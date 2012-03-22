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из 5,04 млн. (+127 сутки) дневников
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elena160752
elena160752
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Создан: 22.03.2012
Записей: 53974
Комментариев: 2610
Написано: 87986
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Пятница, 29 Июля 2022 г. 05:46
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