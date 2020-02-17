Атопический дерматит — аллергическое заболевание кожного покрова. Для него характерны наследственная предрасположенность и хроническое течение с периодами рецидива. Интересно, что это сегодня одно из наиболее распространенных заболеваний.

Причины заболевания

По мнению европейских специалистов, ведущей причиной возникновения атопического дерматита является наследственная предрасположенность, причем если болеют оба родителя, то практически в абсолютном большинстве случаев у ребенка будет та же патология. Однако всегда следует помнить, что реализация патологического сценария возможна лишь под влиянием внешних факторов. К таким факторам можно отнести пищевые продукты, аллергены, проникающие в организм путем вдыхания или через кожу, стрессы, неблагоприятную экологическую обстановку.

Традиционная китайская медицина рассматривает в качестве причины нарушение энергетического баланса, особенно важными в этом направлении являются системы, регулирующие иммунитет, состояние слизистых, лимфатической системы, обмен веществ, деятельность желчевыводящих путей и нервной системы. Все эти нарушения формируют условия для накопления шлаков и токсинов, перегрузке в работе кишечника, почек и печени, ухудшение психо-эмоционального фона.

Клинические признаки атопического дерматита

На первый план среди жалоб пациентов, страдающих атопическим дерматитом, выходит интенсивный зуд кожи. Во время ремиссии кожа отличается повышенной сухостью, шелушением, а во время обострения — покрывается сыпью (похожа на бляшки), преимущественно расположенная на туловище и разгибательных поверхностях конечностей (атопический дерматит на руках). В ряде случаев дерматит локализуется в виде высыпаний или трещинок на коже в области мочки ушной раковины, в уголках губ, на веках. Атопический дерматит у взрослых характеризуется поражением кожи в верхней части туловища, на шее, в области лба, вокруг рта и на сгибательных поверхностях рук.

Лечение атопического дерматита

Лечение атопического дерматита в западной медицине практически во всех случаях довольно продолжительно и предполагает применение большого количества лекарственных препаратов. Каждому пациенту подбирается диета и максимально возможное исключение влияния аллергических факторов на организм. В зависимости от клинической ситуации назначают транквилизаторы, противоаллергические лекарства, противовоспалительные и дезинтоксикационные препараты. Для устранения зуда назначают антигистаминные средства и транквилизаторы. У подобной терапии есть целый ряд недостатков: высокая химическая нагрузка на организм пациента, вероятность развития дополнительной аллергизации в ответ на лекарства, наличие у каждого препарата осложнений и побочных эффектов.

В противоположность подобной методике, традиционная китайская медицина практикует комплексный подход к лечению атопического дерматита с непременным воздействием на причину болезни. Каждому пациенту специалисты клиники «Млечный Путь» подбирают индивидуальную схему лечения, куда включены иглоукалывание, моксотерапия, различные виды массажа. Отдельно можно отметить китайскую фитотерапию. Существуют множество травяных рецептов, которые позволяет получить очень быстрый результат в лечении самых разных проблем кожного покрова, в том числе при атопическом дерматите. Рецепты назначаются индивидуально и направлены на устранение воспалительного фактора болезни, улучшение иммунитета и обмена веществ, удаление шлаков и токсических веществ. Направленное воздействие на биоактивные точки и энергетические меридианы нормализует работу внутренних органов, восстанавливает иммунитет, улучшает функцию нервной системы, что благоприятно сказывается не только на общем состоянии организма, но и улучшает качество жизни каждого пациента. Все методики китайской медицины проверены веками, не имеют побочных эффектов, обеспечивают стойкое лечебное действие.

http://www.medi-cn.ru/zabolevaniya/dermatovenerologiya