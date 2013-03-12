Записи Друзья Комментарии
Elmayle
Аватар Elmayle

 -Рубрики

 -Цитатник

АЖУРНЫЙ ТОП С ПОПЕРЕЧНЫМ УЗОРОМ. КРЮЧОК - (0)

АЖУРНЫЙ ТОП С ПОПЕРЕЧНЫМ УЗОРОМ. КРЮЧОК

Узор "плетёнка" МК видео - (0)

Узор "плетёнка" МК видео lash=621,349,https://www.youtube.com/embed/cc9LVFmsqCw] ...

Узор "листики". - (0)

Узор "листики" Не забудь нажать НРАВИТСЯ. Благодарю за просмотр. _

Узор "дракончик" - (0)

Узор "дракончик" Не забудь нажать НРАВИТСЯ. Благодарю ...

Узор "косы с рисинками" сх - (0)

Узор "косы с рисинками" сх

 -Фотоальбом

Фотоальбом закрыт для неавторизованных. Зарегистрироваться!

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Elmayle

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 12.03.2013
Записей: 23777
Комментариев: 2073
Написано: 30255


Салат с крабовыми палочками и кукурузой

Вторник, 04 Февраля 2025 г. 16:11 + в цитатник

Салат с крабовыми палочками и кукурузой

 

Крабовые палочки давно заняли достойное место в нашей кухне, заменив мясо краба во многих рецептах салатов и закусок. Рецепт салата с крабовыми палочками и кукурузой - уже давно стал традиционным украшением праздничного стола. Все ингредиенты крабового салата можно быстро купить в любом супермаркете, а приготовить его не составит труда даже начинающей хозяйке.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки (крабовое мясо) - 400 гр
  • консервированная кукуруза - 1 банка
  • яйца - 5 шт
  • сыр твердый - 200 гр
  • майонез - 150 гр
  • соль, черный перец по вкусу

Приготовление:

1. Отвариваем яйца (не менее 10 минут), охлаждаем и измельчаем на яйцерезке

.2. Крабовые палочки размораживаем, нарезаем кубиками или кружочками.

3. Сыр натираем на крупной терке.

4. Сладкую консервированную кукурузу отделяем от сиропа.

5. Теперь все ингредиенты крабового салата смешиваем в салатнице, добавляем майонез, соль, перец и перемешиваем.

6. Крабовый салат с кукурузой готов.

Приятного аппетита! 

https://www.sloosh.ru/

Рубрики:  кулинария/салаты, закуски


Процитировано 4 раз
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте