкового масла,
● –50 г базилика,
● –40 г пармезана,
● –50 г жареных грецких орехов,
● –2 зубчика чеснока,
● –1 щепотка соли,
● –1 ст.л. лимонного сока.
Приготовление :
√ – Наруби грецкие орехи, натри пармезан на терке и измельчи чеснок с базиликом.
√ – Отправь все ингредиенты в блендер и взбей песто до однородности.
Приятного аппетита!
6. Сырная заправка...
Ингредиенты:
Хорошая альтернатива майонезу и прекрасное дополнение для овощных салатов.
● – 0,5 лимона,
● – 100 мл йогурта,
● – 30 г твердого сыра,
● – 1 зубчик чеснока,
● – специи.
Приготовление :
√ – Сними с лимона цедру и выдави сок.
√ – Мелко наруби чеснок, натри сыр на мелкой терке и смешай все ингредиенты для заправки.
Приятного аппетита!
7. Чесночная заправка...
Ингредиенты:
Если ты любишь аромат и пикантный привкус чеснока – этот рецепт заправки специально для тебя.
● – 4 зубчика чеснока,
● – 2 ст.л. оливкового масла,
● – 3 ст.л. воды, специи.
Приготовление :
√ – Прогрей оливковое масло до кипения и дай остыть.
√ – Добавь давленый чеснок и специи, тщательно разотри массу и в конце влей воду и перемешай.
Приятного аппетита!
8. Лимонная заправка...
Ингредиенты:
Всего два ингредиента – и уже настолько вкусно. Особенно для салатов из зелени!
● – 1 лимон,
● – 20 мл оливкового масла.
Приготовление :
√ – Выдави из лимона сок, смешай с маслом и вылей в баночку с крышкой.
√ – Плотно закрути и хорошенько потряси до однородности и загустения.
Приятного аппетита!
9. Апельсиновая заправка...
Ингредиенты:
Заправка из апельсинов чуть более оригинальная и не такая кислая, как лимонная.
● – 0,5 стакана апельсинового сока,
● – 0,25 стакана яблочного уксуса,
● – 1 ч.л. апельсиновой цедры,
● – 2 ч.л. орегано,
● – 1 ч.л. дижонской горчицы,
● – 1 ст.л. оливкового масла,
● – специи.
Приготовление :
√ – Мелко нарежь орегано, если используешь свежие листья.
√ – Отправь все ингредиенты в банку, закрути и взболтай до однородности и загустения.
Приятного аппетита!
10. Ягодная заправка для салатов...
Ингредиенты:
Очень необычная кисло-сладкая заправка для твоих кулинарных экспериментов.
● – 3 ст.л. малины,
● – 0,5 ч.л. меда,
● – 1 ст.л. бальзамического уксуса,
● – 2 ст.л. оливкового масла.
Приготовление :
√ – Разомни малину вилкой или перетри через сито по желанию.
√ – Смешай все ингредиенты до растворения меда и однородности.
Приятного аппетита!
11. Заправка с гранатовым соком...
Ингредиенты:
Такая заправка идеально подходит для теплых салатов с мясом или печенью.
● – 100 мл гранатового сока,
● – 100 мл красного вина,
● – 1 ч.л. крахмала,
● – 1 ч.л. сахара,
● – 0,5 ч.л. базилика,
● – 0,5 ч.л. соли,
● – 2 щепотки черного перца.
Приготовление :
√ – Смешай сок и половину вина, добавь сахар и все специи, и доведи до кипения.
√ – Раствори крахмал в оставшемся вине, влей в соус, помешивая, и провари еще полминуты.
Приятного аппетита!
12. Медово-горчичная заправка...
Ингредиенты:
Классика, перед которой невозможно устоять!
● – 2 ч.л. меда,
● – 2 ч.л. дижонской горчицы,
● – 1 ч.л. острой горчицы,
● – 2,5 ст.л. лимонного сока,
● – 7 ст.л. оливкового масла,
● – специи.
Приготовление :
√ – Отправь все ингредиенты в банку, закрути и встряхни до однородности.
√ – Следи, чтобы мед полностью растворился.
Приятного аппетита!
13. Кисло-сладкая заправка для салатов...
Ингредиенты:
Чудесно подходит для любых салатов в азиатском стиле.
