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Узор "косы с рисинками" сх
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Салат "Наваждение"
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Овощи отварите до готовности в кожуре, а затем охладите их и очистите.
2. Картофель натрите на крупной терке. Сложите его в отдельную миску.
3. Свеклу натрите на мелкой терке и также положите в отдельную миску.
4. Морковь и твердый сыр порежьте мелким кубиком.
5. Сельдь очистите, удалите у неё кости (если есть). Филе рыбки порежьте мелким кубиком.
6. Теперь заправьте по отдельности ингредиенты майонезом. Отдельно — картофель, отдельно — свеклу вместе с измельченным чесноком, морковь и твердый сыр смешайте и также заправьте майонезом.
7. Соберите салат: первым слоем выложите картофель, затем — измельченную селедку, свеклу и, наконец, морковь и сыр. Получился вот такой яркий и необычный салат. То, что каждый слой отдельно смазывается майонезом, придает салату оригинальность и новизну вкуса.
Приятного аппетита!
|Рубрики:
|кулинария/салаты, закуски
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