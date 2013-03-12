Записи Друзья Комментарии
Elmayle
Аватар Elmayle

 -Цитатник

Классический спортивный пуловер со структурным узором и воротником-стойкой - (0)

Классический спортивный пуловер со структурным узором и воротником-стойкой   ...

Пуловер. Спицы. - (0)

Пуловер. Спицы.                   Женский пул...

Подборка несложных вязаных новинок (со схемами) - (0)

Подборка несложных вязаных новинок (со схемами) Подборка вязаных моделей сегодня небольшая. По...

Узорчатое ассорти: много самых разных вязаных моделей со схемами - (0)

Узорчатое ассорти: много самых разных вязаных моделей со схемами В этой статье будет мало текс...

ЛИКБЕЗ КУЛИНАРНЫЙ - (0)

ЛИКБЕЗ КУЛИНАРНЫЙ ТЕСТО «5ти МИНУТКА » -всегда выручает. Гoтoвить из нeгo мoжнo абсо...

 -Фотоальбом

Фотоальбом закрыт для неавторизованных. Зарегистрироваться!

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Elmayle

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 12.03.2013
Записей: 21217
Комментариев: 1861
Написано: 26695


Быстрый заливной пирог с вареньем.

Вторник, 07 Февраля 2023 г. 16:31 + в цитатник

 



imgpreview (1) (700x393, 288Kb)



 

Даже если домашние не любят варенье, приготовьте этот пирог и запасов не останется.

Быстрый заливной пирог с вареньем:

Мука - 200 г

 

Молоко - 130 г

Яйца - 2 шт

Сахар - 120 г

Растительное масло - 100 мл

Разрыхлитель - 1 ч.л

Соль - щепотка

Варенье - 300-400 г ( меня яблочное)

 

Для теста берём 2 яйца, щепотку соли, 120 грамм сахара, взбиваем миксером 4-6 минут. Масса должна посветлеть и немного увеличиться в объёме.

Далее к массе вливаем 100 мл растительного масла и 130 мл молока. Ещё раз всё перемешаем. Растительное масло можно заменить на растопленное сливочное.

Далее добавляем 200 грамм муки, 1 чайную ложку разрыхлителя, взбиваем тесто без комочков.

Форму для запекания 22-24 см в диаметре смазываем растительным маслом и выливаем в неё половину теста. Сверху распределяем варенье - 300-400 грамм. Варенье выбираем на свой вкус, в моём случае это яблочное варенье.

На варенье выливаем вторую часть теста и равномерно распределяем его по всей площади.

Форму помещаем в заранее разогретую до 180 градусов духовку и запекаем 40-45 минут.

imgpreview (2) (700x393, 250Kb)

Когда пирог готов, посыпаем его сахарной пудрой.

Всё, теперь можно резать его и подавать к столу. Пирог с вареньем получился мягкий, вкусный и очень просто делается!

imgpreview (1) (700x393, 288Kb)

imgpreview (700x393, 245Kb)

https://pulse.mail.ru/

Рубрики:  кулинария/пироги, пирожки, булочки, ватрушки


Процитировано 14 раз
Понравилось: 10 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте