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Создан: 20.12.2012
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Написано: 134346


Теперь печень вы будете готовить только так

Четверг, 01 Февраля 2024 г. 19:32 + в цитатник
Тайны_моей_кухни
Орфография и пунктуация авторские





Теперь вы будете готовить ПЕЧЕНЬ только так! 5 рецептов, в которые я влюбилась сразу!



РЕЦЕПТЫ:
—1— Печень в соусе из сметаны и горчицы
• Печень (любая) - 700 г
• Лук - 3-4 шт.
• Чеснок - 2 зуб.
• Сметана - 4 ст.л.
• Вода - 2 ст.л. (если сметана густая)
• Горчица - 1 ч.л. (с горкой)
• Специи
• Соль

—2— Печень на гриле
• Печень говяжья
• Сетка жировая
• Специи
• Соль

—3— Печень «по-французски»
• Печень - 600 г
• Яйца - 2 шт.
• Мука - 2 ст.л.
• Морковь - 1 шт.
• Лук - 3 шт.
• Сметана - 1-2 ст.л.
• Сыр твердый - 100 г
• Специи
• Соль

—4— Печень со сладким перцем
• Печень куриная - 600 г
• Перец сладкий - 2-3 шт.
• Лук - 2 шт.
• Специи
• Соль

—5— Суп с куриной печенью и лапшой
• Печень куриная - 300 г
• Картофель - 3-4 шт.
• Морковь - 1 шт.
• Лук - 1 шт.
• Лапша - 60 г
• Масло сливочное - 10 г
• Масло растительное - 2 ст.л.
• Лавровый лист
• Перец черный молотый
• Свежая зелень
• Соль
• Вода - 1,5 л






Печень по китайски:

Печень говяжья-1, 1.2кг,
Лук-6 шт,🧅
Чеснок-3 зубчика 🧄
Специи:
Соль-2ч.л
Чёрный перец
Кориандр-1ч.л
Сахар-2ст.л
Уксусную эссенцию-2ч.л
Соевый соус-1ст.л
Маринуем 3-4часа в холодильнике
Масло растительное для обжарки.
Горький красный перец 🌶 по желанию.






Приятного вам аппетита!
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E-LEDI
Рубрики:  ☻ КУЛИНАРНАЯ КНИГА
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