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Быстрый заливной пирог с вареньем.
Даже если домашние не любят варенье, приготовьте этот пирог и запасов не останется.
Мука - 200 г
Молоко - 130 г
Яйца - 2 шт
Сахар - 120 г
Растительное масло - 100 мл
Разрыхлитель - 1 ч.л
Соль - щепотка
Варенье - 300-400 г ( меня яблочное)
Для теста берём 2 яйца, щепотку соли, 120 грамм сахара, взбиваем миксером 4-6 минут. Масса должна посветлеть и немного увеличиться в объёме.
Далее к массе вливаем 100 мл растительного масла и 130 мл молока. Ещё раз всё перемешаем. Растительное масло можно заменить на растопленное сливочное.
Далее добавляем 200 грамм муки, 1 чайную ложку разрыхлителя, взбиваем тесто без комочков.
Форму для запекания 22-24 см в диаметре смазываем растительным маслом и выливаем в неё половину теста. Сверху распределяем варенье - 300-400 грамм. Варенье выбираем на свой вкус, в моём случае это яблочное варенье.
На варенье выливаем вторую часть теста и равномерно распределяем его по всей площади.
Форму помещаем в заранее разогретую до 180 градусов духовку и запекаем 40-45 минут.
Когда пирог готов, посыпаем его сахарной пудрой.
Всё, теперь можно резать его и подавать к столу. Пирог с вареньем получился мягкий, вкусный и очень просто делается!
|Рубрики:
|кулинария/пироги, пирожки, булочки, ватрушки
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