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Создан: 23.08.2013
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Написано: 22524


Как правильно замариновать шашлык.

Пятница, 24 Марта 2023 г. 09:40 + в цитатник

Как правильно замариновать шашлык


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•не используйте для приготовления маринадов алюминиевую посуду – кислота, разъедающая металл, может придать мясу неприятный вкус, лучше воспользуйтесь стеклянной, пластиковой или керамической миской или кастрюлькой;

•крупные куски мяса маринуйте дольше, чем небольшие;

•проколите мясо вилкой в нескольких местах – чтобы оно лучше промариновалось;

•свежую рыбу и морепродукты маринуйте без добавления кислоты, причем не дольше 45 минут;

•используйте для приготовления маринадов растительное масло и кислоту в пропорции 1:1, так как из-за перебора кислых ингредиентов (уксуса, сока или вина) мясо может стать слишком жестким;

Рецепты маринадов (на 1 кг мяса)



Луковый маринад

Потребуется:

•1 кг репчатого лука;
•набор пряностей для шашлыка;
•соль.

Пропустите лук через мясорубку и замаринуйте в этой массе мясо, приправленное солью и пряностями. Оставьте на 5-6 часов при комнатной температуре.

Маринад с белым вином

Потребуется:

•3 ст. ложки белого сухого вина;
•4 ст. ложки растительного масла;
•1 мелко нарезанная луковица;
•несколько листиков свежей мяты;
•2 зубчика чеснока, пропущенного через пресс;
•немного зелени розмарина.

Смешайте все ингредиенты и замочите мясо в маринаде на сутки (в холодном месте).

Маринад с оливковым маслом

Потребуется:

•125 мл оливкового масла;
•3 ст. ложки уксуса;
•2 головки лука, нарезанного кубиками;
•4 зубчика чеснока, пропущенного через пресс;
•по 1 ч. ложке тимьяна и розмарина;
•соль, черный молотый перец.

Тщательно перемешайте все компоненты и маринуйте мясо в получившемся соусе примерно 12 часов.

Чайный маринад

Потребуется:

•1,5 ст. ложки сухого черного чая;
•40 мл обычного (темного) соевого соуса;
•2 небольших зубчика чеснока;
•2 бутона гвоздики;
•1 ст. ложка сахара.

Залейте чайные листья 1 стаканом крутого кипятка. Заварившийся чай процедите в эмалированную кастрюлю, добавьте соевый соус, гвоздику, сахар и порезанный тонкими ломтиками чеснок. Тщательно перемешайте и охладите. Залейте мясо маринадом и на 4 часа уберите в холодильник.

Маринад для свинины

Потребуется:

•1 стакан красного вина комнатной температуры;
•2 ч. ложки семян кориандра;
•корица и соль – по вкусу;

Мясо порежьте небольшими кусочками. Вино смешайте с пряностями и солью, залейте свинину. Уберите в холодильник минимум на 4 часа, каждый час доставайте посуду с шашлыком и перемешивайте мясо.

Маринад для курицы

Потребуется:

•0,5 л светлого пива;
•1 ст. ложка соли;
•1 ч. ложка сухого тмина;
•2-3 зубчика чеснока.

Пиво перелейте в кастрюлю или миску, добавьте соль, тмин и мелко порезанный чеснок. Курятину порежьте на кусочки и опустите в пивную смесь. Накройте крышкой и оставьте в теплом месте на 2 часа.

Маринад для баранины (на 1,5 кг мяса)

Потребуется:

•1 лимон;
>•3 ст. ложки готовой горчицы;
•1 ч. ложка черного молотого перца;
•1-2 ч. ложки сухого или свежего розмарина;
•соль по вкусу;
•1 стакан белого вина.

Нарежьте баранину порционными кусочками. Лимон измельчите, перемешайте с остальными ингредиентами, и залейте получившейся жидкостью мясо. Поставьте в холодное место как минимум на 6 часов.

 

 

Рубрики:  кулинария/что на второе
кулинария/закуска
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Процитировано 6 раз
Понравилось: 4 пользователям
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Планета_7   обратиться по имени Суббота, 25 Марта 2023 г. 09:46 (ссылка)
Спасибо!!!
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marycj   обратиться по имени Суббота, 25 Марта 2023 г. 13:37 (ссылка)
Спасибо большое!
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