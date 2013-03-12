











Даже если домашние не любят варенье, приготовьте этот пирог и запасов не останется.

Быстрый заливной пирог с вареньем:

Мука - 200 г

Молоко - 130 г

Яйца - 2 шт

Сахар - 120 г

Растительное масло - 100 мл

Разрыхлитель - 1 ч.л

Соль - щепотка

Варенье - 300-400 г ( меня яблочное)

Для теста берём 2 яйца, щепотку соли, 120 грамм сахара, взбиваем миксером 4-6 минут. Масса должна посветлеть и немного увеличиться в объёме.

Далее к массе вливаем 100 мл растительного масла и 130 мл молока. Ещё раз всё перемешаем. Растительное масло можно заменить на растопленное сливочное.

Далее добавляем 200 грамм муки, 1 чайную ложку разрыхлителя, взбиваем тесто без комочков.

Форму для запекания 22-24 см в диаметре смазываем растительным маслом и выливаем в неё половину теста. Сверху распределяем варенье - 300-400 грамм. Варенье выбираем на свой вкус, в моём случае это яблочное варенье.

На варенье выливаем вторую часть теста и равномерно распределяем его по всей площади.

Форму помещаем в заранее разогретую до 180 градусов духовку и запекаем 40-45 минут.

Когда пирог готов, посыпаем его сахарной пудрой.

Всё, теперь можно резать его и подавать к столу. Пирог с вареньем получился мягкий, вкусный и очень просто делается!







https://pulse.mail.ru/