Как приготовить имбирный чай от простудыИмбирный чай является эффективным средством лечения простудных заболеваний. Чай из корня имбиря не только прекрасно согревает, но и помогает очистить организм от токсинов, облегчает дыхание при кашле и заложенности носа, повышает иммунитет. Для наибольшего лечебного эффекта важно правильно приготовить этот напиток.Имбирь богат витаминами С, В1, В2 и А, а также магнием, фосфором, кальцием и другими минералами. Его используют в кулинарии как в сухом, так и в свежем виде. Сухой имбирь обычно продается в виде порошка. Чай можно приготовить с использованием свежего корня имбиря, с порошком имбиря, а также сочетая оба вида и добавляя другие ингредиенты.Чай из свежего корня имбиряВам понадобятся:- cвежий корень имбиря - 2-3 ломтика;- свежекипяченая вода - 200-250 мл;- мёд по желанию - 1-2 ч.л.;- лимон по желанию - 1-2 дольки.Как приготовить:Вскипятите свежую воду (вода не должна быть до этого уже однажды прокипяченной). Очистите часть корня имбиря от кожицы и нарежьте тонкими ломтиками. Залейте имбирь кипятком и дайте настояться 10-15 минут. Остудите готовый чай до приемлемой для питья температуры - примерно 50-60 градусов по Цельсию. В остывший готовый чай добавьте лимон и мёд или пейте чай, заедая его ложкой мёда.- Кусочек свежего корня имбиря можно потереть на терке. Тогда время заваривания сокращается до 5-10 минут. Однако в этом случае вкус чая может показаться чересчур острым. Чтобы смягчить вкус, просто разбавьте чай кипяченой водой.Чай из сухого имбиряВам понадобятся:- порошок имбиря - 1/4 ч.л.;- свежекипяченая вода - 200-250 мл;- мёд по желанию - 1 ч.л.;- лимон по желанию - 1-2 дольки.Как приготовить:Залейте порошок имбиря кипятком и дайте настояться в течение нескольких минут. Дайте чаю остыть до приемлемой для питья температуры - примерно 50-60 градусов по Цельсию. В готовый чай добавьте лимон и мёд или пейте чай, заедая его ложкой мёда.Рецепт чая при гриппе, кашле и заложенности в грудной клеткеВам понадобятся:- порошок сухого имбиря - 1/2 ч.л.;- порошок молотой корицы - 1/2 ч.л.;- размолотые семена фенхеля - 1/2 ч.л.;- свежекипяченая вода - 200-250 мл.Как приготовить:Залейте специи кипятком и дайте настояться 5-10 минут. Остудите готовый чай до приемлемой для питья температуры - примерно 50-60 градусов по Цельсию. Готовый чай можно пить с мёдом.Успокаивающий имбирный чай с ромашкой и мятойВам понадобятся:- порошок сухого имбиря - 1/8 ч.л.;- свежий корень имбиря - 1 тонкий ломтик;- сушеная трава ромашки аптечной - 1 ч.л.;- сушеная мята - 1 щепотка;- свежекипяченая вода - 200-250 мл.Как приготовить:Залейте все ингредиенты кипятком и дайте настояться 5-10 минут. Остудите готовый чай до приемлемой для питья температуры - примерно 50-60 градусов по Цельсию. Готовый чай можно пить с медом или вареньем из ягод.- Для этого чая можно взять и свежую мяту или заменить мяту мелиссой. Этих душистых трав нужно добавить совсем немного, поскольку они обладают сильным вкусом и ароматом и могут "заглушить" собой остальные ингредиенты чая.Имбирный чай лучше всего пить несколько раз день, - например, утром и в обед. «Успокаивающий имбирный чай» можно пить вечером. При явно выраженных признаках простуды и гриппа чай с имбирем можно пить часто. Он усилит метаболизм и ускорит выведение токсинов из организма, что будет способствовать повышению защитных сил организма.Источники: Васант Лад, Уша Лад. «Аюрведическая кулинария» - М.: Саттва, 2007. - 320 с.