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Прочитай, удивись, приготовь! Винегрет на сковороде...
Винегрет, в котором овощи не варятся в воде, а тушатся в кастрюле. Он получается ещё вкуснее и полезнее, так как витамины сохраняются в овощах в максимальном количестве. А готовится винегрет намного быстрее и проще. Теперь я готовлю винегрет только так.
ИНГРЕДИЕНТЫ :
● – Свёкла — 200 граммов
● – Лук репчатый — 100 граммов (одна крупная луковица)
● – Морковь среднего размера – 100 граммов
● – Горошек консервированный – 1 небольшая баночка
● – Картофель – 200 граммов
● – Маринованные огурцы — 150 граммов (один огурец среднего размера)
● – Масло растительное для жарки — три столовых ложки
● – Зеленый лук – два или три перышка
● – Вода питьевая – 50 мл
Для заправки:
● – Растительное масло (ароматное) – Три столовх ложки
● – Соль, перец по вкусу
● – Горчица французская (зернистая) — две столовых ложки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ :
√ – Сначала нужно очистить свеклу, картофель и морковку. Нарезать овощи в отдельную посуду мелким кубиком, как обычно режут на винегрет.
√ – Поставить сковороду на огонь и налить в неё растительное масло для обжарки (3 столовых ложки). Выложить свеклу в сковороду. Тщательно перемешать свеклу, чтобы все кусочки были покрыты маслом.
√ – Далее выложить морковку. Разравнять её, но не перемешивать. После морковки выложить нарезанный картофель. Также разравнять, но не перемешивать.
√ – После этого влить воду, накрыть сковороду крышкой и подождать, пока вода закипит. Огонь при этом сделать сильный. Когда вода закипит, а на крышке появится конденсат, жарим 4 минуты. После этого снять сковороду с огня и дать овощам остыть, не снимая крышку со сковороды.
√ – Тем временем очистить репчатый лук и нарзать его на кубики. Маринованные огурцы нарезать кубиком. Открыть консервированный горошек и слить с него маринад через ситечко. Зеленый лук мелко порубить. По желанию можно добавить квашеную капусту. Я её не обавляю.
√ – Остывшие овощи хорошо перемешать. Приготовить глубокую миску и отправить овощи со сковороды в миску. Затем отправить в миску остальные подготовленные ингредиенты.
√ – Винегрет посолить и поперчить по вкусу. Добавить три столовых ложки ароматного растительного масла. Добавить две столовых ложки зернистой горчицы. Всё тщательно перемешать. После этого винегрет готов к подаче на стол.
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