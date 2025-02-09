Ингредиенты:

Сельдь — 1 шт.

Картофель — 3 шт.

Морковь — 1 шт.

Свекла — 0,5 шт.

Сыр твердый — 100 г

Майонез — 2–3 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Приготовление:

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Овощи отварите до готовности в кожуре, а затем охладите их и очистите.

2. Картофель натрите на крупной терке. Сложите его в отдельную миску.

3. Свеклу натрите на мелкой терке и также положите в отдельную миску.

4. Морковь и твердый сыр порежьте мелким кубиком.

5. Сельдь очистите, удалите у неё кости (если есть). Филе рыбки порежьте мелким кубиком.

6. Теперь заправьте по отдельности ингредиенты майонезом. Отдельно — картофель, отдельно — свеклу вместе с измельченным чесноком, морковь и твердый сыр смешайте и также заправьте майонезом.

7. Соберите салат: первым слоем выложите картофель, затем — измельченную селедку, свеклу и, наконец, морковь и сыр. Получился вот такой яркий и необычный салат. То, что каждый слой отдельно смазывается майонезом, придает салату оригинальность и новизну вкуса.

Приятного аппетита!

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