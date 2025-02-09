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Узор "косы с рисинками" сх
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Бомбически вкусная картошка с фаршем
Ингредиенты:
Приготовление:
1.В фарш добавить мелко нарезанный лук, соль, перец, яйцо, перемешать, слепить много шариков размером с грецкий орех.
2. Картофель нарезать кружочками примерно 0,8 см.
3. Смешать кетчуп с 200 мл воды.
4. В форму выложить, чередуя, шарики и картофель. Шарики немного сдавить картофелем, чтобы они стали примерно одинаковой формы. Если форма квадратная — выкладываем рядами, круглая — по кругу.
5. Солим. Заливаем томатным соусом. Закрываем фольгой. Ставим в разогретую духовку на 200°C на 40 минут.
6. Открываем фольгу, ставим в духовку еще на 20 минут. Проверяем вилкой готовность картофеля. Если жестковат — ставим еще на 10–20 минут.
7. Посыпаем тертым сыром, запекаем 5 минут, сыр расплавился и готово. При подаче посыпаем зеленью.
Приятного аппетита!
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|кулинария/салаты, закуски
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