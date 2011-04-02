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Создан: 02.04.2011
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Рыбное филе в хрустящей корочке

Воскресенье, 16 Апреля 2023 г. 06:27 + в цитатник
Цитата сообщения Galche
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Рыбное филе в хрустящей корочке

Рыбное филе в хрустящей корочке

Если хочется приготовить рыбу по-новому, тогда воспользуйтесь этим простым рецептом. Вариантов приготовления кляра много, здесь будет использовать обычный - яйцо, мука, майонез. Но после нужно обвалять рыбное филе в натертом картофеле, который во время жарки образует хрустящую корочку. Блюдо получается вкусным и различным от тех, которые вы готовите. Все очень легко и быстро. Сохраняйте рецепт в своей кулинарной копилке.

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Ингредиенты:

  • рыбное филе - 400 г 
  • картофель - 2 - 3 шт.
  • яйцо - 1 шт.
  • майонез - 1 ст.л. 
  • мука - 25 - 30 г 
  • соль, перец - по вкусу 
  • растительное масло - для жарки

Приготовление:

Филе нарезать на порционные кусочки, посолить, поперчить. Оставить на 20 - 30 минут.

Для кляра: в миску вбить яйцо, добавить майонез и муку. Все перемешать до однородной массы.

Сырой картофель почистить, натереть на мелкой терке.

Кусочки рыбного филе обмакнуть в кляр, затем обвалять в натертом картофеле. Обжарить рыбу в разогретой с растительным масло сковороде до румяной корочки, примерно по 5 минут с каждой стороны.

Готовую рыбу выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки жира. Подавать блюдо с овощным гарниром.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  Готовим вкусно и полезно/Готовим рыбу
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Mjja   обратиться по имени Понедельник, 17 Апреля 2023 г. 15:58 (ссылка)
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