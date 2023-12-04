



















➤ Сливочное масло 100 г

➤ Мёд 40 г

➤ Сахар 150 г

➤ Кефир 200 мл

➤ Сода 1 ч. ложка

➤ Мука 450 г

➤ Корица молотая 1 ч. ложка

➤ Соль 1 щепотка

➤ Можно добавить : Сахарную пудру по вкусу





1. Разогрейте духовку до 200 °C. Противень застелите бумагой для выпечки.



2. Растопите сливочное масло. Вмешайте в него мёд и немного остудите. Добавьте сахар и взбейте венчиком.



3. В кефир всыпьте соду. Влейте в него масляную смесь.



4. Соедините муку, корицу и соль. Введите жидкие ингредиенты и перемешайте. Должно получиться очень густое липкое тесто.



5. Смочите руки водой и сформируйте из теста шарики. Выложите их на противень. Выпекайте 15–20 минут до золотистого цвета.



Остывшее печенье по желанию посыпьте сахарной пудрой.









Приготовьте ароматное и мягкое печенье по простому рецепту. Выпечка с корицей получается очень вкусной и рассыпчатой. Печенье можно вырезать фигурным ножом или с помощью специальных вырубок для печенья. Это отличный бюджетный рецепт для семейного чаепития. Понадобится лишь немного свободного времени и самые простые и доступные ингредиенты.



➤ Кефир 180 мл

➤ Яйцо куриное 2 шт

➤ Растительное масло 100 мл

➤ Мука 400 г

➤ Разрыхлитель 10 г

➤ Ванилин 2 г

➤ Соль 2 г

➤ Молотая корица 10 г

➤ Сахар для теста 60 г

➤ Сахар для посыпки 75 г







1. В глубокой посуде соедините 2 куриных яйца, 60 г сахара, ванилин и щепотку соли. Взбейте ингредиенты венчиком до получения однородной массы. Слишком долго взбивать ингредиенты не нужно, достаточно того, чтобы сахар полностью растворился.



2. В глубокой посуде смешайте теплый кефир, рафинированное растительное масло и взбитые с сахаром яйца. Перемешайте смесь венчиком до однородной консистенции.



3. В отдельной посуде перемешайте просеянную пшеничную муку и разрыхлитель.



4. В несколько этапов введите в тесто пшеничную муку, смешанную с разрыхлителем, каждый раз перемешивая тесто до однородной консистенции.



5. Переложите тесто на припыленную пшеничной мукой рабочую поверхность или силиконовый коврик для выпечки. Замесите мягкое эластичное тесто. В результате оно не должно прилипать к рукам. Старайтесь не забивать тесто мукой, чтобы печенье получилось нежным и рассыпчатым.



6. На силиконовом коврике или припыленной мукой рабочей поверхности раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм. В отдельной посуде смешайте 75 г сахара и 10 г молотой корицы. Посыпьте раскатанный пласт теста получившейся сахарной смесью. С помощью фигурного или обычного ножа разрежьте тесто на квадраты или ромбики.



7. Переложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут. Когда печенье подрумянится, аккуратно достаньте его из духовки и остудите.



Готовое печенье подавайте с чаем, кофе или молоком. Чтобы печенье не черствело, его можно хранить в контейнере с герметичной крышкой.







Попробуйте приготовить вкусный заливной пирог с мясной начинкой. По вкусу он напоминает беляши или котлету в тесте. Готовить такой пирог достаточно быстро и просто. Для этого не понадобится много свободного времени и особых кулинарных навыков. Выпечка получится идеальной даже у начинающей хозяюшки. Для начинки я рекомендую использовать фарш домашнего приготовления из натурального мяса. Подойдет свинина, говядина или ассорти. По желанию в начинку можно добавить мелко порезанные шампиньоны, тертый твердый сыр или свежую зелень. Выпечка по этому рецепту получается очень вкусной и нежной, хорошо поднимается в духовке. Начинка остается сочной и ароматной. Приготовьте этот пирог для своих родных, и вам захочется повторять рецепт снова и снова.





➤ Кефир 400 мл

➤ Яйцо куриное 3 шт

➤ Мука 300 г

➤ Растительное масло 3 ст.л

➤ Соль 1 ч.л

➤ Сахар 1 ч.л

➤ Сода 1/2 ч.л

➤ Мясной фарш 400 г

➤ Лук репчатый 1 шт

➤ Соль для начинки - по вкусу

➤ Смесь итальянских трав 1/4 ч.л

➤ Черный молотый перец 1/4 ч.л







1. Мясо помойте, обсушите от лишней влаги бумажными салфетками. Зачистите мясо от жира и пленочек, порежьте на кусочки среднего размера. Пропустите кусочки свинины через мясорубку с мелкой решеткой. Репчатый лук очистите от шелухи, порежьте мелким кубиком, добавьте к фаршу. В полученную смесь добавьте соль и специи по вкусу, перемешайте ингредиенты. Выложите фарш с репчатым луком на сковороду с разогретым растительным маслом. Обжарьте ингредиенты до готовности, периодически помешивая фарш лопаткой и разбивая его на мелкие комочки.



2. Приготовьте тесто. В глубокой посуде соедините теплый кефир и пищевую соду. Тщательно перемешайте ингредиенты венчиком, чтобы сода начала взаимодействовать с кефиром, образуя пышную пену.



В полученную смесь вбейте 3 куриных яйца, добавьте рафинированное растительное масло. Тщательно перемешайте тесто венчиком.



3. Добавьте в тесто соль и сахарный песок. В несколько приемов введите в смесь просеянную пшеничную муку, каждый раз перемешивая тесто венчиком до однородной консистенции. В итоге тесто должно получиться достаточно густым и стекать с лопатки широкой лентой.



4. Жаропрочную форму для запекания застелите пергаментом. Чтобы пирог лучше выходил из формы, бортики можно смазать растительным маслом. Вылейте в подготовленную форму половину теста, разровняйте его силиконовой лопаткой.



5. Сверху равномерно распределите начинку из фарша, остывшую до комнатной температуры.



6. Поверх начинки распределите вторую половину теста. Свежий помидор помойте, порежьте тонкими дольками. Украсьте пирог дольками свежего помидора.



7. Отправьте пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. Готовность выпечки проверьте деревянной шпажкой. Если она выходит из теста сухой, пирог готов.



Остудите выпечку на решетке до комнатной температуры. Затем аккуратно разрежьте пирог на порционные кусочки и подавайте в теплом или охлажденном виде.











Летом, в сезон свежих фруктов и ягод обязательно попробуйте приготовить вкусный домашний пирог из кефира и манки. Рецепт простой и быстрый. Выпечка получается очень нежной, вкусной и в меру влажной. Спелые абрикосы придают пирогу особый аромат и кисло-сладкую нотку. По желанию готовую выпечку можно украсить сахарной пудрой. Абрикосы можно заменить сливами, персиками, очищенной от косточек вишней или черешней.



➤ Манная крупа 180 г

➤ Яйцо куриное 2 шт

➤ Мука 70 г

➤ Кефир 230 г

➤ Сахар 70 г

➤ Сливочное масло 50 г

➤ Разрыхлитель 1 ч.л

➤ Соль 2 г

➤ Ванилин 2 г

➤ Абрикос 6 шт







1. В глубокой посуде соедините кефир комнатной температуры и манную крупу. Перемешайте ингредиенты, оставьте смесь на 20 минут при комнатной температуре, чтобы манка набухла.



2. В глубокой посуде смешайте куриные яйца, щепотку соли и сахарный песок. Взбейте ингредиенты на максимальной скорости миксера в течение 7-10 минут до получения пышной и светлой массы



3. Во взбитую яичную смесь добавьте набухшую в кефире манку. Перемешайте ингредиенты на минимальной скорости миксера до однородной консистенции.



4. Сливочное масло растопите на плите или в микроволновой печи. Остудите сливочное масло до комнатной температуры, добавьте в тесто и перемешайте.



5. Введите в тесто просеянную пшеничную муку, смешанную с солью, ванилином и разрыхлителем. Тщательно перемешайте тесто на минимальной скорости миксера, добиваясь однородной консистенции. Готовое тесто должно получиться достаточно густым и стекать с силиконовой лопатки широкой лентой.



6. Перелейте готовое тесто в жаропрочную форму для запекания диаметром 20-22 см. Если вы используете стеклянную, металлическую или керамическую форму для запекания, предварительно смажьте ее сливочным маслом и застелите пергаментом. Абрикосы помойте, разделите напополам, удалите косточки. Выложите половинки фруктов поверх теста кожицей вниз.



7. Отправьте пирог в разогретую до 165 градусов духовку на 45 минут. Готовность выпечки проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой. Если она выходит из теста сухой, пирог готов. Остудите пирог с абрикосами на решетке до комнатной температуры, затем разрежьте на порционные кусочки и подавайте с чаем или кофе.















Красивое печенье с маковой начинкой и сладкой лимонной глазурью.







