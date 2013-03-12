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Салат с крабовыми палочками и кукурузой
Крабовые палочки давно заняли достойное место в нашей кухне, заменив мясо краба во многих рецептах салатов и закусок. Рецепт салата с крабовыми палочками и кукурузой - уже давно стал традиционным украшением праздничного стола. Все ингредиенты крабового салата можно быстро купить в любом супермаркете, а приготовить его не составит труда даже начинающей хозяйке.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Отвариваем яйца (не менее 10 минут), охлаждаем и измельчаем на яйцерезке
.2. Крабовые палочки размораживаем, нарезаем кубиками или кружочками.
3. Сыр натираем на крупной терке.
4. Сладкую консервированную кукурузу отделяем от сиропа.
5. Теперь все ингредиенты крабового салата смешиваем в салатнице, добавляем майонез, соль, перец и перемешиваем.
6. Крабовый салат с кукурузой готов.
Приятного аппетита!
|Рубрики:
|кулинария/салаты, закуски
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