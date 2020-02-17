Китайская медицина применяет методики эффективного лечения различных видов депрессии, основанные на терапевтическом эффекте рефлексо- и физиотерапии в сочетании с индивидуальной фитотерапией. Лечение депрессии методами китайской медицины позволяет достичь следующих результатов:

устранить или значительно уменьшить симптомы депрессии,

улучшить психоэмоциональное состояние и эмоциональную стабильность,

повысить качество сна,

устранить последствия стрессов, повысить стрессоустойчивость,

улучшить качество жизни,

устранить сопутствующие эндокринные нарушения,

предупредить неврологические и психосоматические расстройства.

Воздействие на биоактивные точки тела иглоукалыванием, моксотерапией, точечным массажем, магнитно-вакуумной терапией восстанавливает баланс нервной системы, улучшает энергетический статус организма, нормализует работу эндокринной системы, устраняет болевые синдромы и застойные явления, нередко сопровождающие депрессию.

Наряду с рефлексотерапией для лечения депрессии применяются методы физиотерапии, такие как стоун-терапия и лечебный массаж, а также ароматерапия, которые помогают снять внутреннее напряжение, гармонизировать эмоциональное состояние, устранить хроническую усталость, последствия стрессов и психологических травм.

Важной составляющей лечения депрессии в китайской медицине является фитотерапия. Применяемые при депрессии фитопрепараты улучшают настроение, нормализуют сон, оказывают тонизирующее и общеукрепляющее действие, улучшают состояние нервной системы, способствуют нормализации гормонального фона, улучшают умственную деятельность.

Лечение депрессии в китайской медицине проводится индивидуально. Назначение тех или иных процедур и фитопрепаратов зависит, в первую очередь, от вида депрессивного расстройства – дистимия, малое депрессивное расстройство, большое депрессивное расстройство. Кроме того, лечение зависит от характера симптомов, возраста, особенностей организма, основной причины и факторов развития заболевания (истории болезни), наличия сопутствующих нарушений в организме. Такой индивидуальный подход обеспечивает оптимальную эффективность китайской медицины и максимальные результаты лечения депрессии.

В целом методы китайской медицины, применяемые во врачебном кабинете китайской медицины, показывают очень хорошие результаты при лечении депрессии, благодаря чему в подавляющем большинстве случаев достигается значительное и стойкое улучшение состояния и устранение симптомов депрессии.

https://www.medi-cn.ru/index/1/kopiya-depressiya-izlechima