➤ Мука 480 г + для посыпки

➤ Сахар 200 г

➤ Разрыхлитель 1 ч. ложка

➤ Соль 1 щепотка

➤ Сливочное масло 220 г

➤ Кефир 200 мл

➤ Мак кондитерский 60 г

➤ Сахарная пудра 120 г

➤ Свежевыжатый сок лимона 45 мл







1. Разогрейте духовку до 180 °C. Противень застелите бумагой для выпечки.



2. Смешайте муку со 100 г сахара, разрыхлителем и солью. Добавьте 180 г мягкого сливочного масла и разотрите руками в крошку. Влейте кефир и замесите мягкое тесто.



3. Растопите оставшиеся 40 г сливочного масла. Соедините мак и 100 г сахара.



4. Присыпьте стол мукой и раскатайте тесто в тонкий пласт. Смажьте сливочным маслом и равномерно посыпьте маком с сахаром. Сверните в рулет.



5. Нарежьте рулет на заготовки толщиной около 1 см. Выложите на противень и выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета.



6. Для глазури соедините сахарную пудру и лимонный сок. Полейте остывшее печенье.

















➤ Твёрдый сыр 150 г

➤ Базилик свежий 1 пучок

➤ Кефир 200 мл

➤ Сода ½ ч. ложки

➤ Сахар ½ ч. ложки

➤ Растительное масло 30 мл

➤ Мука 200 г + для посыпки

➤ Соль ½ ч. ложки







1. Натрите сыр. Мелко порубите базилик.



2. В кефир вмешайте соду. Добавьте сахар, масло, сыр и базилик. Всыпьте муку и соль.



3. Замесите мягкое, немного липкое тесто. Заверните его в плёнку и уберите в морозилку на 30 минут.



4. Разогрейте духовку до 180 °C. Противень застелите бумагой для выпечки.



5. Присыпьте стол мукой. Раскатайте тесто в пласт толщиной ½ см. Стаканом или формочкой вырежьте печенье.



6. Выложите заготовки на противень. Выпекайте 20–30 минут до слегка золотистого цвета. Точное время зависит от размеров печенья.











Сегодня готовим быстрый и простой пирог. Многие его знают под названием Коврижка. Варенье, кефир, пара яиц, чуть растительного масла и мука. Данный пирог вряд ли подойдет для праздника, но для семейного или дружеского чаепития вполне неплохой вариант.





➤ Кефир 1 стакан

➤ Варенье 1 стакан

➤ Мука 2.5 стакан

➤ Сахар 0.5 стакан

➤ Растительное масло 2 ст.л

➤ Яйцо куриное 2 шт

➤ Сода 1 ч.л

➤ Соль по вкусу







1. Подготовить все необходимое. Варенье можно использовать любое, здесь абрикосовое.



2. Варенье выложить в миску, всыпать пищевую соду. Перемешать. Смесь сразу же вспенится. Чем кислее варенье, тем более бурной будет реакция. Дать постоять 10 минут, всыпать сахар.



3. Разбить яйца.

Беру кефир и любое варенье и готовлю пирог Гость на пороге

4. Добавить кефир комнатной температуры и растительное масло.



5. Смешать. Ввести муку. Замешивать можно вилкой или миксером на малых оборотах. Должно получиться тесто консистенции чуть гуще, чем для выпечки оладий.



6. Форму, здесь диаметр 20 сантиметров, смазать растительным маслом. Выложить тесто, разровнять.



7. Выпекать в духовке при 170 градусах 40-45 минут. При использовании формы большего диаметра, слой теста будет тоньше, и, соответственно, потребуется меньшее время на выпечку. Готовность проверить зубочисткой, если она выходит из центра сухой, пирог Гость на пороге пора доставать из духовки. По желанию посыпать сахарной пудрой. Можно разрезать на два или три коржа и прослоить вареньем или сметанным кремом.









Благодаря кефиру печенье получается мягким, а жарка в растительном масле делает его хрустящим снаружи.





➤ Яйцо 1 штука

➤ Сахар 100 г

➤ Соль ¼ ч. ложки

➤ Кефир 200 мл

➤ Сода ⅓ ч. ложки

➤ Мука 400 г + для посыпки

➤ Растительное масло

➤ 500 мл Можно добавить

➤ Сахарная пудра по вкусу







1. Яйцо с сахаром и солью взбейте венчиком в лёгкую пену. Соедините кефир с содой и влейте к яйцам.



2. Постепенно всыпьте муку, замешивая мягкое тесто. Скатайте в шар, заверните в плёнку и оставьте при комнатной температуре на 20 минут.

Может понадобиться немного меньше или больше муки.



3. Присыпьте стол мукой. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм.



4. Нарежьте на ромбы или прямоугольники. В центре каждого сделайте надрез. Через него выверните края.



5. Разогрейте растительное масло в кастрюле или глубокой сковороде. Порциями обжаривайте хворост по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.



6. Обсушите печенье на бумажном полотенце и остудите.

По желанию посыпьте сахарной пудрой.







Сегодня сделаем простой и вкусный быстрый пирог на кефире. Мякиш получается пышным. Десерт весьма бюджетный, из минимального набора продуктов выйдет большой по объему пирог. Его можно подавать просто так либо использовать как основу для торта, прослаивая кремом.





➤ Яйцо куриное 3 шт

➤ Кефир 200 мл

➤ Растительное масло 100 мл

➤ Сахар 150 г

➤ Разрыхлитель 1 ч.л

➤ Мука 2 стакан







1. Подготовить все необходимое. Кефир выбирать с более высоким процентом жирности.



2. В миску разбить яйца. Взболтать миксером. После появления пены начать подсыпать сахар в 3 приема.



3. Продолжать до увеличения в объеме и посветления. Крупинки сахара должны полностью раствориться. Влить растительное масло.



4. И кефир.



5. Смешать на малых оборотах, ввести муку, просеивая через сито для насыщения кислородом. Всыпать разрыхлитель.



6. Замесить тесто, которое будет стекать с венчика лентой.



7. Форму, здесь размер 20х20 см, выстелить пергаментом. Вылить тесто, разровнять.



8. Выпекать в духовке на 160 градусах 20-25 минут. Корж должен пружинить при нажатии.



9. Быстрый пирог на кефире готов. Его можно просто есть с чаем или использовать в качестве основы для торта.









Предлагаем самый простой и быстрый рецепт медовика. Тесто готовится на кефирной основе с добавлением меда, яиц и сахара. Все ингредиенты смешиваются между собой и мукой, после запекаются в духовке. Медовик во время выпечки увеличивается в объеме и приобретает красивый золотистый цвет за счет меда. Он получается мягким, пористым и пышным, имеет легкий вкус и аромат меда. С этим рецептом справится даже новичок в кулинарии.





➤ Кефир 100 мл

➤ Мед 140 г

➤ Сахар 100 г

➤ Мука 180 г

➤ Яйцо куриное 2 шт

➤ Сода 1 ч.л

➤ Сахарная пудра 3 ст.л

➤ Вода 1 ст.л







1. В глубокую емкость вбейте два яйца, всыпьте сахарный песок. Смесь взбейте миксером или электровенчиком до появления пышной пены.



2. Добавьте жидкий мед, еще раз пройдитесь миксером.



3. Влейте кефир комнатной температуры, всыпьте пищевую соду, перемешайте. Через несколько минут, когда сода войдет в реакцию с кефиром, смесь увеличится в объеме и станет пышной.



4. Муку просейте через сито, после добавьте в основной состав в несколько подходов. Тесто взбейте миксером, делая его максимально однородным. Тесто должно получиться достаточно жидким, по консистенции похожим на сгущенное молоко.



5. Прямоугольную форму для запекания (18 см на 26 см) смажьте растительным маслом или застелите пергаментной бумагой. Внутрь вылейте тесто, равномерно распределяя его лопаткой по всей поверхности.

Заготовку поставьте на среднюю полку разогретой духовки, выпекайте пирог 30-35 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверьте деревянной шпажкой.



6. Готовый пирог остудите, полейте сахарной глазурью, нарежьте на порционные кусочки, подайте на стол. Также можно использовать шоколадную глазурь или сахарную пудру для присыпки.













Рецепт простого сахарного печенья на кефире. Тесто на кефире отличается своим свойствомдолгое время оставаться свежим и мягким. Это рецепт быстрого приготовления, тесто замешивается быстро, не требует расстойки. В само тесто сахара добавляется достаточно масло, основная часть сахарного песка используется для присыпки. Печенье формируется в виде небольших ракушек, что смотрится очень интересно и оригинально. Бюджетный вариант быстрого приготовления.





➤ Кефир 120 мл

➤ Растительное масло 50 мл

➤ Яйцо куриное 2 шт

➤ Сахар 30 г

➤ Разрыхлитель 1 ч.л

➤ Мука 270-300 г

➤ Цедра лимона - по вкусу

➤ Сахар для посыпки - по вкусу







1. В глубокую емкость вбейте два яйца, всыпьте сахар и щепотку соли.



