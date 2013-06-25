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Как приготовить имбирный чай от простуды

Понедельник, 28 Ноября 2022 г. 19:29 + в цитатник
https://www.kakprosto.ru/kak-826029-kak-prigotovit-imbirnyy-chay-ot-prostudy



Как приготовить имбирный чай от простуды

Имбирный чай является эффективным средством лечения простудных заболеваний. Чай из корня имбиря не только прекрасно согревает, но и помогает очистить организм от токсинов, облегчает дыхание при кашле и заложенности носа, повышает иммунитет. Для наибольшего лечебного эффекта важно правильно приготовить этот напиток.



Имбирь богат витаминами С, В1, В2 и А, а также магнием, фосфором, кальцием и другими минералами. Его используют в кулинарии как в сухом, так и в свежем виде. Сухой имбирь обычно продается в виде порошка. Чай можно приготовить с использованием свежего корня имбиря, с порошком имбиря, а также сочетая оба вида и добавляя другие ингредиенты.

Чай из свежего корня имбиря

Вам понадобятся:

- cвежий корень имбиря - 2-3 ломтика;
- свежекипяченая вода - 200-250 мл;
- мёд по желанию - 1-2 ч.л.;
- лимон по желанию - 1-2 дольки.

Как приготовить:

Вскипятите свежую воду (вода не должна быть до этого уже однажды прокипяченной). Очистите часть корня имбиря от кожицы и нарежьте тонкими ломтиками. Залейте имбирь кипятком и дайте настояться 10-15 минут. Остудите готовый чай до приемлемой для питья температуры - примерно 50-60 градусов по Цельсию. В остывший готовый чай добавьте лимон и мёд или пейте чай, заедая его ложкой мёда.

- Кусочек свежего корня имбиря можно потереть на терке. Тогда время заваривания сокращается до 5-10 минут. Однако в этом случае вкус чая может показаться чересчур острым. Чтобы смягчить вкус, просто разбавьте чай кипяченой водой.

Чай из сухого имбиря

Вам понадобятся:

- порошок имбиря - 1/4 ч.л.;
- свежекипяченая вода - 200-250 мл;
- мёд по желанию - 1 ч.л.;
- лимон по желанию - 1-2 дольки.

Как приготовить:

Залейте порошок имбиря кипятком и дайте настояться в течение нескольких минут. Дайте чаю остыть до приемлемой для питья температуры - примерно 50-60 градусов по Цельсию. В готовый чай добавьте лимон и мёд или пейте чай, заедая его ложкой мёда.

Рецепт чая при гриппе, кашле и заложенности в грудной клетке

Вам понадобятся:

- порошок сухого имбиря - 1/2 ч.л.;
- порошок молотой корицы - 1/2 ч.л.;
- размолотые семена фенхеля - 1/2 ч.л.;
- свежекипяченая вода - 200-250 мл.

Как приготовить:

Залейте специи кипятком и дайте настояться 5-10 минут. Остудите готовый чай до приемлемой для питья температуры - примерно 50-60 градусов по Цельсию. Готовый чай можно пить с мёдом.

Успокаивающий имбирный чай с ромашкой и мятой

Вам понадобятся:

- порошок сухого имбиря - 1/8 ч.л.;
- свежий корень имбиря - 1 тонкий ломтик;
- сушеная трава ромашки аптечной - 1 ч.л.;
- сушеная мята - 1 щепотка;
- свежекипяченая вода - 200-250 мл.

Как приготовить:

Залейте все ингредиенты кипятком и дайте настояться 5-10 минут. Остудите готовый чай до приемлемой для питья температуры - примерно 50-60 градусов по Цельсию. Готовый чай можно пить с медом или вареньем из ягод.

- Для этого чая можно взять и свежую мяту или заменить мяту мелиссой. Этих душистых трав нужно добавить совсем немного, поскольку они обладают сильным вкусом и ароматом и могут "заглушить" собой остальные ингредиенты чая.

Имбирный чай лучше всего пить несколько раз день, - например, утром и в обед. «Успокаивающий имбирный чай» можно пить вечером. При явно выраженных признаках простуды и гриппа чай с имбирем можно пить часто. Он усилит метаболизм и ускорит выведение токсинов из организма, что будет способствовать повышению защитных сил организма.

Источники: Васант Лад, Уша Лад. «Аюрведическая кулинария» - М.: Саттва, 2007. - 320 с.
Рубрики:  ЗДОРОВЬЕ/Насморк, простуда, грипп


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