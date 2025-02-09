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Бомбически вкусная картошка с фаршем

Суббота, 08 Февраля 2025 г. 14:35 + в цитатник

Бомбически вкусная картошка с фаршем

 

Ингредиенты:

  • Фарш из говядины — 550 г 
  • Картофель очищенный — 700 г 
  • Яйцо — 1 шт. 
  • Репчатый лук — 50 г 
  • Сыр — 40 г 
  • Кетчуп или томатная паста — 100 г
  • Соль — по вкусу 
  • Перец — по вкусу 
  • Зелень — по вкусу ⠀ 

Приготовление: 

1.В фарш добавить мелко нарезанный лук, соль, перец, яйцо, перемешать, слепить много шариков размером с грецкий орех. 

2. Картофель нарезать кружочками примерно 0,8 см.

3. Смешать кетчуп с 200 мл воды. 

4. В форму выложить, чередуя, шарики и картофель. Шарики немного сдавить картофелем, чтобы они стали примерно одинаковой формы. Если форма квадратная — выкладываем рядами, круглая — по кругу. 

5. Солим. Заливаем томатным соусом. Закрываем фольгой. Ставим в разогретую духовку на 200°C на 40 минут. 

6. Открываем фольгу, ставим в духовку еще на 20 минут. Проверяем вилкой готовность картофеля. Если жестковат — ставим еще на 10–20 минут. 

7. Посыпаем тертым сыром, запекаем 5 минут, сыр расплавился и готово. При подаче посыпаем зеленью. 

Приятного аппетита!

https://www.sloosh.ru/

Рубрики:  кулинария/салаты, закуски
кулинария/манты, вареники и др. с фаршем
кулинария/блины, сырники, оладки, запеканки


Процитировано 6 раз
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Mjja   обратиться по имени Воскресенье, 09 Февраля 2025 г. 18:56 (ссылка)
БлагоДарю.
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