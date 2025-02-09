Ингредиенты:

Фарш из говядины — 550 г

Картофель очищенный — 700 г

Яйцо — 1 шт.

Репчатый лук — 50 г

Сыр — 40 г

Кетчуп или томатная паста — 100 г

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Зелень — по вкусу ⠀

Приготовление:

1.В фарш добавить мелко нарезанный лук, соль, перец, яйцо, перемешать, слепить много шариков размером с грецкий орех.

2. Картофель нарезать кружочками примерно 0,8 см.

3. Смешать кетчуп с 200 мл воды.

4. В форму выложить, чередуя, шарики и картофель. Шарики немного сдавить картофелем, чтобы они стали примерно одинаковой формы. Если форма квадратная — выкладываем рядами, круглая — по кругу.

5. Солим. Заливаем томатным соусом. Закрываем фольгой. Ставим в разогретую духовку на 200°C на 40 минут.

6. Открываем фольгу, ставим в духовку еще на 20 минут. Проверяем вилкой готовность картофеля. Если жестковат — ставим еще на 10–20 минут.

7. Посыпаем тертым сыром, запекаем 5 минут, сыр расплавился и готово. При подаче посыпаем зеленью.

Приятного аппетита!

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