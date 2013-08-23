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Как правильно замариновать шашлык.
Как правильно замариновать шашлык
•не используйте для приготовления маринадов алюминиевую посуду – кислота, разъедающая металл, может придать мясу неприятный вкус, лучше воспользуйтесь стеклянной, пластиковой или керамической миской или кастрюлькой;
•крупные куски мяса маринуйте дольше, чем небольшие;
•проколите мясо вилкой в нескольких местах – чтобы оно лучше промариновалось;
•свежую рыбу и морепродукты маринуйте без добавления кислоты, причем не дольше 45 минут;
•используйте для приготовления маринадов растительное масло и кислоту в пропорции 1:1, так как из-за перебора кислых ингредиентов (уксуса, сока или вина) мясо может стать слишком жестким;
Рецепты маринадов (на 1 кг мяса)
Луковый маринад
Потребуется:
•1 кг репчатого лука;
•набор пряностей для шашлыка;
•соль.
Пропустите лук через мясорубку и замаринуйте в этой массе мясо, приправленное солью и пряностями. Оставьте на 5-6 часов при комнатной температуре.
Маринад с белым вином
Потребуется:
•3 ст. ложки белого сухого вина;
•4 ст. ложки растительного масла;
•1 мелко нарезанная луковица;
•несколько листиков свежей мяты;
•2 зубчика чеснока, пропущенного через пресс;
•немного зелени розмарина.
Смешайте все ингредиенты и замочите мясо в маринаде на сутки (в холодном месте).
Маринад с оливковым маслом
Потребуется:
•125 мл оливкового масла;
•3 ст. ложки уксуса;
•2 головки лука, нарезанного кубиками;
•4 зубчика чеснока, пропущенного через пресс;
•по 1 ч. ложке тимьяна и розмарина;
•соль, черный молотый перец.
Тщательно перемешайте все компоненты и маринуйте мясо в получившемся соусе примерно 12 часов.
Чайный маринад
Потребуется:
•1,5 ст. ложки сухого черного чая;
•40 мл обычного (темного) соевого соуса;
•2 небольших зубчика чеснока;
•2 бутона гвоздики;
•1 ст. ложка сахара.
Залейте чайные листья 1 стаканом крутого кипятка. Заварившийся чай процедите в эмалированную кастрюлю, добавьте соевый соус, гвоздику, сахар и порезанный тонкими ломтиками чеснок. Тщательно перемешайте и охладите. Залейте мясо маринадом и на 4 часа уберите в холодильник.
Маринад для свинины
Потребуется:
•1 стакан красного вина комнатной температуры;
•2 ч. ложки семян кориандра;
•корица и соль – по вкусу;
Мясо порежьте небольшими кусочками. Вино смешайте с пряностями и солью, залейте свинину. Уберите в холодильник минимум на 4 часа, каждый час доставайте посуду с шашлыком и перемешивайте мясо.
Маринад для курицы
Потребуется:
•0,5 л светлого пива;
•1 ст. ложка соли;
•1 ч. ложка сухого тмина;
•2-3 зубчика чеснока.
Пиво перелейте в кастрюлю или миску, добавьте соль, тмин и мелко порезанный чеснок. Курятину порежьте на кусочки и опустите в пивную смесь. Накройте крышкой и оставьте в теплом месте на 2 часа.
Маринад для баранины (на 1,5 кг мяса)
Потребуется:
•1 лимон;
>•3 ст. ложки готовой горчицы;
•1 ч. ложка черного молотого перца;
•1-2 ч. ложки сухого или свежего розмарина;
•соль по вкусу;
•1 стакан белого вина.
Нарежьте баранину порционными кусочками. Лимон измельчите, перемешайте с остальными ингредиентами, и залейте получившейся жидкостью мясо. Поставьте в холодное место как минимум на 6 часов.
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кулинария/закуска
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