2. Яйца с сахаром взбейте венчиком до однородности, влейте кефир комнатной температуры, растительное масло, перемешайте.

Добавьте в жидкий состав цедру лимона, перемешиваем.



3. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем, небольшими порциями добавьте ее в основной состав, параллельно перемешивая.



4. Муки может понадобится больше или меньше, тесто должно получиться эластичным, мягким и податливым.



5. Рабочую поверхность присыпаем мукой, выложите тесто, раскатайте егоскалкой в пласт толщиной около 4-5 мм. С помощью стакана вырежьте на тесте одинаковые кружочки.



6. Каждый кружок с одной стороны обмакните в сахар.



7. Сверните кружочки в два раза, также окуная в сахарный песок с одной стороны.



8. Плотно защепите края изделий, получая ракушки. Сверху также присыпьте их сахаром.



9. Противень застелите пергаментной бумагой, выложите заготовки на расстоянии друг от друга. Загрузите противень в разогретую духовку, выпекайте 20 минут. Ракушки должны слегка подрумянится сверху, при этом оставаться мягкими внутри.



10. Сахарное печенье готово к подаче на стол.











Готовим вкусные слойки с ароматной цитрусовой начинкой. Тесто готовится на кефирной основе, очень просто и быстро. Для начинки используем апельсин, измельченный в пюре вместе с кожицей. Чтобы начинка не вытекала из слоек, применяем крахмал. Во время выпекания слойки хорошо поднимаются, становятся пышными, очень сонными и мягкими внутри, а цитрусовый аромат разносится по всей кухне.







➤ Кефир 120 г

➤ Яйцо куриное 1 шт

➤ Сахар 20 г

➤ Сливочное масло 100 г

➤ Мука 300 г

➤ Разрыхлитель 1 ч.л

➤ Апельсин 1 шт

➤ Крахмал 20 г

➤ Манная крупа 1 ст.л

➤ Сахар для начинки 60 г







1. В кефир комнатной температуры вбейте одно яйцо, всыпьте сахар. Смесь расколотите венчиком до однородности.



2. В отдельной емкости муку смешайте с пекарским разрыхлителем, просейте через сито, добавьте охлажденное сливочное масло. Муку с маслом растирая руками, превратите в мелкую крошку.



3. В сыпучий состав вылейте жидкую массу.



4. Руками замесите густое мягкое тесто, которое не будет липнуть к рукам. Поместите тесто в полиэтиленовый пакет, загрузите в холодильник на 10 минут.



5. В это время приготовьте начинку. Целый апельсин обдайте несколько раз кипятком, после нарежьте небольшими кусочками, не счищая кожицу. Поместите дольки в чашу блендера, перебейте в однородное пюре. Добавьте сахар и крахмал, перемешайте. Если апельсин был сочным и начинка получалась очень жидкой, можно добавить немного манной крупы.



6. Тесто достаньте из холодильника, разделите на две равные части. Поочередно раскатайте их в прямоугольный пласт толщиной 5 мм, сверху нанесите апельсиновую массу, размазывая ее по всему периметру.



7. Тесто с начинкой сверните в плотный рулет. Рулет нарежьте на треугольные куски с помощью фигурного ножа.



8. Противень застелите пергаментной бумагой, уложите заготовки на расстоянии друг от друга. Сверху смажьте их взбитым яичным желтком. Противень поставьте в разогретую духовку, запекайте 20-25 минут при температуре 180 градусов. Слойки увеличатся в размере в два раза, верхушка станет румяной.



9. Слойки остудите, присыпьте сахарной пудрой, подайте на стол к чашке чая.













Простой рецепт вкусного домашнего печенья в виде трубочек с начинкой. Тесто замешивается густое на кефире. Для начинки используем сахарный песок и корицу, которая делает печенье очень ароматным. Трубочки получаются плотными снаружи, но очень мягкими внутри. Печенье собственного приготовления будет вкуснее и намного полезнее магазинного варианта, оно очень понравится, как детям, так и взрослым. Из данного количества продуктов получается 25-30 румяных трубочек.





➤ Кефир 130 г

➤ Яйцо куриное 1 шт

➤ Растительное масло 50 мл

➤ Сахар 60 г

➤ Мука 270-300 г

➤ Разрыхлитель 1 ч.л

➤ Соль 1 щепотка

➤ Сахар для начинки - по вкусу

➤ Молотая корица - по вкусу





1. В глубокую емкость вбейте яйцо, всыпьте сахар и соль, тщательно перемешайте до однородности.



2. Влейте в яичную смесь кефир комнатной температуры и растительное масло, еще раз перемешайте венчиком.



3. Муку просейте, смешайте с пекарским разрыхлителем, добавьте в основной состав небольшими порциями, параллельно вмешивая муку в жидкий состав.



4. Когда вся мука будет добавлена, руками замесите густое, мягкое и эластичное тесто, которое не будет липнуть к ладоням.



5. Тесто разделите на две равные части для удобства в раскатки. Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите тесто, раскатайте его в тонкий пласт с помощью скалки.



Круглой формочкой диаметром 10 см выдавите из теста порционные кружочки.



6. Каждый кружок присыпьте сахаром и молотой корицей.



7. Тесто с начинкой сверните в виде тонкой трубочки. Все подготовленные заготовки выложите на противень на расстоянии друг от друга.



8. Противень загрузите в разогретую духовку, запекайте трубочки 15 минут при температуре 180 градусов.



9. Готовые трубочки переложите на тарелку, присыпьте сахарной пудрой.











Простой рецепт очень вкусного печения на основе кефира и сливочного масла. Из эластичного теста формируется рулет с сахарной начинкой. Рулет прижимается скалкой и нарезается на кусочки. В результате этого после выпечки печенье имеет слоеную текстуру. Оно получается очень нежным, долгое время остается мягким, главное, не пересушить его в духовке.







➤ Яйцо куриное 1 шт

➤ Кефир 80 мл

➤ Мука 1.5 стакан

➤ Сахар 3 ст.л

➤ Разрыхлитель 1 ч.л







1. В глубокую емкость всыпьте муку и 1 ч.л. сахара. Добавьте кусочки охлажденного сливочного масла.



2. Натрите масло на терке, периодически окуная его в муку. Масло перетрите с мукой в мелкую крошку. 2 столовой ложки полученной смеси пересыпьте в другую емкость для начинки. В основной состав добавьте разрыхлитель.



3. В сыпучую смесь влейте кефир, вбейте яичный желток, перемешайте.



4. Замесите мягкое тесто. Переложите его в пакет или оберните пищевой пленкой, уберите в холодильник на 40-60 минут. Также тесто можно сделать заранее и хранить его в холоде до 2 суток.



5. Охлажденное тесто раскатайте в тонкий прямоугольный пласт. Смажьте его поверхность яичным белком, используя кухонную кисть.



6. Для начинки смешайте оставленные масляную крошку с сахарным песком. Полученной смесью присыпьте пласт теста.



7. Сверните тесто с начинкой в плотный рулет. Сверху слегка пройдитесь скалкой.



8. Рулет нарежьте на кусочки шириной 2-3 см. Можно использовать фигурный нож, тогда срез будет волнистым.



9. Заготовки уложить на противень, загрузите в разогретую духовку, выпекайте при температуре 170 градусах 15-20 минут. Важно не передержите тесто в духовке, поскольку за лишнее время, проведенные в духовке, печенье может пересохнуть.



10. Готовые печенья подайте на стол к чашке чая. Присыпьте его сахарной пудрой.











Кексы Зебра — более интересный и оригинальный вариант на замену традиционным кексам. Тесто готовится на кефирной основе очень просто и быстро. Для получения двух цветов, тесто делим на две части, в одну часть добавляем какао-порошок. Кексы запекаются в небольших силиконовых формочках, что очень удобно. Чтобы кекс получился многослойным, тесто выкладывается небольшими порциями, чередуя коричневое и белое тесто. Такие необычные кексы очень нравятся маленьким детям, всегда интересно разломать кекс, чтобы посмотреть на узоры внутри, а они получаются всегда разными.







➤ Мука 250 г

➤ Сливочное масло 100 г

➤ Сахар 150 г

➤ Кефир 200 мл

➤ Яйцо куриное 2 шт

➤ Какао порошок 2 ст.л

➤ Разрыхлитель 2 ч.л







1. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким и эластичным. Масло разомните вилкой, добавьте сахарный песок.



2. Масло тщательно перемешайте с сахаром, максимально соединяя компоненты между собой. Поочередно вбейте яйца, параллельно перемешивая массу.



3. Далее влейте кефир. Кисло молочный продукт обязательно должен быть комнатной температуры, поэтому предварительно достаньте его из холода.



4. Муку просейте через сито, соедините ее с пекарским разрыхлителем. Небольшими порциями муку добавьте в основной состав.



5. Замесите однородное тесто. По консистенции масса должна напоминать густую сметану. Чтобы не было комочков, тесто взбейте миксером или блендером.



