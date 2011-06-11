1. Яйцо, сахар, ванильный сахар и соль хорошо перемешиваем венчиком, после чего добавляем молоко и растительное масло.2. Смешиваем муку с разрыхлителем и какао, просеиваем к жидкой массе и перемешиваем.3. Яблоко очищаем от кожуры и сердцевины, нарезаем не слишком тонкими ломтиками.4. На сковороде растапливаем сливочное масло, посыпаем 1 ст. л сахара и раскладываем яблоки. Сверху распределяем тесто, накрываем крышкой и ставим выпекаться на плиту на слабом режиме на 20-25 минут (точное время зависит от толщины слоя теста и технических особенностей плиты). Диаметр моей сковороды 20 см, режим нагрева 5 из 18.5. Когда на поверхности пирога не останется жидкого теста, сковороду снимаем с плиты, накрываем листом пергамента, дощечкой и переворачиваем кверху дном. Далее вместе с пергаментом возвращаем обратно в сковороду и готовим пирог под крышкой ещё 5-8 мин.6. Готовый остывший пирог по желанию посыпаем небольшим количеством сахарной пудры.Приятного чаепития!