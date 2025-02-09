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​Салат "Наваждение"

Суббота, 08 Февраля 2025 г. 14:40 + в цитатник

​Салат "Наваждение"

 

Ингредиенты:

  • Сельдь — 1 шт. 
  • Картофель — 3 шт. 
  • Морковь — 1 шт. 
  • Свекла — 0,5 шт. 
  • Сыр твердый — 100 г 
  • Майонез — 2–3 ст. л. 
  • Чеснок — 2 зубчика

Приготовление:

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Овощи отварите до готовности в кожуре, а затем охладите их и очистите. 

2. Картофель натрите на крупной терке. Сложите его в отдельную миску. 

3. Свеклу натрите на мелкой терке и также положите в отдельную миску. 

4. Морковь и твердый сыр порежьте мелким кубиком. 

5. Сельдь очистите, удалите у неё кости (если есть). Филе рыбки порежьте мелким кубиком. 

6. Теперь заправьте по отдельности ингредиенты майонезом. Отдельно — картофель, отдельно — свеклу вместе с измельченным чесноком, морковь и твердый сыр смешайте и также заправьте майонезом. 

7. Соберите салат: первым слоем выложите картофель, затем — измельченную селедку, свеклу и, наконец, морковь и сыр. Получился вот такой яркий и необычный салат. То, что каждый слой отдельно смазывается майонезом, придает салату оригинальность и новизну вкуса.

Приятного аппетита!

https://www.sloosh.ru/

Рубрики:  кулинария/салаты, закуски


Процитировано 5 раз
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Mjja   обратиться по имени Воскресенье, 09 Февраля 2025 г. 18:54 (ссылка)
БлагоДарю.
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