6. Ровно половину теста перелейте в отдельную емкость, добавьте какао-порошок, тщательно перемешайте, чтобы смесь стала светло-коричневого цвета. Если из-за какао-порошка тесто стало очень густым, можно добавить 1 ст.л. кефира.



7. Подготовьте силиконовые формочки одинакового размера. Смазывать их маслом не нужно, от силиконовых формочек выпечка извлекается очень легко. На дно каждой формочки вылейте 1 ч.л. теста белого цвета, сверху вылейте такое же количество теста темного цвета. Поочередно формируйте слои двух цветов примерно до половины формочки, поскольку кексы при выпечке увеличатся в 2 раза.



8. Духовку заранее прогрейте до 180 градусов, внутрь поставьте формочки с заготовкой. Кексы выпекайте следующие 25 минут до готовности. Духовку во время выпекания лучше не открывать, чтобы кексы не опустились.

Готовые кексы достаньте из формочек, остудите, подайте на стол.











Предлагаем простой рецепт быстрого печенья к чаю. Для приготовления теста в качестве жидкой основы используем кефир любой жирности. Все компоненты просто смешиваются между собой, получается мягкое и эластичное тесто, которое делится на маленькие квадраты, присыпается сахаром. Такое аппетитное сахарное мини-печенье очень понравится детям. Выпечка на кефире долгое время не черствеет, остается мягкой.







➤ Кефир 100 мл

➤ Мука 280 г

➤ Сахар 1 ст.л

➤ Яйцо куриное 1 шт

➤ Пекарский порошок 1 ч.л

➤ Растительное масло 50 мл







1. Подготовьте ингредиенты для печенья.



2. В глубокую емкость вбейте яйцо, всыпьте 2 ст.л. сахарного песка, тщательно перемешайте венчиком, максимально растворяя курицы сахара.



3. Влейте необходимое количество растительного масла, расколотите вилкой.



4. Влейте кефир комнатной температуры, перемешайте.



5. Муку просейте через сито, это насытит ее кислородом. В этот же момент смешайте ее с пекарским разрыхлителем. Небольшими порциями муку добавляйте в основную массу, параллельно перемешивая.



6. Замесите руками густое мягкое тесто.



7. Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите тесто, сверху его также присыпьте мукой. Тесто раскатайте в пласт толщиной 5-10 мм. Сверху притрусите сахаром, слегка пройдитесь скалкой, чтобы крупицы пристали к тесту.



8. Специальным ножом для теста нарежьте пласт на мелкие квадраты или прямоугольники.



9. Переложите их на противень или силиконовый коврик на расстоянии друг от друга. Духовку прогрейте до 180 градусов, внутрь поместите противень с заготовками.



10. Печенье запекайте 12-13 минут. Оно должно подняться и слегка подрумяниться, сильно зажаривать не нужно, иначе печенье станет твердым.



Подайте печенье к чашке горячего чая.











Если вы хотите приготовить какой-нибудь необычный манник на кефире - тот, который вы, безусловно, еще не пробовали, приготовьте манник с вареньем! Благодаря набору ингредиентов манник будет иметь очень оригинальную, тягучую консистенцию, замечательный и аппетитный карамельный вкус. Загляните в свой холодильник… Не застоялась ли случайно баночка варенья? Если нет, открывайте новую и готовьте манник на варенье вместе с нами!





➤ Манная крупа 1 стакан

➤ Мука 1 стакан

➤ Кефир 1 стакан

➤ Варенье 250 г

➤ Сахар 1 стакан

➤ Сода 1 ч.л

➤ Яйцо куриное 2 шт







1. Подготовьте и соберите все ингредиенты по списку, для замешивания теста поместите в миску манку и кефир, перемешайте. В таком виде оставляем миску на 30 минут, дайте время манной крупе вобрать в себя жидкость.



2. Через 30 минут в отдельной емкости, желательно глубокой, взбить яйца с белым сахаром.



3. Взбиваем до получения пышной пены.



4. В получившуюся пенную массу бережно подмешиваем по частям просеянную муку.



5. Далее подмешиваем к тесту варенье (можно взять джем или абрикосовое пюре), а также соду и увеличившуюся в объемах манку с кефиром.



6. Основательно перемешиваем тесто на манник до однородного состояния, помещаем в форму для выпекания. Ее желательно застелить промасленным пергаментом, чтобы готовый манник хорошо и без повреждений отошел от поверхностей формы. Если пергамента в данное время у вас нет, можно форму смазать кусочком холодного масла и щедро присыпать ее сухой манкой, затем только вылить постепенно в форму тесто. Выпекать манник следует около 30-45 минут, при температуре не более 190 градусов. Манник полностью охладите и присыпьте пудрой.



7. Манник на кефире с абрикосовым варенье готов!











Не спешите выливать кислый кефир. На его основе можно испечь тонкие, мягкие и очень вкусные блинчики. Они идеально подойдут для фаршировки любой начинкой, как сладкой, так и соленой. Блины на кислом кефире хорошо сворачиваются и не рвутся. Вкусно есть и просто так со сметаной, вареньем, медом.







➤ Кефир 2 стакан

➤ Мука 1 стакан

➤ Сода 0.5 ч.л

➤ Яйцо куриное 1 шт

➤ Сахар 1 ч.л

➤ Соль 1 щепотка

➤ Растительное масло 2 ст.л







1. Подготовить все необходимое. Кефир должен быть комнатной температуры, поэтому достать его из холодильника за 2-3 часа.



2. Вылить прокисший кефир в миску, всыпать пищевую негашеную соду.



3. Перемешать и оставить на пару минут. Благодаря молочной кислоте в кефире произойдет реакция гашения, и содержимое миски вспенится.



4. Отдельно разбить яйца, добавить соль и сахар.



5. Взболтать вилкой. Здесь достаточно просто объединить белок и желток и добиться растворения крупинок. Взбивать в пену не нужно. Соединить яичную массу и кефир.



6. Ввести просеянную муку.



7. Хорошо размешать, чтобы не было комочков. Для упрощения работы и получения более гладкого однородного теста можно воспользоваться миксером. Влить растительное масло.



8. Здесь нужно тесто консистенции жидкой сметаны.



9. Сковороду хорошо раскалить, смазать маслом. Вылить тесто на центр, слегка покрутить сковородку, тем самым давая ему растечься. По количеству для одного блинчика следует ориентироваться по ситуации, все зависит от размеров сковородки, здесь диаметр 24 сантиметра. Тесто должно покрыть дно тонким слоем. Нагрев установить чуть ниже среднего. Дождаться, пока на поверхности появятся многочисленные мелкие пузырьки.



10. Перевернуть и обжарить с другой стороны до легкой румяности.



11. Так испечь все блины на кислом кефире.



12. Советы шеф-повара:



- если планируете подавать блины с чем-то сладким, можно добавить чуть больше сахара

- сковороду смазать жиром только перед первым блинчиком, а затем уже это будет происходить за счет масла, содержащегося в тесте

- очень важный момент: как определить, кефир еще пригоден для использования, или нет. Здесь все просто, нужно попробовать, он ни в коем случае не должен горчить и иметь неприятный запах, из такого продукта готовить опасно. И обязательно смотреть на срок годности, если он истек более 3 дней назад, кефир лучше вылить...







Готовится это печенье очень быстро, от этого и название Пятиминутка. Песочное тесто абсолютно не вызывает сложностей в формировании небольших порционных изделий. Печенье получается трехслойным, снаружи оно хрустящие, а внутри мягкое. Такая домашняя выпечка станет лучшим угощением к чашке чая.







Мука 270 г

➤ Сливочное масло 130 г

➤ Йогурт 60 г

➤ Яйцо куриное 1 шт

➤ Сахар для теста 30 г

➤ Разрыхлитель 1 ч.л

➤ Сахар для посыпки 30 г







1. Муку просейте через сито вместе с разрыхлителем, смешайте с сахаром. Сливочное масло за 30 минут до приготовления достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягче. Нарежьте его на кусочки, добавьте в муку и тщательно перемешайте руками, делая мелкую крошку.



2. Затем вбейте яйцо и добавьте густой йогурт. Сначала все перемешайте ложкой, после руками замесите густое тесто. Оно не должно липнуть к рукам, при этом быть мягким. Его текстура очень схожа с песочным тестом.



3. Пергаментную бумагу слегка присыпьте мукой, выложите тесто, затем раскатайте его скалкой в тонкий прямоугольный пласт. Тесто присыпьте сахаром по всей поверхности.



4. Пергаментную бумагу слегка присыпьте мукой, выложите тесто, затем раскатайте его скалкой в тонкий прямоугольный пласт. Тесто присыпьте сахаром по всей поверхности.



5. Одну сторону теста сложите до половины, присыпьте ее сахаром. Затем накройте второй половиной теста.



6. Полученный трехслойный прямоугольник теста разрежьте вдоль на две половины, после поперек на тонкие порционные палочки.



