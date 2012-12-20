









Печень по китайски:



Печень говяжья-1, 1.2кг,

Лук-6 шт,🧅

Чеснок-3 зубчика 🧄

Специи:

Соль-2ч.л

Чёрный перец

Кориандр-1ч.л

Сахар-2ст.л

Уксусную эссенцию-2ч.л

Соевый соус-1ст.л

Маринуем 3-4часа в холодильнике

Масло растительное для обжарки.

Горький красный перец 🌶 по желанию.













Приятного вам аппетита!







Теперь вы будете готовить ПЕЧЕНЬ только так! 5 рецептов, в которые я влюбилась сразу!РЕЦЕПТЫ:—1— Печень в соусе из сметаны и горчицы• Печень (любая) - 700 г• Лук - 3-4 шт.• Чеснок - 2 зуб.• Сметана - 4 ст.л.• Вода - 2 ст.л. (если сметана густая)• Горчица - 1 ч.л. (с горкой)• Специи• Соль—2— Печень на гриле• Печень говяжья• Сетка жировая• Специи• Соль—3— Печень «по-французски»• Печень - 600 г• Яйца - 2 шт.• Мука - 2 ст.л.• Морковь - 1 шт.• Лук - 3 шт.• Сметана - 1-2 ст.л.• Сыр твердый - 100 г• Специи• Соль—4— Печень со сладким перцем• Печень куриная - 600 г• Перец сладкий - 2-3 шт.• Лук - 2 шт.• Специи• Соль—5— Суп с куриной печенью и лапшой• Печень куриная - 300 г• Картофель - 3-4 шт.• Морковь - 1 шт.• Лук - 1 шт.• Лапша - 60 г• Масло сливочное - 10 г• Масло растительное - 2 ст.л.• Лавровый лист• Перец черный молотый• Свежая зелень• Соль• Вода - 1,5 л