Как правильно замариновать шашлык











•не используйте для приготовления маринадов алюминиевую посуду – кислота, разъедающая металл, может придать мясу неприятный вкус, лучше воспользуйтесь стеклянной, пластиковой или керамической миской или кастрюлькой;



•крупные куски мяса маринуйте дольше, чем небольшие;



•проколите мясо вилкой в нескольких местах – чтобы оно лучше промариновалось;



•свежую рыбу и морепродукты маринуйте без добавления кислоты, причем не дольше 45 минут;



•используйте для приготовления маринадов растительное масло и кислоту в пропорции 1:1, так как из-за перебора кислых ингредиентов (уксуса, сока или вина) мясо может стать слишком жестким;



Рецепты маринадов (на 1 кг мяса)





Луковый маринад



Потребуется:



•1 кг репчатого лука;

•набор пряностей для шашлыка;

•соль.



Пропустите лук через мясорубку и замаринуйте в этой массе мясо, приправленное солью и пряностями. Оставьте на 5-6 часов при комнатной температуре.



Маринад с белым вином



Потребуется:



•3 ст. ложки белого сухого вина;

•4 ст. ложки растительного масла;

•1 мелко нарезанная луковица;

•несколько листиков свежей мяты;

•2 зубчика чеснока, пропущенного через пресс;

•немного зелени розмарина.



Смешайте все ингредиенты и замочите мясо в маринаде на сутки (в холодном месте).



Маринад с оливковым маслом



Потребуется:



•125 мл оливкового масла;

•3 ст. ложки уксуса;

•2 головки лука, нарезанного кубиками;

•4 зубчика чеснока, пропущенного через пресс;

•по 1 ч. ложке тимьяна и розмарина;

•соль, черный молотый перец.



Тщательно перемешайте все компоненты и маринуйте мясо в получившемся соусе примерно 12 часов.



Чайный маринад



Потребуется:



•1,5 ст. ложки сухого черного чая;

•40 мл обычного (темного) соевого соуса;

•2 небольших зубчика чеснока;

•2 бутона гвоздики;

•1 ст. ложка сахара.



Залейте чайные листья 1 стаканом крутого кипятка. Заварившийся чай процедите в эмалированную кастрюлю, добавьте соевый соус, гвоздику, сахар и порезанный тонкими ломтиками чеснок. Тщательно перемешайте и охладите. Залейте мясо маринадом и на 4 часа уберите в холодильник.



Маринад для свинины



Потребуется:



•1 стакан красного вина комнатной температуры;

•2 ч. ложки семян кориандра;

•корица и соль – по вкусу;



Мясо порежьте небольшими кусочками. Вино смешайте с пряностями и солью, залейте свинину. Уберите в холодильник минимум на 4 часа, каждый час доставайте посуду с шашлыком и перемешивайте мясо.



Маринад для курицы



Потребуется:



•0,5 л светлого пива;

•1 ст. ложка соли;

•1 ч. ложка сухого тмина;

•2-3 зубчика чеснока.



Пиво перелейте в кастрюлю или миску, добавьте соль, тмин и мелко порезанный чеснок. Курятину порежьте на кусочки и опустите в пивную смесь. Накройте крышкой и оставьте в теплом месте на 2 часа.



Маринад для баранины (на 1,5 кг мяса)



Потребуется:



•1 лимон;

>•3 ст. ложки готовой горчицы;

•1 ч. ложка черного молотого перца;

•1-2 ч. ложки сухого или свежего розмарина;

•соль по вкусу;

•1 стакан белого вина.



Нарежьте баранину порционными кусочками. Лимон измельчите, перемешайте с остальными ингредиентами, и залейте получившейся жидкостью мясо. Поставьте в холодное место как минимум на 6 часов.