7. Переложите изделия на противень на расстоянии друг от друга. Духовку заранее прогрейте до 180 градусов, противень с заготовками установите на средний уровень. Печенье выпекайте 15 минут при установленной температуре.



8. При подаче готовое печенье можно присыпать сахарной пудрой.







Как здорово в пространстве Интернета -

Сказать Вам пару добрых, тёплых слов!

Пусть в жизни Вашей будет мир и лето,

Гармония и вечная любовь!



Бегала по всему Интернету,

оформляла и украшала я- Эмилия...

Emiliaa

➤ Сливочное масло 100 г➤ Мёд 40 г➤ Сахар 150 г➤ Кефир 200 мл➤ Сода 1 ч. ложка➤ Мука 450 г➤ Корица молотая 1 ч. ложка➤ Соль 1 щепотка➤ Можно добавить : Сахарную пудру по вкусу1. Разогрейте духовку до 200 °C. Противень застелите бумагой для выпечки.2. Растопите сливочное масло. Вмешайте в него мёд и немного остудите. Добавьте сахар и взбейте венчиком.3. В кефир всыпьте соду. Влейте в него масляную смесь.4. Соедините муку, корицу и соль. Введите жидкие ингредиенты и перемешайте. Должно получиться очень густое липкое тесто.5. Смочите руки водой и сформируйте из теста шарики. Выложите их на противень. Выпекайте 15–20 минут до золотистого цвета.Остывшее печенье по желанию посыпьте сахарной пудрой.Приготовьте ароматное и мягкое печенье по простому рецепту. Выпечка с корицей получается очень вкусной и рассыпчатой. Печенье можно вырезать фигурным ножом или с помощью специальных вырубок для печенья. Это отличный бюджетный рецепт для семейного чаепития. Понадобится лишь немного свободного времени и самые простые и доступные ингредиенты.➤ Кефир 180 мл➤ Яйцо куриное 2 шт➤ Растительное масло 100 мл➤ Мука 400 г➤ Разрыхлитель 10 г➤ Ванилин 2 г➤ Соль 2 г➤ Молотая корица 10 г➤ Сахар для теста 60 г➤ Сахар для посыпки 75 г1. В глубокой посуде соедините 2 куриных яйца, 60 г сахара, ванилин и щепотку соли. Взбейте ингредиенты венчиком до получения однородной массы. Слишком долго взбивать ингредиенты не нужно, достаточно того, чтобы сахар полностью растворился.2. В глубокой посуде смешайте теплый кефир, рафинированное растительное масло и взбитые с сахаром яйца. Перемешайте смесь венчиком до однородной консистенции.3. В отдельной посуде перемешайте просеянную пшеничную муку и разрыхлитель.4. В несколько этапов введите в тесто пшеничную муку, смешанную с разрыхлителем, каждый раз перемешивая тесто до однородной консистенции.5. Переложите тесто на припыленную пшеничной мукой рабочую поверхность или силиконовый коврик для выпечки. Замесите мягкое эластичное тесто. В результате оно не должно прилипать к рукам. Старайтесь не забивать тесто мукой, чтобы печенье получилось нежным и рассыпчатым.6. На силиконовом коврике или припыленной мукой рабочей поверхности раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм. В отдельной посуде смешайте 75 г сахара и 10 г молотой корицы. Посыпьте раскатанный пласт теста получившейся сахарной смесью. С помощью фигурного или обычного ножа разрежьте тесто на квадраты или ромбики.7. Переложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут. Когда печенье подрумянится, аккуратно достаньте его из духовки и остудите.Готовое печенье подавайте с чаем, кофе или молоком. Чтобы печенье не черствело, его можно хранить в контейнере с герметичной крышкой.Попробуйте приготовить вкусный заливной пирог с мясной начинкой. По вкусу он напоминает беляши или котлету в тесте. Готовить такой пирог достаточно быстро и просто. Для этого не понадобится много свободного времени и особых кулинарных навыков. Выпечка получится идеальной даже у начинающей хозяюшки. Для начинки я рекомендую использовать фарш домашнего приготовления из натурального мяса. Подойдет свинина, говядина или ассорти. По желанию в начинку можно добавить мелко порезанные шампиньоны, тертый твердый сыр или свежую зелень. Выпечка по этому рецепту получается очень вкусной и нежной, хорошо поднимается в духовке. Начинка остается сочной и ароматной. Приготовьте этот пирог для своих родных, и вам захочется повторять рецепт снова и снова.➤ Кефир 400 мл➤ Яйцо куриное 3 шт➤ Мука 300 г➤ Растительное масло 3 ст.л➤ Соль 1 ч.л➤ Сахар 1 ч.л➤ Сода 1/2 ч.л➤ Мясной фарш 400 г➤ Лук репчатый 1 шт➤ Соль для начинки - по вкусу➤ Смесь итальянских трав 1/4 ч.л➤ Черный молотый перец 1/4 ч.л1. Мясо помойте, обсушите от лишней влаги бумажными салфетками. Зачистите мясо от жира и пленочек, порежьте на кусочки среднего размера. Пропустите кусочки свинины через мясорубку с мелкой решеткой. Репчатый лук очистите от шелухи, порежьте мелким кубиком, добавьте к фаршу. В полученную смесь добавьте соль и специи по вкусу, перемешайте ингредиенты. Выложите фарш с репчатым луком на сковороду с разогретым растительным маслом. Обжарьте ингредиенты до готовности, периодически помешивая фарш лопаткой и разбивая его на мелкие комочки.2. Приготовьте тесто. В глубокой посуде соедините теплый кефир и пищевую соду. Тщательно перемешайте ингредиенты венчиком, чтобы сода начала взаимодействовать с кефиром, образуя пышную пену.В полученную смесь вбейте 3 куриных яйца, добавьте рафинированное растительное масло. Тщательно перемешайте тесто венчиком.3. Добавьте в тесто соль и сахарный песок. В несколько приемов введите в смесь просеянную пшеничную муку, каждый раз перемешивая тесто венчиком до однородной консистенции. В итоге тесто должно получиться достаточно густым и стекать с лопатки широкой лентой.4. Жаропрочную форму для запекания застелите пергаментом. Чтобы пирог лучше выходил из формы, бортики можно смазать растительным маслом. Вылейте в подготовленную форму половину теста, разровняйте его силиконовой лопаткой.5. Сверху равномерно распределите начинку из фарша, остывшую до комнатной температуры.6. Поверх начинки распределите вторую половину теста. Свежий помидор помойте, порежьте тонкими дольками. Украсьте пирог дольками свежего помидора.7. Отправьте пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. Готовность выпечки проверьте деревянной шпажкой. Если она выходит из теста сухой, пирог готов.Остудите выпечку на решетке до комнатной температуры. Затем аккуратно разрежьте пирог на порционные кусочки и подавайте в теплом или охлажденном виде.Летом, в сезон свежих фруктов и ягод обязательно попробуйте приготовить вкусный домашний пирог из кефира и манки. Рецепт простой и быстрый. Выпечка получается очень нежной, вкусной и в меру влажной. Спелые абрикосы придают пирогу особый аромат и кисло-сладкую нотку. По желанию готовую выпечку можно украсить сахарной пудрой. Абрикосы можно заменить сливами, персиками, очищенной от косточек вишней или черешней.➤ Манная крупа 180 г➤ Яйцо куриное 2 шт➤ Мука 70 г➤ Кефир 230 г➤ Сахар 70 г➤ Сливочное масло 50 г➤ Разрыхлитель 1 ч.л➤ Соль 2 г➤ Ванилин 2 г➤ Абрикос 6 шт1. В глубокой посуде соедините кефир комнатной температуры и манную крупу. Перемешайте ингредиенты, оставьте смесь на 20 минут при комнатной температуре, чтобы манка набухла.2. В глубокой посуде смешайте куриные яйца, щепотку соли и сахарный песок. Взбейте ингредиенты на максимальной скорости миксера в течение 7-10 минут до получения пышной и светлой массы3. Во взбитую яичную смесь добавьте набухшую в кефире манку. Перемешайте ингредиенты на минимальной скорости миксера до однородной консистенции.4. Сливочное масло растопите на плите или в микроволновой печи. Остудите сливочное масло до комнатной температуры, добавьте в тесто и перемешайте.5. Введите в тесто просеянную пшеничную муку, смешанную с солью, ванилином и разрыхлителем. Тщательно перемешайте тесто на минимальной скорости миксера, добиваясь однородной консистенции. Готовое тесто должно получиться достаточно густым и стекать с силиконовой лопатки широкой лентой.6. Перелейте готовое тесто в жаропрочную форму для запекания диаметром 20-22 см. Если вы используете стеклянную, металлическую или керамическую форму для запекания, предварительно смажьте ее сливочным маслом и застелите пергаментом. Абрикосы помойте, разделите напополам, удалите косточки. Выложите половинки фруктов поверх теста кожицей вниз.7. Отправьте пирог в разогретую до 165 градусов духовку на 45 минут. Готовность выпечки проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой. Если она выходит из теста сухой, пирог готов. Остудите пирог с абрикосами на решетке до комнатной температуры, затем разрежьте на порционные кусочки и подавайте с чаем или кофе.