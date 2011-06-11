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Шоколадный пирог с яблоком на сковороде

Четверг, 19 Января 2023 г. 13:15 + в цитатник

Рецепт: Шоколадный пирог с яблоком на сковороде

Вкусный, мягкий, пушистый, в меру влажный шоколадный пирог можно приготовить на сковороде. По своим вкусовым качествам он ничуть не уступает пирогу из духовки и готовится очень просто и быстро.

Ингредиенты для «Шоколадный пирог с яблоком на сковороде»:

  • Мука пшеничная Мука — 130 г
  • Молоко — 100 мл
  • Сахар (+ 1 ст.л) — 100 г
  • Яйцо куриное — 1 шт
  • Масло растительное — 50 мл
  • Какао-порошок — 20 г
  • Ванильный сахар — 2 ч. л.
  • Разрыхлитель теста — 2 ч. л.
  • Соль (небольшая щепотка)
  • Яблоко (крупное, не слишком жесткое) — 1 шт
  • Масло сливочное — 20 г

  • Рецепт «Шоколадный пирог с яблоком на сковороде»:

    1. Яйцо, сахар, ванильный сахар и соль хорошо перемешиваем венчиком, после чего добавляем молоко и растительное масло.
    2. Смешиваем муку с разрыхлителем и какао, просеиваем к жидкой массе и перемешиваем.
    3. Яблоко очищаем от кожуры и сердцевины, нарезаем не слишком тонкими ломтиками.
    4. На сковороде растапливаем сливочное масло, посыпаем 1 ст. л сахара и раскладываем яблоки. Сверху распределяем тесто, накрываем крышкой и ставим выпекаться на плиту на слабом режиме на 20-25 минут (точное время зависит от толщины слоя теста и технических особенностей плиты). Диаметр моей сковороды 20 см, режим нагрева 5 из 18.
    5. Когда на поверхности пирога не останется жидкого теста, сковороду снимаем с плиты, накрываем листом пергамента, дощечкой и переворачиваем кверху дном. Далее вместе с пергаментом возвращаем обратно в сковороду и готовим пирог под крышкой ещё 5-8 мин.
    6. Готовый остывший пирог по желанию посыпаем небольшим количеством сахарной пудры.
    Приятного чаепития!




Рубрики:  пироги и пирожки/пироги сладкие
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Процитировано 13 раз
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