● – 2 ст.л. оливкового масла,
● – 1 ст.л. бальзамического уксуса,
● – 1 ч.л. меда,
● – 1 ч.л. дижонской горчицы,
● – 1 ст.л. соевого соуса,
● – специи.
Приготовление :
√ – Смешай все ингредиенты в одной банке и закрой ее крышкой.
√ – Встряхивай заправку, пока она не перемешается до однородности.
Приятного аппетита!
14. Томатная заправка...
Ингредиенты:
Хороший выбор для теплых овощных или мясных салатов.
● – 2 луковицы,
● – 50 мл воды,
● – 2 помидора,
● – специи,
● – 2 ст.л. растительного масла.
Приготовление :
√ – Мелко нарежь лук и обжарь на масле до мягкости.
√ – Очисти помидоры, натри на терке и отправь к луку.
√ – Приправь заправку, влей воду и протуши все 15 минут на слабом огне.
Приятного аппетита!
15. Кунжутная заправка...
Ингредиенты:
Густой пикантный соус в лучших традициях японской кухни.
● – 2 ст.л. кунжута,
● – 3 ст.л. растительного масла,
● – 1 ст.л. тертого имбиря,
● – 2 зубчика чеснока,
● – 2 ст.л. соевого соуса.
Приготовление :
√ – Обжарь кунжут до румяности и измельчи в блендере.
√ – Добавь тертый имбирь, давленый чеснок и остальные ингредиенты, и измельчи снова до однородности.
Приятного аппетита!
16. Соевая заправка для салатов...
Ингредиенты:
Соевый соус может быть и самостоятельной заправкой. Но и его можно немного разнообразить!
● – 1 ст.л. рисового уксуса,
● – 2 ст.л. соевого соуса,
● – 2 ч.л. растительного масла,
● – 1 щепотка острого красного перца.
Приготовление :
√ – Отправь все ингредиенты в небольшую банку, плотно ее закрути и встряхни.
√ – Продолжай встряхивать до однородности заправки.
Приятного аппетита!
17. Заправка на основе уксуса...
Ингредиенты:
Выбирай яблочный или винный уксус по вкусу.
● – 0,25 стакана уксуса,
√ – 2 ст.л. оливкового масла,
√ – 0,5 ч.л. сахарной пудры,
√ – специи.
Приготовление :
√ – Смешай уксус с сахарной пудрой и специями.
√ – Добавь масло и еще раз перемешай заправку до однородности.
Приятного аппетита!
18. Винная заправка для салатов...
Ингредиенты:
В зависимости от того, какое вино ты выберешь, заправка каждый раз получается другой.
● – 10 ст.л. вина,
● – 10 ст.л. оливкового масла,
● – 1 ч.л. итальянских трав,
● – специи,
● – 50 г феты.
Приготовление :
√ – Разомни фету вилкой и смешай с оливковым маслом до кремообразной консистенции.
√ – Добавь специи и травы, и постепенно вливай вино, продолжая помешивать.
Приятного аппетита!
19. Заправка с икрой мойвы...
Ингредиенты:
Отличный рецепт заправки для рыбных салатов или салатов из крабовых палочек.
● – 50 г майонеза,
● – 50 г йогурта,
● – 0,5 лимона,
● – 2 веточки зелени,
● – 100 г икры мойвы,
● – 1 зубчик чеснока.
Приготовление :
√ – Измельчи чеснок, зелень и немного цедры.
√ – Смешай майонез, сметану и лимонный сок.
√ – Соедини обе массы, добавь икру мойвы и снова все перемешай.
Приятного аппетита!
20. Заправка с йогуртом...
Ингредиенты:
Йогурт – беспроигрышная основа для салатной заправки, в которую можно добавить что угодно.
● – 150 мл йогурта,
● – 4 веточки зелени,
● – 0,5 перца чили,
● – 20 г болгарского перца,
● – 2 зубчика чеснока,
● – щепотка цедры,
● – специи,
● – 1 ч.л. лимонного сока.
Приготовление :
√ –Очень мелко наруби зелень, чили, болгарский перец и чеснок, смешай с цедрой и приправь. √ – Смешай всю эту массу с густым йогуртом и сбрызни лимонным соком.
Приятного аппетита!
Как здорово в пространстве Интернета -
Сказать Вам пару добрых, тёплых слов!
Пусть в жизни Вашей будет мир и лето,
Гармония и вечная любовь!
Бегала по всему Интернету,
оформляла и украшала я- Эмилия...
Emiliaa