Красивое печенье с маковой начинкой и сладкой лимонной глазурью.➤ Мука 480 г + для посыпки➤ Сахар 200 г➤ Разрыхлитель 1 ч. ложка➤ Соль 1 щепотка➤ Сливочное масло 220 г➤ Кефир 200 мл➤ Мак кондитерский 60 г➤ Сахарная пудра 120 г➤ Свежевыжатый сок лимона 45 мл1. Разогрейте духовку до 180 °C. Противень застелите бумагой для выпечки.2. Смешайте муку со 100 г сахара, разрыхлителем и солью. Добавьте 180 г мягкого сливочного масла и разотрите руками в крошку. Влейте кефир и замесите мягкое тесто.3. Растопите оставшиеся 40 г сливочного масла. Соедините мак и 100 г сахара.4. Присыпьте стол мукой и раскатайте тесто в тонкий пласт. Смажьте сливочным маслом и равномерно посыпьте маком с сахаром. Сверните в рулет.5. Нарежьте рулет на заготовки толщиной около 1 см. Выложите на противень и выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета.6. Для глазури соедините сахарную пудру и лимонный сок. Полейте остывшее печенье.➤ Твёрдый сыр 150 г➤ Базилик свежий 1 пучок➤ Кефир 200 мл➤ Сода ½ ч. ложки➤ Сахар ½ ч. ложки➤ Растительное масло 30 мл➤ Мука 200 г + для посыпки➤ Соль ½ ч. ложки1. Натрите сыр. Мелко порубите базилик.2. В кефир вмешайте соду. Добавьте сахар, масло, сыр и базилик. Всыпьте муку и соль.3. Замесите мягкое, немного липкое тесто. Заверните его в плёнку и уберите в морозилку на 30 минут.4. Разогрейте духовку до 180 °C. Противень застелите бумагой для выпечки.5. Присыпьте стол мукой. Раскатайте тесто в пласт толщиной ½ см. Стаканом или формочкой вырежьте печенье.6. Выложите заготовки на противень. Выпекайте 20–30 минут до слегка золотистого цвета. Точное время зависит от размеров печенья.Сегодня готовим быстрый и простой пирог. Многие его знают под названием Коврижка. Варенье, кефир, пара яиц, чуть растительного масла и мука. Данный пирог вряд ли подойдет для праздника, но для семейного или дружеского чаепития вполне неплохой вариант.➤ Кефир 1 стакан➤ Варенье 1 стакан➤ Мука 2.5 стакан➤ Сахар 0.5 стакан➤ Растительное масло 2 ст.л➤ Яйцо куриное 2 шт➤ Сода 1 ч.л➤ Соль по вкусу1. Подготовить все необходимое. Варенье можно использовать любое, здесь абрикосовое.2. Варенье выложить в миску, всыпать пищевую соду. Перемешать. Смесь сразу же вспенится. Чем кислее варенье, тем более бурной будет реакция. Дать постоять 10 минут, всыпать сахар.3. Разбить яйца.Беру кефир и любое варенье и готовлю пирог Гость на пороге4. Добавить кефир комнатной температуры и растительное масло.5. Смешать. Ввести муку. Замешивать можно вилкой или миксером на малых оборотах. Должно получиться тесто консистенции чуть гуще, чем для выпечки оладий.6. Форму, здесь диаметр 20 сантиметров, смазать растительным маслом. Выложить тесто, разровнять.7. Выпекать в духовке при 170 градусах 40-45 минут. При использовании формы большего диаметра, слой теста будет тоньше, и, соответственно, потребуется меньшее время на выпечку. Готовность проверить зубочисткой, если она выходит из центра сухой, пирог Гость на пороге пора доставать из духовки. По желанию посыпать сахарной пудрой. Можно разрезать на два или три коржа и прослоить вареньем или сметанным кремом.Благодаря кефиру печенье получается мягким, а жарка в растительном масле делает его хрустящим снаружи.➤ Яйцо 1 штука➤ Сахар 100 г➤ Соль ¼ ч. ложки➤ Кефир 200 мл➤ Сода ⅓ ч. ложки➤ Мука 400 г + для посыпки➤ Растительное масло➤ 500 мл Можно добавить➤ Сахарная пудра по вкусу1. Яйцо с сахаром и солью взбейте венчиком в лёгкую пену. Соедините кефир с содой и влейте к яйцам.2. Постепенно всыпьте муку, замешивая мягкое тесто. Скатайте в шар, заверните в плёнку и оставьте при комнатной температуре на 20 минут.Может понадобиться немного меньше или больше муки.3. Присыпьте стол мукой. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм.4. Нарежьте на ромбы или прямоугольники. В центре каждого сделайте надрез. Через него выверните края.5. Разогрейте растительное масло в кастрюле или глубокой сковороде. Порциями обжаривайте хворост по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.6. Обсушите печенье на бумажном полотенце и остудите.По желанию посыпьте сахарной пудрой.Сегодня сделаем простой и вкусный быстрый пирог на кефире. Мякиш получается пышным. Десерт весьма бюджетный, из минимального набора продуктов выйдет большой по объему пирог. Его можно подавать просто так либо использовать как основу для торта, прослаивая кремом.➤ Яйцо куриное 3 шт➤ Кефир 200 мл➤ Растительное масло 100 мл➤ Сахар 150 г➤ Разрыхлитель 1 ч.л➤ Мука 2 стакан1. Подготовить все необходимое. Кефир выбирать с более высоким процентом жирности.2. В миску разбить яйца. Взболтать миксером. После появления пены начать подсыпать сахар в 3 приема.3. Продолжать до увеличения в объеме и посветления. Крупинки сахара должны полностью раствориться. Влить растительное масло.4. И кефир.5. Смешать на малых оборотах, ввести муку, просеивая через сито для насыщения кислородом. Всыпать разрыхлитель.6. Замесить тесто, которое будет стекать с венчика лентой.7. Форму, здесь размер 20х20 см, выстелить пергаментом. Вылить тесто, разровнять.8. Выпекать в духовке на 160 градусах 20-25 минут. Корж должен пружинить при нажатии.9. Быстрый пирог на кефире готов. Его можно просто есть с чаем или использовать в качестве основы для торта.Предлагаем самый простой и быстрый рецепт медовика. Тесто готовится на кефирной основе с добавлением меда, яиц и сахара. Все ингредиенты смешиваются между собой и мукой, после запекаются в духовке. Медовик во время выпечки увеличивается в объеме и приобретает красивый золотистый цвет за счет меда. Он получается мягким, пористым и пышным, имеет легкий вкус и аромат меда. С этим рецептом справится даже новичок в кулинарии.➤ Кефир 100 мл➤ Мед 140 г➤ Сахар 100 г➤ Мука 180 г➤ Яйцо куриное 2 шт➤ Сода 1 ч.л➤ Сахарная пудра 3 ст.л➤ Вода 1 ст.л1. В глубокую емкость вбейте два яйца, всыпьте сахарный песок. Смесь взбейте миксером или электровенчиком до появления пышной пены.2. Добавьте жидкий мед, еще раз пройдитесь миксером.3. Влейте кефир комнатной температуры, всыпьте пищевую соду, перемешайте. Через несколько минут, когда сода войдет в реакцию с кефиром, смесь увеличится в объеме и станет пышной.4. Муку просейте через сито, после добавьте в основной состав в несколько подходов. Тесто взбейте миксером, делая его максимально однородным. Тесто должно получиться достаточно жидким, по консистенции похожим на сгущенное молоко.5. Прямоугольную форму для запекания (18 см на 26 см) смажьте растительным маслом или застелите пергаментной бумагой. Внутрь вылейте тесто, равномерно распределяя его лопаткой по всей поверхности.Заготовку поставьте на среднюю полку разогретой духовки, выпекайте пирог 30-35 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверьте деревянной шпажкой.6. Готовый пирог остудите, полейте сахарной глазурью, нарежьте на порционные кусочки, подайте на стол. Также можно использовать шоколадную глазурь или сахарную пудру для присыпки.Рецепт простого сахарного печенья на кефире. Тесто на кефире отличается своим свойствомдолгое время оставаться свежим и мягким. Это рецепт быстрого приготовления, тесто замешивается быстро, не требует расстойки. В само тесто сахара добавляется достаточно масло, основная часть сахарного песка используется для присыпки. Печенье формируется в виде небольших ракушек, что смотрится очень интересно и оригинально. Бюджетный вариант быстрого приготовления.➤ Кефир 120 мл➤ Растительное масло 50 мл➤ Яйцо куриное 2 шт➤ Сахар 30 г➤ Разрыхлитель 1 ч.л➤ Мука 270-300 г➤ Цедра лимона - по вкусу➤ Сахар для посыпки - по вкусу1. В глубокую емкость вбейте два яйца, всыпьте сахар и щепотку соли.2. Яйца с сахаром взбейте венчиком до однородности, влейте кефир комнатной температуры, растительное масло, перемешайте.Добавьте в жидкий состав цедру лимона, перемешиваем.3. