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Прочитай, удивись, приготовь! Винегрет на сковороде...

Среда, 27 Декабря 2023 г. 13:35 + в цитатник
Винегрет на сковороде. Привычное по - необычному...


Винегрет, в котором овощи не варятся в воде, а тушатся в кастрюле. Он получается ещё вкуснее и полезнее, так как витамины сохраняются в овощах в максимальном количестве. А готовится винегрет намного быстрее и проще. Теперь я готовлю винегрет только так.


ИНГРЕДИЕНТЫ :

● – Свёкла — 200 граммов
● – Лук репчатый — 100 граммов (одна крупная луковица)
● – Морковь среднего размера – 100 граммов
● – Горошек консервированный – 1 небольшая баночка
● – Картофель – 200 граммов
● – Маринованные огурцы — 150 граммов (один огурец среднего размера)
● – Масло растительное для жарки — три столовых ложки
● – Зеленый лук – два или три перышка
● – Вода питьевая – 50 мл

Для заправки:

● – Растительное масло (ароматное) – Три столовх ложки
● – Соль, перец по вкусу
● – Горчица французская (зернистая) — две столовых ложки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

√ – Сначала нужно очистить свеклу, картофель и морковку. Нарезать овощи в отдельную посуду мелким кубиком, как обычно режут на винегрет.

√ – Поставить сковороду на огонь и налить в неё растительное масло для обжарки (3 столовых ложки). Выложить свеклу в сковороду. Тщательно перемешать свеклу, чтобы все кусочки были покрыты маслом.

√ – Далее выложить морковку. Разравнять её, но не перемешивать. После морковки выложить нарезанный картофель. Также разравнять, но не перемешивать.

√ – После этого влить воду, накрыть сковороду крышкой и подождать, пока вода закипит. Огонь при этом сделать сильный. Когда вода закипит, а на крышке появится конденсат, жарим 4 минуты. После этого снять сковороду с огня и дать овощам остыть, не снимая крышку со сковороды.

√ – Тем временем очистить репчатый лук и нарзать его на кубики. Маринованные огурцы нарезать кубиком. Открыть консервированный горошек и слить с него маринад через ситечко. Зеленый лук мелко порубить. По желанию можно добавить квашеную капусту. Я её не обавляю.

√ – Остывшие овощи хорошо перемешать. Приготовить глубокую миску и отправить овощи со сковороды в миску. Затем отправить в миску остальные подготовленные ингредиенты.

√ – Винегрет посолить и поперчить по вкусу. Добавить три столовых ложки ароматного растительного масла. Добавить две столовых ложки зернистой горчицы. Всё тщательно перемешать. После этого винегрет готов к подаче на стол.


Как здорово в пространстве Интернета -
Сказать Вам пару добрых, тёплых слов!
Пусть в жизни Вашей будет мир и лето,
Гармония и вечная любовь!

Бегала по всему Интернету,
оформляла и украшала я- Эмилия...
Emiliaa
Рубрики:  Мир вокруг кухни...
Метки:  

Процитировано 5 раз
Понравилось: 9 пользователям
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Emiliaa   обратиться по имени Среда, 27 Декабря 2023 г. 13:36 (ссылка)
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Среда, 27 Декабря 2023 г. 13:37ссылка
Emiliaa
Винегрет особенно популярен зимой и осенью, когда не хватает вкусных свежих овощей. Во многих семьях есть фирменный способ приготовления этого салата. Одни добавляют зелёный горошек, другие — квашеную капусту и солёные огурцы, третьи не представляют классический винегрет без ароматного укропа и терпкого репчатого лука. Не будем спорить, какой рецепт винегрета правильный. Лучше расскажем, как сделать этот любимый многими салат действительно вкусным.
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Среда, 27 Декабря 2023 г. 13:37ссылка
Emiliaa
База классического домашнего винегрета — это отварные или запечённые овощи: картофель, свёкла и морковь. Обычно салат солят и заправляют ароматным подсолнечным маслом. Другие специи не нужны. Если запах масла кажется слишком резким, можно взять более нежное оливковое масло или рафинированное подсолнечное.
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Среда, 27 Декабря 2023 г. 13:38ссылка
Emiliaa
Какие ещё ингредиенты можно добавить в винегрет
Чтобы сделать вкус винегрета ярче, в него можно положить:

репчатый или зелёный лук;
квашеную капусту;
солёные огурцы;
кислые яблоки;
укроп;
свежий или консервированный зелёный горошек;
отварную фасоль;
филе слабосолёной сельди.
По сути, винегрет — это салат-конструктор. Можно каждый раз немного изменять рецепт и получать новый результат. Например, винегрет с фасолью будет очень сытным и вполне заменит полноценный ужин. А винегрет с сельдью выйдет настолько пикантным, что подойдёт для праздничного стола.
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Среда, 27 Декабря 2023 г. 13:39ссылка
Emiliaa
Приготовьте овощи
Овощи для винегрета можно отварить или запечь. Если вы выбрали первый вариант, то картофель и морковь можно положить в одну кастрюлю, а свёклу лучше варить отдельно, чтобы она не окрасила остальные овощи. Точное время варки зависит от размера овощей. Свёкла варится час-полтора, картофелю и моркови достаточно 30 минут. Готовность можно проверить, проткнув овощи небольшим ножом.

Если решили запечь овощи, заверните их фольгу и готовьте в духовке при температуре 180 градусов. Картофель и морковь будут печься час или чуть меньше, свёкла — примерно полтора часа. Затем овощи нужно полностью остудить и очистить от кожуры.

Уберите луковую горчинку
Чтобы вкус лука не был слишком резким и не перетягивал на себя всё внимание, нарежьте его, а затем бланшируйте. Для этого залейте лук кипятком на одну минуту и промойте под холодной водой. Лук будет хрустящим, но нежным и менее терпким.

Второй способ — вместо обычного репчатого лука взять красный салатный или зелёный лук. Так винегрет будет более свежим.

Аккуратно нарежьте все ингредиенты для винегрета
В одних семьях принято резать овощи для винегрета крупными кубиками, в других — шинковать помельче. Подойдёт любой способ. Старайтесь, чтобы все кусочки были одного размера. Так салат выглядит аккуратнее и аппетитнее.

Заправьте салат непосредственно перед едой
Базу для винегрета — картофель, морковь и свёклу — можно сварить, нарезать и хранить в холодильнике несколько дней. Продукты с более ярким вкусом — квашеную капусту, огурцы, лук, селёдку — лучше класть в салат непосредственно перед подачей. Соль и растительное масло тоже лучше добавлять перед едой. Так овощи не дадут сок раньше времени и не испортятся.
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vit4109   обратиться по имени Среда, 27 Декабря 2023 г. 14:32 (ссылка)
Интересно!
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Среда, 27 Декабря 2023 г. 20:10ссылка
Emiliaa
Добрый вечер, Виталий! Так и я о том же :-)
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Mjja   обратиться по имени Четверг, 28 Декабря 2023 г. 10:55 (ссылка)
БлагоДарю.
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Четверг, 28 Декабря 2023 г. 12:56ссылка
Emiliaa
Я тоже тебя благодарю!
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