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем, небольшими порциями добавьте ее в основной состав, параллельно перемешивая.4. Муки может понадобится больше или меньше, тесто должно получиться эластичным, мягким и податливым.5. Рабочую поверхность присыпаем мукой, выложите тесто, раскатайте егоскалкой в пласт толщиной около 4-5 мм. С помощью стакана вырежьте на тесте одинаковые кружочки.6. Каждый кружок с одной стороны обмакните в сахар.7. Сверните кружочки в два раза, также окуная в сахарный песок с одной стороны.8. Плотно защепите края изделий, получая ракушки. Сверху также присыпьте их сахаром.9. Противень застелите пергаментной бумагой, выложите заготовки на расстоянии друг от друга. Загрузите противень в разогретую духовку, выпекайте 20 минут. Ракушки должны слегка подрумянится сверху, при этом оставаться мягкими внутри.10. Сахарное печенье готово к подаче на стол.Готовим вкусные слойки с ароматной цитрусовой начинкой. Тесто готовится на кефирной основе, очень просто и быстро. Для начинки используем апельсин, измельченный в пюре вместе с кожицей. Чтобы начинка не вытекала из слоек, применяем крахмал. Во время выпекания слойки хорошо поднимаются, становятся пышными, очень сонными и мягкими внутри, а цитрусовый аромат разносится по всей кухне.➤ Кефир 120 г➤ Яйцо куриное 1 шт➤ Сахар 20 г➤ Сливочное масло 100 г➤ Мука 300 г➤ Разрыхлитель 1 ч.л➤ Апельсин 1 шт➤ Крахмал 20 г➤ Манная крупа 1 ст.л➤ Сахар для начинки 60 г1. В кефир комнатной температуры вбейте одно яйцо, всыпьте сахар. Смесь расколотите венчиком до однородности.2. В отдельной емкости муку смешайте с пекарским разрыхлителем, просейте через сито, добавьте охлажденное сливочное масло. Муку с маслом растирая руками, превратите в мелкую крошку.3. В сыпучий состав вылейте жидкую массу.4. Руками замесите густое мягкое тесто, которое не будет липнуть к рукам. Поместите тесто в полиэтиленовый пакет, загрузите в холодильник на 10 минут.5. В это время приготовьте начинку. Целый апельсин обдайте несколько раз кипятком, после нарежьте небольшими кусочками, не счищая кожицу. Поместите дольки в чашу блендера, перебейте в однородное пюре. Добавьте сахар и крахмал, перемешайте. Если апельсин был сочным и начинка получалась очень жидкой, можно добавить немного манной крупы.6. Тесто достаньте из холодильника, разделите на две равные части. Поочередно раскатайте их в прямоугольный пласт толщиной 5 мм, сверху нанесите апельсиновую массу, размазывая ее по всему периметру.7. Тесто с начинкой сверните в плотный рулет. Рулет нарежьте на треугольные куски с помощью фигурного ножа.8. Противень застелите пергаментной бумагой, уложите заготовки на расстоянии друг от друга. Сверху смажьте их взбитым яичным желтком. Противень поставьте в разогретую духовку, запекайте 20-25 минут при температуре 180 градусов. Слойки увеличатся в размере в два раза, верхушка станет румяной.9. Слойки остудите, присыпьте сахарной пудрой, подайте на стол к чашке чая.Простой рецепт вкусного домашнего печенья в виде трубочек с начинкой. Тесто замешивается густое на кефире. Для начинки используем сахарный песок и корицу, которая делает печенье очень ароматным. Трубочки получаются плотными снаружи, но очень мягкими внутри. Печенье собственного приготовления будет вкуснее и намного полезнее магазинного варианта, оно очень понравится, как детям, так и взрослым. Из данного количества продуктов получается 25-30 румяных трубочек.➤ Кефир 130 г➤ Яйцо куриное 1 шт➤ Растительное масло 50 мл➤ Сахар 60 г➤ Мука 270-300 г➤ Разрыхлитель 1 ч.л➤ Соль 1 щепотка➤ Сахар для начинки - по вкусу➤ Молотая корица - по вкусу1. В глубокую емкость вбейте яйцо, всыпьте сахар и соль, тщательно перемешайте до однородности.2. Влейте в яичную смесь кефир комнатной температуры и растительное масло, еще раз перемешайте венчиком.3. Муку просейте, смешайте с пекарским разрыхлителем, добавьте в основной состав небольшими порциями, параллельно вмешивая муку в жидкий состав.4. Когда вся мука будет добавлена, руками замесите густое, мягкое и эластичное тесто, которое не будет липнуть к ладоням.5. Тесто разделите на две равные части для удобства в раскатки. Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите тесто, раскатайте его в тонкий пласт с помощью скалки.Круглой формочкой диаметром 10 см выдавите из теста порционные кружочки.6. Каждый кружок присыпьте сахаром и молотой корицей.7. Тесто с начинкой сверните в виде тонкой трубочки. Все подготовленные заготовки выложите на противень на расстоянии друг от друга.8. Противень загрузите в разогретую духовку, запекайте трубочки 15 минут при температуре 180 градусов.9. Готовые трубочки переложите на тарелку, присыпьте сахарной пудрой.Простой рецепт очень вкусного печения на основе кефира и сливочного масла. Из эластичного теста формируется рулет с сахарной начинкой. Рулет прижимается скалкой и нарезается на кусочки. В результате этого после выпечки печенье имеет слоеную текстуру. Оно получается очень нежным, долгое время остается мягким, главное, не пересушить его в духовке.➤ Яйцо куриное 1 шт➤ Кефир 80 мл➤ Мука 1.5 стакан➤ Сахар 3 ст.л➤ Разрыхлитель 1 ч.л1. В глубокую емкость всыпьте муку и 1 ч.л. сахара. Добавьте кусочки охлажденного сливочного масла.2. Натрите масло на терке, периодически окуная его в муку. Масло перетрите с мукой в мелкую крошку. 2 столовой ложки полученной смеси пересыпьте в другую емкость для начинки. В основной состав добавьте разрыхлитель.3. В сыпучую смесь влейте кефир, вбейте яичный желток, перемешайте.4. Замесите мягкое тесто. Переложите его в пакет или оберните пищевой пленкой, уберите в холодильник на 40-60 минут. Также тесто можно сделать заранее и хранить его в холоде до 2 суток.5. Охлажденное тесто раскатайте в тонкий прямоугольный пласт. Смажьте его поверхность яичным белком, используя кухонную кисть.6. Для начинки смешайте оставленные масляную крошку с сахарным песком. Полученной смесью присыпьте пласт теста.7. Сверните тесто с начинкой в плотный рулет. Сверху слегка пройдитесь скалкой.8. Рулет нарежьте на кусочки шириной 2-3 см. Можно использовать фигурный нож, тогда срез будет волнистым.9. Заготовки уложить на противень, загрузите в разогретую духовку, выпекайте при температуре 170 градусах 15-20 минут. Важно не передержите тесто в духовке, поскольку за лишнее время, проведенные в духовке, печенье может пересохнуть.10. Готовые печенья подайте на стол к чашке чая. Присыпьте его сахарной пудрой.Кексы Зебра — более интересный и оригинальный вариант на замену традиционным кексам. Тесто готовится на кефирной основе очень просто и быстро. Для получения двух цветов, тесто делим на две части, в одну часть добавляем какао-порошок. Кексы запекаются в небольших силиконовых формочках, что очень удобно. Чтобы кекс получился многослойным, тесто выкладывается небольшими порциями, чередуя коричневое и белое тесто. Такие необычные кексы очень нравятся маленьким детям, всегда интересно разломать кекс, чтобы посмотреть на узоры внутри, а они получаются всегда разными.➤ Мука 250 г➤ Сливочное масло 100 г➤ Сахар 150 г➤ Кефир 200 мл➤ Яйцо куриное 2 шт➤ Какао порошок 2 ст.л➤ Разрыхлитель 2 ч.л1. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким и эластичным. Масло разомните вилкой, добавьте сахарный песок.2. Масло тщательно перемешайте с сахаром, максимально соединяя компоненты между собой. Поочередно вбейте яйца, параллельно перемешивая массу.3. Далее влейте кефир. Кисло молочный продукт обязательно должен быть комнатной температуры, поэтому предварительно достаньте его из холода.4. Муку просейте через сито, соедините ее с пекарским разрыхлителем. Небольшими порциями муку добавьте в основной состав.5. Замесите однородное тесто. По консистенции масса должна напоминать густую сметану. Чтобы не было комочков, тесто взбейте миксером или блендером.6. Ровно половину теста перелейте в отдельную емкость, добавьте какао-порошок, тщательно перемешайте, чтобы смесь стала светло-коричневого цвета. Если из-за какао-порошка тесто стало очень густым, можно добавить 1 ст.л. кефира.7. Подготовьте силиконовые формочки одинакового размера. Смазывать их маслом не нужно, от силиконовых формочек выпечка извлекается очень легко. На дно каждой формочки вылейте 1 ч.л. теста белого цвета, сверху вылейте такое же количество теста темного цвета. Поочередно формируйте слои двух цветов примерно до половины формочки, поскольку кексы при выпечке увеличатся в 2 раза.8. Духовку заранее прогрейте до 180 градусов, внутрь поставьте формочки с заготовкой. Кексы выпекайте следующие 25 минут до готовности. Духовку во время выпекания лучше не открывать, чтобы кексы не опустились.Готовые кексы достаньте из формочек, остудите, подайте на стол.Предлагаем простой рецепт быстрого печенья к чаю. Для приготовления теста в качестве жидкой основы используем кефир любой жирности. Все компоненты просто смешиваются между собой, получается мягкое и эластичное тесто, которое делится на маленькие квадраты, присыпается сахаром. Такое аппетитное сахарное мини-печенье очень понравится детям. Выпечка на кефире долгое время не черствеет, остается мягкой.➤ Кефир 100 мл➤ Мука 280 г➤ Сахар 1 ст.л➤ Яйцо куриное 1 шт➤ Пекарский порошок 1 ч.л➤ Растительное масло 50 мл1. Подготовьте ингредиенты для печенья.2. В глубокую емкость вбейте яйцо, всыпьте 2 ст.л. сахарного песка, тщательно перемешайте венчиком, максимально растворяя курицы сахара.3. Влейте необходимое количество растительного масла, расколотите вилкой.4. Влейте кефир комнатной температуры, перемешайте.5. Муку просейте через сито, это насытит ее кислородом. В этот же момент смешайте ее с пекарским разрыхлителем. Небольшими порциями муку добавляйте в основную массу, параллельно перемешивая.6. Замесите руками густое мягкое тесто.7. Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите тесто, сверху его также присыпьте мукой. Тесто раскатайте в пласт толщиной 5-10 мм. Сверху притрусите сахаром, слегка пройдитесь скалкой, чтобы крупицы пристали к тесту.8. Специальным ножом для теста нарежьте пласт на мелкие квадраты или прямоугольники.9. Переложите их на противень или силиконовый коврик на расстоянии друг от друга. Духовку прогрейте до 180 градусов, внутрь поместите противень с заготовками.10. Печенье запекайте 12-13 минут. Оно должно подняться и слегка подрумяниться, сильно зажаривать не нужно, иначе печенье станет твердым.Подайте печенье к чашке горячего чая.Если вы хотите приготовить какой-нибудь необычный манник на кефире - тот, который вы, безусловно, еще не пробовали, приготовьте манник с вареньем! Благодаря набору ингредиентов манник будет иметь очень оригинальную, тягучую консистенцию, замечательный и аппетитный карамельный вкус. Загляните в свой холодильник… Не застоялась ли случайно баночка варенья? Если нет, открывайте новую и готовьте манник на варенье вместе с нами!➤ Манная крупа 1 стакан➤ Мука 1 стакан➤ Кефир 1 стакан➤ Варенье 250 г➤ Сахар 1 стакан➤ Сода 1 ч.л➤ Яйцо куриное 2 шт1. Подготовьте и соберите все ингредиенты по списку, для замешивания теста поместите в миску манку и кефир, перемешайте. В таком виде оставляем миску на 30 минут, дайте время манной крупе вобрать в себя жидкость.2. Через 30 минут в отдельной емкости, желательно глубокой, взбить яйца с белым сахаром.3. Взбиваем до получения пышной пены.4. В получившуюся пенную массу бережно подмешиваем по частям просеянную муку.5. Далее подмешиваем к тесту варенье (можно взять джем или абрикосовое пюре), а также соду и увеличившуюся в объемах манку с кефиром.6. Основательно перемешиваем тесто на манник до однородного состояния, помещаем в форму для выпекания. Ее желательно застелить промасленным пергаментом, чтобы готовый манник хорошо и без повреждений отошел от поверхностей формы. Если пергамента в данное время у вас нет, можно форму смазать кусочком холодного масла и щедро присыпать ее сухой манкой, затем только вылить постепенно в форму тесто. Выпекать манник следует около 30-45 минут, при температуре не более 190 градусов. Манник полностью охладите и присыпьте пудрой.7. Манник на кефире с абрикосовым варенье готов!Не спешите выливать кислый кефир. На его основе можно испечь тонкие, мягкие и очень вкусные блинчики. Они идеально подойдут для фаршировки любой начинкой, как сладкой, так и соленой. Блины на кислом кефире хорошо сворачиваются и не рвутся. Вкусно есть и просто так со сметаной, вареньем, медом.➤ Кефир 2 стакан➤ Мука 1 стакан➤ Сода 0.5 ч.л➤ Яйцо куриное 1 шт➤ Сахар 1 ч.л➤ Соль 1 щепотка➤ Растительное масло 2 ст.л1. Подготовить все необходимое. Кефир должен быть комнатной температуры, поэтому достать его из холодильника за 2-3 часа.2. Вылить прокисший кефир в миску, всыпать пищевую негашеную соду.3. Перемешать и оставить на пару минут. Благодаря молочной кислоте в кефире произойдет реакция гашения, и содержимое миски вспенится.4. Отдельно разбить яйца, добавить соль и сахар.5. Взболтать вилкой. Здесь достаточно просто объединить белок и желток и добиться растворения крупинок. Взбивать в пену не нужно. Соединить яичную массу и кефир.6. Ввести просеянную муку.7. Хорошо размешать, чтобы не было комочков. Для упрощения работы и получения более гладкого однородного теста можно воспользоваться миксером. Влить растительное масло.8. Здесь нужно тесто консистенции жидкой сметаны.9. Сковороду хорошо раскалить, смазать маслом. Вылить тесто на центр, слегка покрутить сковородку, тем самым давая ему растечься. По количеству для одного блинчика следует ориентироваться по ситуации, все зависит от размеров сковородки, здесь диаметр 24 сантиметра. Тесто должно покрыть дно тонким слоем. Нагрев установить чуть ниже среднего. Дождаться, пока на поверхности появятся многочисленные мелкие пузырьки.10. Перевернуть и обжарить с другой стороны до легкой румяности.11. Так испечь все блины на кислом кефире.12. Советы шеф-повара:- если планируете подавать блины с чем-то сладким, можно добавить чуть больше сахара- сковороду смазать жиром только перед первым блинчиком, а затем уже это будет происходить за счет масла, содержащегося в тесте- очень важный момент: как определить, кефир еще пригоден для использования, или нет. Здесь все просто, нужно попробовать, он ни в коем случае не должен горчить и иметь неприятный запах, из такого продукта готовить опасно. И обязательно смотреть на срок годности, если он истек более 3 дней назад, кефир лучше вылить...Готовится это печенье очень быстро, от этого и название Пятиминутка. Песочное тесто абсолютно не вызывает сложностей в формировании небольших порционных изделий. Печенье получается трехслойным, снаружи оно хрустящие, а внутри мягкое. Такая домашняя выпечка станет лучшим угощением к чашке чая.Мука 270 г➤ Сливочное масло 130 г➤ Йогурт 60 г➤ Яйцо куриное 1 шт➤ Сахар для теста 30 г➤ Разрыхлитель 1 ч.л➤ Сахар для посыпки 30 г1. Муку просейте через сито вместе с разрыхлителем, смешайте с сахаром. Сливочное масло за 30 минут до приготовления достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягче. Нарежьте его на кусочки, добавьте в муку и тщательно перемешайте руками, делая мелкую крошку.2. Затем вбейте яйцо и добавьте густой йогурт. Сначала все перемешайте ложкой, после руками замесите густое тесто. Оно не должно липнуть к рукам, при этом быть мягким. Его текстура очень схожа с песочным тестом.3. Пергаментную бумагу слегка присыпьте мукой, выложите тесто, затем раскатайте его скалкой в тонкий прямоугольный пласт. Тесто присыпьте сахаром по всей поверхности.4. Пергаментную бумагу слегка присыпьте мукой, выложите тесто, затем раскатайте его скалкой в тонкий прямоугольный пласт. Тесто присыпьте сахаром по всей поверхности.5. Одну сторону теста сложите до половины, присыпьте ее сахаром. Затем накройте второй половиной теста.6. Полученный трехслойный прямоугольник теста разрежьте вдоль на две половины, после поперек на тонкие порционные палочки.7. Переложите изделия на противень на расстоянии друг от друга. Духовку заранее прогрейте до 180 градусов, противень с заготовками установите на средний уровень. Печенье выпекайте 15 минут при установленной температуре.8. При подаче готовое печенье можно присыпать сахарной пудрой.